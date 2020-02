Les fans détestent les changements apportés au concours de 3 points

La NBA cherche toujours à bricoler les choses – même si elles ne sont pas nécessairement cassées. Et il semble qu’il y en aura pas mal pendant le week-end des étoiles.

La ligue a déjà annoncé des changements au All-Star Game qu’ils faisaient en hommage à Kobe Bryant. Le jeu aura un Elam Ending et de l’argent sera remis à différents organismes de bienfaisance au choix des joueurs après chaque trimestre.

Maintenant, ils changent également le concours de 3 points selon un rapport AP. Ils ajoutent des clichés, du temps et, surtout, de la portée au concours qui pourraient ajouter une ride pour le rendre un peu plus excitant.

Voici comment ça fonctionne:

La portée compte maintenant. La ligue ajoute une paire de tirs profonds à six pieds derrière la ligne des trois points sur l’aile. Chaque tir vaut trois points supplémentaires.

Avec des coups supplémentaires, il y a du temps supplémentaire. Au lieu des 60 secondes habituelles pour passer à travers les cinq racks, les joueurs auront 70 secondes pour tirer à travers les racks et les tirs profonds.

Le score maximum qu’un joueur peut atteindre est désormais de 40, soit six points de plus que le maximum précédent.

La ligue voulait refléter les points profonds de 3 points pris dans la ligue – vous savez, ceux des Trae Youngs et Damian Lillards du monde.

Voici qui participera au concours en 3 points:

La ligue a certainement pensé ajouter une touche excitante ici, mais les fans ne semblent pas encore le ressentir.

D’une part je les sens. Ils ajoutent juste… quelques coups de 3 points au concours de 3 points. Quand vous le regardez de cette façon, ce n’est pas nécessaire.

Mais, d’un autre côté, TROIS TROP PROFONDES SONT TOUJOURS RIDICULES ET AMUSANTS. Nous devons accepter cela comme un fait et apprécier le fait que nous vivons à une époque où les joueurs de la NBA peuvent nonchalamment se retirer de la moitié du terrain.

Je n’accepterai rien de moins de notre part en tant que communauté de basket-ball.

.