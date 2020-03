Les fans ont déchiré la prise de décision de Brad Stevens

Après que les Boston Celtics aient magistralement géré les derniers moments de la régulation dans leur match contre les Houston Rockets samedi, Brad Stevens semblait susceptible de faire plus de magie en prolongation.

Le jeu qui a envoyé les Celtics et les Rockets en prolongation était vraiment spectaculaire, avec Jayson Tatum manquant intentionnellement un lancer franc et Marcus Smart faisant basculer le rebond vers Jaylen Brown, qui a cloué un pointeur à 3 points pour nouer le match à la fin du temps imparti. Comment les Celtics ont-ils pu perdre après cela?

La possession finale des heures supplémentaires a commencé avec un Celtics lié et un Boston en retard, 111-110. Les Rockets avaient les Celtics bien couverts, mais Brown s’est suffisamment libéré pour un rattrapage rapide, qu’il a raté. Daniel Theis a rattrapé le rebond, mais il n’a pas pu mettre un autre coup à temps. Et les Celtics ont gâché leur propre histoire de retour avec une perte.

Parce que Boston avait un temps mort sur cette possession finale, les fans et les membres des médias se sont demandé pourquoi ils dirigeaient ce qui semblait être une possession précipitée. Pourquoi l’entraîneur Brad Stevens n’a-t-il pas utilisé ce temps mort?

Stevens a en fait abordé le scepticisme dans son interview d’après-match. Il a expliqué qu’il n’avait pas envisagé un délai d’attente au retour, mais pendant une fraction de seconde, il a pensé à un délai d’expiration lorsque Theis a rattrapé le rebond.

«Avec toute leur imprévisibilité sur le côté et à quel point ils sont physiques, il est parfois difficile de le faire entrer. Nous avions donc envie d’appeler une action avec laquelle nous étions à l’aise et de regarder quelques options, qu’ils ont fait exploser quelques-unes des options avec leur défense », a déclaré Stevens, via NBC Sports Boston.

“Mais vous savez, comme Jaylen (Brown) qui va dans sa main droite pour un tir de saut de pull-up, il est difficile de bien voir dans ces moments. Et il a eu un regard propre sur la jante et nous croyons en lui et lui faisons confiance. Je suppose que la seule fois où j’aurais envisagé d’appeler un temps mort, c’est si je pensais que Theis avait le contrôle du ballon, vous savez, après coup. Mais, vous savez, j’étais bien avec la façon dont nous avons mis fin à cela. C’était bien. “

Mais le résultat “fin” n’était pas suffisant pour une victoire.

