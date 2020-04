Les fans en colère que Michael Jordan remporte le joueur de basket-ball universitaire ESPN GOAT

En ce qui concerne la NBA, la plupart conviendraient que Michael Jordan est le plus grand de tous les temps. Il a remporté six championnats NBA (et les MVP finaux), il est un MVP à cinq reprises et un champion à 10 reprises.

Mais il n’était absolument pas le plus grand joueur que le basket-ball universitaire ait jamais vu. Il n’y a même pas de débat.

Pourtant, avec le tournoi NCAA annulé au milieu de la pandémie de coronavirus, ESPN a décidé de tenir un support de joueur de basket-ball collégial GOAT. Ce support a été laissé aux fans, nous ne pouvons donc pas blâmer ESPN pour la décision. Mais le résultat final n’aurait pas pu être plus décalé.

En finale, Michael Jordan a vaincu Larry Bird tandis que Lew Alcindor (qui passerait plus tard par Kareem Abdul-Jabbar) a perdu contre Shaquille O’Neal (!!!) au début de la tranche.

Alcindor aurait dû facilement remporter cette tranche en tant que triple champion et triple joueur national de l’année à l’UCLA. Alcindor était si dominant que la NCAA a décidé d’interdire le trempage pour le rendre équitable. Ainsi, lorsque le résultat final a été dévoilé, les fans de cerceaux universitaires étaient à juste titre contrariés.

