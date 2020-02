les fans éclatent après la défaite en Ligue des champions contre l’Atalanta

Les fans de Valence Il s’est retrouvé très mécontent des performances de son équipe à San Siro. La défaite 4-1 laisse la cravate presque impossible, en attendant un grand retour à Mestalla. Plus de 2 300 valencianistes Ils ont déménagé à Milan, où l’affrontement a eu lieu pour les travaux du stade Atalanta.

De l’échauffement et tout au long du jeu, les fans ils ne se sont fait remarquer que pour encourager leur équipe, malgré une déception latente et une frustration face aux erreurs de défense et d’attaque. Lorsque l’arbitre a décrété la fin du match Il était temps de facturer les joueurs pour leurs mauvaises performances. Ceux-ci se sont approchés du fond où se trouvaient les visiteurs, mais les fans ont explosé et les ont dédiés plusieurs gestes de désapprobation.

En premier lieu, gestes de déni avec le doigt pour indiquer que de cette façon un match de cette ampleur ne peut pas être joué, plus certains qu’un autre peigne. Plus tard, la chanson a grondé «Tu ne mérites pas cette chemise!». Les jointures d’hier d’autres réunions pauvres loin de chez eux comme Getafe (3-0) ou Majorque (4-1), il ne s’agit donc pas seulement de rester en sécurité en dehors des quarts de finale de la Ligue des champions devant une équipe a priori inférieure.

Le manque d’ordre mais surtout de intensité défensive et les échecs grossiers À des occasions très claires, ils ont été les plus critiqués par les fans. Maxi Gomez désespéré de face à porte, surtout dans le tir avec un 3-0. En outre, dans les répétitions montrées par les marqueurs vidéo, il y avait des regrets pour la performance de Jaume Domenech dans les deuxième et quatrième à la fois, bien que dans ce dernier aussi il a été jugé clairement hors-jeu.

Non seulement les joueurs ont été la cible de la colère des fans déplacés; Ils se souviennent également du président du club: “Anil (Murthy), scélérat, hors de Mestalla!”. L’homme de confiance singapourien Peter Lim, accumule déjà de nombreuses controverses surtout cette saison.