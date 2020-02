Les fans de XFL l’ont perdu à cause de cet appel de rugosité inutile et douteux

Au cours des deux premières semaines de la saison régulière de la XFL 2020, nous avons vu des arbitres de la ligue autoriser des coups sûrs qui attireraient probablement des drapeaux dans la NFL. Lors du match d’ouverture de samedi à Tampa Bay, les Roughnecks se sont vu infliger une pénalité coûteuse sur ce qui semblait être un coup très opportun.

Lors d’un match en 2e et 10e manche, le quart-arrière des Vipers Quinton Flowers a lancé une passe en retrait dans la zone de trois défenseurs de Houston, mais le porteur de ballon De’Veon Smith a réussi une belle prise et a maintenu le ballon grâce à un tir immédiat de la part de la sécurité Cody Brown. .

Brown a nivelé Smith, qui était un récepteur sans défense au moment du contact, mais les rediffusions ont montré que Brown menait avec son épaule et semblait faire un coup légal. La pénalité a mis les Vipers à mi-distance du but, et ils ont marqué un touché dès le jeu suivant avec une course de 7 verges de Flowers.

L’ancien joueur de la NFL Louis Riddick, ainsi que de nombreux fans de la XFL, ne pouvaient pas croire l’appel.

