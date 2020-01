Les fans des Chiefs de Kansas City le méritent tellement.

Nous avons presque traversé cette première semaine ennuyeuse pendant la pause entre les Jeux du championnat de conférence et le Super Bowl. C’est pendant cette période que vous savez qu’un Super Bowl arrive très prochainement, mais il y a de fortes chances que l’idée en soit partie à l’arrière de votre cerveau avant que les choses ne commencent vraiment la semaine prochaine.

Ce qui signifie que vous n’avez peut-être pas passé beaucoup de temps à penser à une chose folle à propos de ce jeu – les Chiefs de Kansas City n’ont pas joué dans un Super Bowl depuis SUPER BOWL 4. Cela, si mes calculs sont corrects, date de 50 Super Bowls.

Je ne sais tout simplement pas comment quelque chose comme ça se produit, mais je le sais – sans chien dans le combat de cette année, il est facile de chercher à ce que les chefs terminent ce travail.

Parce que nommer une base de fans plus méritante que celle de Kansas City? C’est assez dur, non>

Au fil des ans, ce groupe de personnes est entré dans le stade Arrowhead et en a fait l’un des endroits les plus bruyants de toute la NFL. Des hayons enfumés aux acclamations assourdissantes, ces fans l’apportent tous les dimanches. Et tout cela s’est produit sans un voyage au Super Bowl depuis le 19-freaking-70.

Les fans des Chiefs ont enraciné dur pour des gars comme Derrick Thomas, Neil Smith, Joe Montana, Priest Holmes, Tony Gonzalez, Jamaal Charles, Marcus Allen, Christian Okoye, Barry Word, Dante Hall, et n’ont jamais fait de Super Bowl avec aucun d’entre eux. Ce qui est fou.

San Francisco, quant à lui, a remporté cinq Super Bowls depuis 1982 et est apparu pour la dernière fois en 2012, qu’ils avaient une chance de gagner dans les dernières minutes.

Ils ont été là et l’ont fait. Bien sûr, les 49ers ont rebondi après quelques jours sombres, mais le succès du Super Bowl ne leur est pas très étranger.

C’est définitivement pour Kansas City.

Pensez à quel point les fans des Patriots sont gâtés – ils sont allés au 9 Super Bowls depuis 2001 et étaient allés à trois d’affilée avant d’être éliminés des séries éliminatoires il y a quelques semaines.

Aucun joueur de cette équipe des Chiefs, quant à lui, n’était en vie la dernière fois que cette franchise a joué le Super Sunday.

Si vous êtes déjà allé à Kansas City, vous savez à quel point les gens sont gentils et à quel point le barbecue est formidable. Sérieusement, j’étais là pendant quelques jours il y a quelques années et je suis parti d’une manière ou d’une autre sans goutte, parce que j’avais un barbecue pour trois repas consécutifs et je l’aurais bien mérité.

Ces gens sont restés avec leur équipe pendant des années et maintenant, tout cela est récompensé car ils essaient de ne pas trop stresser avant que le match ne démarre enfin dans une semaine à partir de dimanche. Le mélange de joie et de tension au cours de ces jours est sauvage, et tous les fans des Chiefs ressentent probablement des choses dans leur estomac.

Mais maintenant, ils ont un sauveur en Patrick Mahomes, qui semble prêt à faire des Super Bowls une chose régulière. C’est un quart ridicule avec des compétences ridicules qui pourrait être le leader parfait pour mettre fin à cette sécheresse pour les fans des Chiefs.

Si vous n’avez pas d’équipe dans celle-ci, rejoignez-moi dans le train des chefs. Et apportez du barbecue.

Le plus grand gagnant de mercredi: cette histoire de Tom Brady.

Mon copain et collègue, Henry McKenna, couvre les New England Patriots pour gagner sa vie et il est venu avec une longue lecture assez brillante et créative sur ce que cela a été au fil des ans pour tous les joueurs qui ont eu un casier à côté de Tom Brady dans les vestiaires de l’équipe. Il y a des histoires et des idées assez incroyables de Drew Bledsoe, Matt Cassell et bien d’autres. Si vous aimez le football, lisez cette histoire. C’est vraiment agréable.

Coups rapides: la vidéo hypnotisante de Tiger… Les fans déchirent Mark Jackson d’ESPN… La réponse amusante de Danica… Et plus encore!

– Cette vidéo du son qu’elle produit lorsque Tiger Woods frappe une balle de golf est fascinante. Tu vas finir par le regarder en boucle. J’ai.

– Zion Williamson a fait ses débuts mercredi soir et il n’a pas fallu longtemps à Mark Jackson d’ESPN pour dire des choses stupides qui agaçaient les fans.

– Danica Patrick a eu une réponse amusante aux fans de 49ers qui ont essayé de la consoler à la mi-temps du NFC Championship Game.

– La grande Maya Moore de la WNBA saute une autre saison pour faire quelque chose de beaucoup plus important, ce qui est incroyable.

– Draymond Green a applaudi à Charles Barkley.

– M. Peanut va mourir… dans une publicité pour le Super Bowl.

.