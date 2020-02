Les fans des Celtics accusent les Lakers de tricher pour gagner

Les fans des Celtics ont accusé les Lakers de tricher pour gagner à la suite de leur confrontation très attendue dimanche après-midi à la télévision nationale.

Los Angeles a finalement échappé à la victoire avec une victoire de 114-112, mais cela n’a pas été sans controverse.

LeBron James et Anthony Davis ont ouvert la voie aux Lakers avec 61 points combinés, et ils ont été objectivement spectaculaires pendant la majeure partie du match. Dans le même ordre d’idées, Jayson Tatum a essentiellement mis Boston sur le dos pour la majorité du match en route vers une campagne de 41 points et 5 rebonds.

Cela a été jugé comme un tir bloqué… 🤦‍♂️ pic.twitter.com/8ngJ1uCKgW

– Taylor Snow (@taylorcsnow) 23 février 2020

Malheureusement, malgré le plaisir du jeu, beaucoup de fans ont pu parler après coup des arbitres qui ont volé la victoire aux Celtics.

Le propriétaire de Ringer et fan de sport connu de Boston, Bill Simmons, a mené la charge.

“C’est pourquoi les Lakers doivent être les favoris, peu importe la performance de Milwaukee – s’ils reçoivent chaque appel, ils sont imparables”, a-t-il écrit sur Twitter.

Simmons n’était pas seul dans cette évaluation.

“Comment diable pouvez-vous appeler un technicien dans un match à 1 point à la fin du jeu de balle”, a écrit Jay Williams.

«Ces arbitres doivent garder leur sang-froid. Horrible appel technique. “

Bien sûr, tout le monde ne partageait pas l’avis de Simmons.

Tim Bontemps, initié de l’ESPN NBA, a noté que, bien que l’arbitrage ait été irrégulier lors de la sortie de dimanche, les Celtics n’ont personne d’autre qu’eux-mêmes à blâmer pour la perte.

“Boston sera frustré par le fait que quelques appels soient passés dans l’autre sens tard, mais il y a également eu un layup manqué à 50 secondes de la fin, les Celtics n’ont pas pu rebondir un lancer franc manqué, puis ont retourné le ballon vers le bas avec 15 secondes à gauche », A-t-il écrit sur Twitter.

Avec la victoire, les Lakers montent à 43-12 cette saison. Boston, quant à lui, chute à 39-17 et compte maintenant deux matchs de retard sur les Raptors de Toronto pour la deuxième place de la Conférence de l’Est.

