Les fans des Chiefs Paul Rudd, Eric Stonestreet tellement pompés

La dernière fois que nous avons vu les acteurs Paul Rudd et Eric Stonestreet, ils étaient tellement, tellement excités de voir les Chiefs de Kansas City – l’équipe qu’ils aiment tant tous les deux – se rendre au Super Bowl.

Dimanche, ils étaient à Miami, célébrant avec les joueurs, donnant et recevant des câlins et étant émotifs comme tous les autres fans des Chiefs.

Ils ont réalisé diverses interviews avec les médias, et c’est un plaisir de voir les stars d’Ant-Man et de Modern Family apprécier la victoire. Voici un échantillon de leur joie et de leur humour d’après-match au milieu de la célébration massive au Hard Rock Stadium:

.