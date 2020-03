Les fans de Pumas n’ont pas à endurer les erreurs “Chicken”

Alfredo Saldívar a fait une fois une énorme erreur qui a coûté un but à son équipe dans le Classic Capitalino. Il y a tout juste deux semaines, contre Morelia, il a également accordé un score à l’adversaire.

Les fans de Pumas ont assez enduré. Alfredo Saldívar ne doit pas être le gardien de but en chef de l’institution, car ses erreurs ont déjà été nombreuses et coûteuses, ce qui donne littéralement des buts aux rivaux. Bien que ses performances sous les trois combinaisons se soient améliorées, il a toujours ces erreurs.

Le «poulet» est le capitaine de l’équipe, mais avec ses erreurs, son leadership est remis en question. Depuis cette demi-finale contre l’Amérique, où ils ont marqué six buts (une paire à cause de lui), les fans de Pumas ne savent pas si le gardien de but mexicain devrait rester dans le but. Avec l’émission de vendredi, il est clair que la directive féline doit commencer à rechercher des alternatives.

Les fans ont déjà beaucoup pardonné à Saldivar et ils n’ont pas à continuer de le tenir. Michel et le conseil le soutiendront sûrement parce qu’il est un jeune joueur, mais la réalité est que ce n’est pas une option sûre sous les trois combinaisons et devrait être envoyé à la banque.