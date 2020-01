Les fans de Liverpool prévoient un accueil hostile pour Manchester United à Anfield, mais Ole Gunnar Solskjaer n’est pas inquiet

Les fans de Liverpool prévoient de donner un accueil hostile à l’entraîneur de Manchester United à l’extérieur d’Anfield dimanche.

Il y a eu un appel aux supporters pour reproduire l’accueil similaire qui a été donné à des gens comme Man City et Barcelone.

Des milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues à l’extérieur du stade armées de fusées éclairantes dans le but d’intimider l’opposition.

Les fans de Liverpool ont accueilli Man City à Anfield en 2018

Un compte Instagram de fans de Liverpool a invité le plus grand nombre de personnes à se présenter.

Le post de officialliverpoolfans disait: «Nous visons notre premier titre en 30 ans.

«Man Utd voudra nous arrêter plus que quiconque, nous devons donc donner le ton à la journée et leur faire savoir que nous voulons dire affaires.

«Nous savons tous à quel point ces bus se réjouissent de l’aide. Apportez pintes, pyros et drapeaux et montrons à nos rivaux ce que cela signifie! “

La police du Merseyside a minimisé toute inquiétude quant à la répétition des scènes lorsque le bus de Manchester City a été bombardé d’objets en avril 2018.

Le club a par la suite reçu une amende de 17 500 £ à la suite de l’incident.

“Comme pour tout match, une opération de police complète et appropriée a été mise en place avant le match de dimanche et nous avons assuré la liaison avec les deux clubs et leurs groupes de supporters”, a déclaré le surintendant principal Matt Boyle.

«Nous nous efforçons de faire en sorte que ce jeu puisse être apprécié en toute sécurité par tous et de minimiser toute perturbation pour les résidents locaux et les routes.»

Il y aura une forte présence policière sur le terrain, mais cela ne fait que suivre la procédure standard pour un match de ce profil et aucune mesure spéciale n’a été mise en place.

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, n’avait aucune crainte pour la sécurité avant le match.

“Vous pouvez vous assurer que vous l’appréciez, mais cela peut aussi être un endroit intimidant, donc nous devons nous préparer aussi bien que possible car nous avons des jeunes joueurs qui jouent à Anfield pour la première fois.

«Nous n’avons aucune crainte pour la sécurité. Mais bien sûr, ils veulent essayer de nous intimider, mais tant que c’est dans les limites.

“J’ai été assis dans un autocar ou un bus pour aller en Europe ou à Anfield et quoi qu’ils crient et crient, ce n’est qu’une partie intégrante de ces jeux.”

