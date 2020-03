Les fans de Valence se pressent autour de Mestalla

Ce n’est pas surprenant car il était même prévu, mais il est toujours pertinent que des centaines de fans de Valence ont afflué dans les environs de Mestalla, où ils se sont réunis pour recevoir leur équipe avant le match décisif de la Ligue des Champions contre l’Atalanta. Les adeptes de Valence ont ignoré les conseils de Ministère de la santé, qui recommande d’éviter les agglomérations de ce type pour empêcher la propagation et la propagation du coronavirus, et se sont réunis aux portes de Mestalla pour encourager les leurs.

Malgré toutes les mesures qui sont prises dans notre pays en raison de la propagation rapide de Covid-19, une bonne partie des fans de Valence ont choisi de se rendre au stade plus d’une heure avant le début du match contre Atalanta. même si c’était derrière des portes closes. Comme vous pouvez le voir sur les images, des centaines de valencianistes entassés sans se soucier la distance minimale entre une personne et une personne.

En tout état de cause, il n’est pas surprenant que les fidèles aient ignoré les recommandations du gouvernement et se soient réunis à Mestalla, Groupe de Peñas valenciennes J’avais prévu cette réunion pour recevoir le bus de Valence à 19h30 sur l’avenue de la Suède. Une image contradictoire, car malgré le fait que le jeu se jouait à huis clos, on pouvait voir des agglomérations de personnes aux alentours, avec le risque que cela entraîne la propagation du coronavirus.

Précisément, quelques heures plus tard, Les échecs dans la ville de Turia. Ximo Puig, président de la Communauté valencienne, est apparu dans la nuit après une réunion convoquée d’urgence pour annoncer la suspension de la fête populaire, bien qu’il espère qu’ils pourront se tenir dans un proche avenir, “lorsque la situation sanitaire le permettra”.