Les fans des Yankees réagissent à la nouvelle selon laquelle Luis Severino doit être opéré de Tommy John

Les Yankees de New York seront privés du lanceur partant Luis Severino pendant toute la saison 2020, après que le directeur général Brian Cashman a annoncé mardi que le joueur de 26 ans avait besoin d’une intervention chirurgicale sur Tommy John. Severino, qui a signé une prolongation de contrat de quatre ans en février dernier, a été limité à seulement cinq départs en 2019 en raison de blessures à l’épaule et a ressenti des douleurs à l’avant-bras après son dernier départ dans l’ALCS contre Houston. Avec l’année à venir exclue, Severino aura été limité à seulement 20,1 manches lancées sur une période de deux ans, après être passé de 19 à 8 et avoir remporté sa deuxième sélection All-Star consécutive en 2018.

Les Yankees ont décroché l’as Gerrit Cole pendant l’intersaison pour mener leur rotation de départ, mais perdre Severino pour toute l’année – et potentiellement pour une partie de la saison 2021 – est un coup dur pour une équipe qui devrait disputer une série mondiale. Les fans des Yankees ont souhaité bonne chance à Severino sur les réseaux sociaux après l’annonce de la nouvelle.

