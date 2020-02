Les fans des Chiefs se moquent du tweet de Troy Aikman à propos de Patrick Mahomes

Statistiquement parlant, Troy Aikman possède certaines des références les plus décevantes pour un quart-arrière du Temple de la renommée. Il n’a jamais réussi plus de 23 touchés en une saison. Son pourcentage d’achèvement est de 61,5%. Il est facile de regarder les statistiques d’Aikman et de comprendre comment il n’a jamais été dans la même stratosphère que le quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes (il ne l’était pas).

Aikman, cependant, a trois anneaux du Super Bowl, et il détient naturellement cela sur Mahomes. Mais Aikman ne doit pas oublier qu’Internet n’oublie pas, en particulier pour les amateurs de sport.

En septembre, un tweet de The Athletic Kansas City a souligné que Mahomes avait déjà lancé 36% du total des touchés d’Aikman dans 8% des matchs en carrière d’Aikman.

L’ancien quart-arrière des Cowboys n’a pas pris bonne note de la légère statistique perçue, alors il a répondu: «Parlez-moi quand il aura 33% de mes titres du Super Bowl.»

Eh bien, après la victoire de 31-20 des Chiefs au Super Bowl 54 de dimanche, la performance de Mahomes MVP a été bonne pour lui permettre d’atteindre 33% des titres du Super Bowl d’Aikman. Et les fans des Chiefs voulaient avoir un mot avec Troy. Le tweet est devenu viral après le match.

À tout le moins, Aikman aurait dû fixer la barre à 66%. Cependant, Mahomes atteindra probablement cette saison prochaine.

