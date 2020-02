Les fans des Raiders sont furieux contre le snob ROY offensif de Josh Jacobs

La plupart des récompenses du joueur de l’année décernées lors du salon des honneurs de la NFL samedi soir étaient faciles à prévoir, mais la course au titre de recrue offensive de l’année s’est déroulée en 2019. Les coureurs arrière Josh Jacobs ont dépassé les attentes et se sont réunis une excellente campagne de recrue, se précipitant pour 1 150 verges – bon pour le huitième sur la liste de précipitation de la NFL – et sept touchés. Il est entré dans le week-end en tant que favori des paris pour gagner, mais le premier choix au classement général, Kyler Murray, a réussi le coup – et les résultats du vote n’étaient pas particulièrement proches.

Selon Dov Kleiman, Murray a reçu 26,5 votes en première place, doublant le total des votes en première place de Murray pour s’enfuir avec le prix OROY. Murray a terminé sa saison avec 3 722 verges au sol, 20 touchés, 12 interceptions et 544 verges au sol.

Les fans de Raiders ne prennent pas très bien les nouvelles.

