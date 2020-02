Les fans de Tottenham doivent être reconnaissants à ces hommes de Chelsea et de Milan pour tous les buts de Jimmy Greaves alors que la campagne pour l’honneur grandit

Jimmy Greaves a peut-être 80 ans, mais il est toujours la référence pour les footballeurs modernes.

Ce n’est qu’en 2017 qu’il a été dépassé en tant que meilleur buteur de tous les temps dans les cinq meilleures ligues européennes par Cristiano Ronaldo, lorsqu’il a marqué les buts 367 et 368 dans sa carrière en championnat, dépassant le record de Greaves en 46 ans.

Greaves a commencé par marquer un triplé lors de ses débuts et a terminé avec 266 buts pour le club et 357 en football de ligue anglaise

Bien qu’il ne soit pas officiellement connu sous le nom de «Sir Jimmy», une campagne pour le voir figurer sur la liste des honneurs a été lancée par un journal, dont le fils de Greaves, Danny, a déclaré à talkSPORT qu’il était «écrasant».

“Pour une raison quelconque, je ne sais pas pourquoi papa n’a pas été honoré dans le passé et qui sait s’il en obtiendra un à l’avenir”, a-t-il déclaré.

«C’était absolument superbe. Des milliers et des milliers de personnes ont rejoint la campagne et c’est tout simplement magnifique. »

À la mi-temps du match à élimination directe des Spurs en Ligue des champions contre Leipzig – la veille de l’anniversaire du héros de White Hart Lane – Harry Kane a offert aux membres de la famille Greaves une chemise spéciale avec son nom et son âge au verso.

Le chemin de Greaves vers le roi des buts a commencé à Chelsea où il est devenu une sensation d’adolescent, marquant 132 fois en seulement 169 matchs.

Il avait 17 ans quand il a marqué son premier – contre Tottenham à ses débuts – et a terminé avec 22 buts lors de sa première saison, 37 la suivante, suivi de 30 et enfin 43 buts lors de sa dernière campagne avec les Bleus.

Greaves a marqué 13 tours du chapeau pour Chelsea et son contre Man City en 1960 comprenait son 100e but en championnat – il n’avait que 20 ans.

Mais c’est à Tottenham où il a cimenté sa place dans la légende et ici, talkSPORT.com regarde quelques-uns des hommes que les fans des Spurs doivent remercier massivement pour leur avoir donné Jimmy Greaves, à commencer par le président de Chelsea, Joe Mears.

JOE MEARS

La vente de Greaves à Milan était une nécessité pour Chelsea à court d’argent, qui a reçu 80 000 £.

Mears était heureux de tirer profit de son actif, mais ne voulant pas vendre à un club rival de la Première Division et compte tenu de Milan était une force avec laquelle il fallait compter, ayant remporté quatre titres de champion au cours de la décennie précédente et était sur le point de dominer en Europe aussi, le joueur et le club ont semblé le match parfait.

Greaves, de son propre aveu, était initialement intéressé par un déménagement en Italie, étant donné qu’il pouvait gagner bien plus que les 20 £ par semaine qu’il recevait à Stamford Bridge. Cependant, les doutes quant à la sortie de Londres ont rapidement grandi et très vite son cœur n’était plus à Milan.

Il a désespérément tenté de sortir du mouvement pour se faire dire que Chelsea avait déjà reçu 10 000 £ à l’avance pour le joueur de 21 ans.

«Buona fortuna» était le message.

Greaves n’a passé que six mois en Italie – marquant neuf fois en 14 matches – mais ce n’était pas aussi bon que son record de buts le laissait entendre et dire qu’il n’était pas lié avec Nereo Rocco, le strict patron de Milan, est un euphémisme.

NEREO ROCCO

Entre un Rocco et un endroit dur. C’est ce que le court séjour de Greaves à Milan a été étiqueté en référence à sa vie sous les yeux vigilants de Rocco.

“Il était un disciplinaire strict qui aurait pu donner des leçons d’irritabilité au capitaine Bligh”, écrit Greaves dans son autobiographie “Greavsie”.

“Il a fait de ma vie un enfer et je n’ai pas vraiment apporté de soleil à la sienne.”

Greaves n’a pas fait bonne impression sur son nouveau patron et était dans les mauvais livres de Rocco depuis le début en raison du fait qu’il a raté son vol pour Milan pour profiter d’un déjeuner au champagne et au homard à Heathrow.

La relation de Greaves et Rocco a peut-être commencé avec un toast, mais elle s’est rapidement détériorée et il avait hâte de sortir de Milan

“Ma première impression de lui était qu’il ressemblait à quelque chose qui allait manger ses petits et je n’étais pas loin”, a déclaré Greaves.

Les histoires selon lesquelles Rocco était obsédé par la vie privée des joueurs et les suivrait pour vérifier leur alimentation sont confirmées par Greaves, dont les expériences de pré-saison en Italie s’apparentaient plus à un camp d’entraînement militaire.

«Il supervisait notre alimentation dans la mesure où il commandait nos repas individuels à partir du menu. Non seulement il a commandé mes repas, mais il s’est assis en face de moi pour s’assurer que je les mangeais. » Bel Italia ce n’était pas le cas.

Mais malgré son cauchemar italien, les fans de Tottenham devraient remercier leurs étoiles chanceuses Rocco était un tel maître d’œuvre parce que sa prochaine étape l’a vu devenir une figure emblématique à White Hart Lane, mettant en vedette dans un âge d’or pour le club.

The Bees Greaves

Les buts définissaient Greaves sur le terrain et il les marquait partout où il jouait

Angleterre (1959-67): 44 buts en 57 matchs

Chelsea (1957-61): 132 en 169 matchs

Milan (1961): 9 en 14 matchs

Tottenham Hotspur (1961-70): 266 en 379 matchs

West Ham United (1970-71): 13 en 40 matchs

JOSE ALTAFINI ET DINO SANI

Rocco désespérait chez Greaves et Altafini – l’un des autres grands attaquants du match – sur le terrain ensemble. Il pensait qu’ils ne travaillaient pas assez dur dans le système de catenaccio pour lequel il est devenu connu.

L’un d’eux a dû partir et c’était Greaves, Sani, vainqueur de la Coupe du monde de 1958, devenant la pièce manquante qui permettait à Milan de jouer comme Rocco le voulait.

Le déménagement du milieu de terrain de Boca en 1961 a rapproché Greaves de plus en plus d’un retour à la maison.

«Le premier soupçon que j’ai eu que Milan était prêt à me vendre est venu un matin quand je suis arrivé au terrain d’entraînement et j’ai remarqué qu’il y avait beaucoup plus de journalistes que la normale.

“J’ai demandé [playmaker and star] Gianni Rivera ce qui se passait. “

Greaves a déclaré que lorsqu’on lui a expliqué qu’ils étaient là pour le nouveau garçon, il soupçonnait que c’était lui-même qui ferait son chemin, car les propriétaires de Milan ne rêveraient jamais de vendre Rivera.

“J’étais absolument sur place plus tard dans la journée [Milan secretary] Bruno Passalacqua m’a dit que le club m’avait placé sur la liste des transferts. Je ne peux pas dire que j’ai été vidé. “

Après son séjour en Italie, il est retourné à Londres, pour rejoindre son bien-aimé Tottenham et il a été un succès instantané.

BILL NICHOLSON

L’ancien entraîneur légendaire des Spurs s’est rendu à Milan pour tenter d’obtenir un accord pour l’attaquant sur la ligne. Il est même arrivé au domicile de Greaves un après-midi et a rejoint son épouse Irene pour le thé en attendant que l’homme principal rentre chez lui.

“J’ai été ravi de voir Bill Nicholson”, a-t-il écrit plus tard, sachant que la seule raison de sa visite était de le signer et de faire de lui l’attaquant des années “Gloire, gloire” des Spurs.

Bill Nicholson, le manager le plus titré de Tottenham, venait de guider les Spurs au doublé de la ligue et de la coupe et avait ajouté Greaves à son équipe talentueuse en 1961.

. – Contributeur

Greaves a été handicapé par un grave accident vasculaire cérébral en 2015 et le roi actuel des Spurs, Harry Kane, est l’un des nombreux à soutenir une campagne pour faire reconnaître le grand homme

Nicholson a finalement obtenu son homme, en décembre 1961, pour 99 999 £, les frais étant fixés, il n’y avait donc pas la pression d’être le premier footballeur de foot à 100 000 £.

Et c’est à White Hart Lane, où il a marqué pour la première fois en tant qu’attaquant de Chelsea âgé de 17 ans, qu’il a commencé son chemin vers la légende de Tottenham.

Il a réussi un triplé lors de ses débuts contre Blackpool, mais même avant cela, 14000 fans se sont présentés à Home Park pour voir Greaves faire sa première apparition pour le club lors d’un match de réserve contre Plymouth. L’opposition a même formé une garde d’honneur pour accueillir Greaves sur le terrain pour un match que les Spurs ont gagné 4-1 – il a marqué deux fois.

Greaves a mis fin à sa carrière à Tottenham avec 266 buts en 379 matchs, remportant la Coupe des vainqueurs de coupe et deux Coupes FA.

Il y avait aussi une médaille tardive des vainqueurs de la Coupe du monde qu’il a reçue en 2009 pour son rôle dans le triomphe de 1966. Greaves a marqué 44 buts en 57 matchs en Angleterre, mais a raté la finale, après avoir perdu sa place face à Geoff Hurst lors des rondes précédentes alors qu’il était blessé.

Joyeux anniversaire, Greavsie.

