Les fans furieux du classement QB avec Tony Romo n ° 5

Nous avons atteint cette partie de l’année civile où les choses sont plutôt calmes dans le sport. OK, quand les choses sont vraiment calmes dans le sport.

Ce qui conduit à des moments comme celui-ci aujourd’hui sur Twitter – les fans des Dallas Cowboys se disputent le classement des cinq meilleurs QB de l’histoire de la franchise par un Hall of Famer qui connaît assez bien l’organisation – Gil Brandt.

Brandt, bien sûr, était le cerveau derrière les équipes des Cowboys dans les années 70 qui ont remporté deux Super Bowls et sont devenues connues sous le nom de America’s Team.

Mercredi, il a publié sa liste des 5 meilleurs QB et les gens se sont opposés à l’endroit où il a mis Tony Romo.

Voici le classement de Brandt:

Roger Staubach est le choix facile pour le n ° 1, mais les choses peuvent alors être discutées. Aikman a trois Super Bowls et est un Hall of Famer, mais alors Dak Prescott et Danny White sur Tony Romo?

Heck, Romo pourrait même être au-dessus d’Aikman dans ce classement, mais je n’aurais aucun problème à placer Romo à la troisième place.

Romo possède les records des Cowboys en verges et touchés et a plus de victoires en carrière que Dak et White. Sérieusement, cependant, comment les blancs sont-ils en avance sur Romo sur cette liste? De plus, Dak a eu une bonne carrière jusqu’à présent, mais il semble trop tôt pour le mettre devant Romo.

Beaucoup de fans ont offensé le classement de Romo:

D’autres fans ont rejeté toute tentative de placer Romo devant Aikman:

D’autres ont plaidé pour Romo sur Aikman:

.