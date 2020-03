Les fans ont adoré l’apparence choquée de près de 55 ans, Undertaker, pour attaquer AJ Styles

The Undertaker a fait sentir sa présence sur la route de WrestleMania à Elimination Chamber.

AJ Styles – adversaire de longue date de Undertaker pour WrestleMania 36 à Tampa, en Floride – a affronté Aleister Black dans un match sans DQ avec ses camarades OC au bord du ring.

Undertaker et AJ Styles sont presque certains de WrestleMania

Comme on pouvait s’y attendre, Styles et Black ont ​​mis en place une clinique absolue sur le paiement à la séance.

Le Phenomenal One a travaillé sur les jambes de Black afin que l’ancien champion NXT ne puisse pas utiliser Black Mass. Ils avaient beaucoup de chimie et l’action était rapide et percutante tout au long.

Cependant, lorsque les Good Brothers – Karl Anderson et Luke Gallows – se sont finalement impliqués dans l’action, le gong emblématique s’est déclenché.

Jetez un œil à l’apparence de «Taker» ci-dessous:

Il ne fait aucun doute que The Deadman avait l’air énergique – ironiquement – et motivé pour son apparence et son match avec AJ Styles à WrestleMania devrait être énorme.

Cependant, il y a aussi des spéculations selon lesquelles «Taker pourrait bien taguer Black contre The O.C. avec Kane peut-être les aider aussi.

Jetez un œil à la façon dont Twitter a réagi au retour d’Undertaker:

Undertaker semble être en grande forme. Il glissa vers le bas et se gonfla. #WWEChamber

– Rick (@creatorick) 9 mars 2020

Mec, j’ai adoré ce match.

AJ Styles a travaillé la jambe de Black pour annuler la Black Mass, ils avaient une chimie fantastique, de superbes spots et Taker avait l’air excité comme de la baise pendant son apparition.

De grandes performances de toutes les parties impliquées et Black passe sans frais pour les styles. Classe. #WWEChamber

– Alex McCarthy (@AlexM_talkSPORT) 9 mars 2020

Le Phenom a eu une mauvaise performance créative en Arabie saoudite au début du mois – ce qui n’est pas vraiment de sa faute – mais le match avec Styles est très attendu.

De nombreuses questions se posent quant à savoir si un «Taker» de 55 ans – comme il le sera le 24 mars – peut vraiment avoir un excellent match en tête-à-tête.

Cependant, s’il y a un talent avec la capacité de l’amener à un grand match, ce serait l’un des premiers travailleurs de la génération dans AJ Styles.

Curieusement, Undertaker a dit qu’il pensait qu’il allait prendre sa retraite après avoir perdu contre Roman Reigns à WrestleMania 33 tout en parlant à Stone Cold Steve Austin sur Broken Skull Sessions.

C’est la deuxième fois que Undertaker a attaqué AJ Styles

“Je pensais que c’était fini”, a déclaré Taker. “Cela vaudra plus que de sortir et de faire un discours parce que ça ne va pas.

«J’ai dit que cela enregistrerait davantage auprès de notre public – bien sûr, j’ai commencé à revenir et une fois que je commence à m’entraîner et à me préparer pour quelque chose, vous vous retrouvez dans le coup.

Mais en ce moment [at WrestleMania 33] Je ne reviens pas. “

Bien sûr, il est revenu plusieurs fois depuis lors et il a insisté quand il prend sa retraite, il le fera à ses propres conditions.

.