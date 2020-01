Les fans des Falcons en colère contre Jimmy Garoppolo et Kyle Shanahan

Kyle Shanahan a fait un travail assez incroyable pour répondre à toutes les questions auxquelles il a été confronté cette semaine à propos de l’effondrement historique des Falcons d’Atlanta dans le Super Bowl 51 il y a quelques années à Houston.

Shanahan, bien sûr, était le coordinateur offensif d’Atlanta dans ce match et quelques décisions différentes auraient pu conduire les Falcons à gagner le match. Au lieu de cela, ils ont perdu une avance de 28-3 et ont perdu contre Tom Brady et les Patriots en prolongation.

Cette semaine à Miami, j’ai demandé à Jimmy Garoppolo, qui était un remplaçant des Patriots cette année-là, si lui et Shanahan avaient déjà parlé de 28-3. Les 49ers QB ont déclaré qu’ils en avaient plaisanté à plusieurs reprises et avaient également eu de sérieuses discussions à ce sujet.

Tout cela me semble normal – un athlète a probablement frappé son entraîneur au cours d’un moment historique qu’ils ont tous deux vécu ensemble, bien que de manières totalement différentes. Et je suis tout à fait d’accord pour que Shanahan fasse des blagues à ce sujet, car parfois vous devez plaisanter sur vos moments les plus bas. C’est juste sain.

Voici ce que Jimmy G avait à dire:

Beaucoup de fans des Falcons n’ont pas aimé ça:

