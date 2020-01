Les fans ont fait de grandes choses pour Alex Caruso et Tacko Fall

Le vote NBA All-Star est désormais fermé aux fans, car nous avons appris les entrées jeudi soir et nous apprendrons les réserves la semaine prochaine.

LeBron James et Giannis Antetokounmpo sont les capitaines de leurs conférences respectives, le gardien des Hawks Trae Young a eu un moment formidable avec sa mère quand il a entendu son nom appelé en entrée, et un certain nombre de grands joueurs rempliront les files d’attente de départ.

Mais nous avons également appris autre chose – que les fans de la NBA doivent se lever et saluer ce qu’ils ont fait pour le garde des Lakers Alex Caruso et le centre des Celtics Tacko Fall, car leurs efforts étaient incroyables.

Ces deux joueurs ne seront pas des partants dans le match des étoiles. En fait, ils ne joueront aucun rôle dans le All-Star Game car l’un (Caruso) n’est qu’un joueur de rôle et l’autre (Fall) a joué la majeure partie de son basketball cette année avec les Maine Red Lobsters dans la G League.

Mais Caruso et Fall sont devenus les favoris des fans et le mouvement pour jouer avec le système de vote de la NBA est devenu une chose amusante à suivre, car les résultats du vote ont été publiés chaque semaine au cours du mois dernier.

Les fans sont sortis en masse pour ces joueurs, ce qui est trop bien.

Caruso a terminé avec 1 284 932 voix, ce qui était bien quatre QUATRIÈME parmi les gardes de la Conférence occidentale. Il avait plus de votes que des gars comme Russell Westbrook, Steph Curry, Donovan Mitchell, Devin Booker, Ja Morant et D’Angelo Russell, ce qui est incroyable. Caruso n’a pas commencé un seul match cette année et affiche une moyenne de 5,5 points par match en un peu plus de 19 minutes par match.

Fall, le favori des fans de 7 pieds 5 pouces à Boston, a terminé avec 947 378 voix, ce qui le plaçait à la sixième place du classement de la Conférence de l’Est. C’est fou quand on considère qu’il n’a joué que dans 22 MINUTES d’action NBA cette saison et a 17 points au total. Mais les fans ont fait savoir que ce serait amusant de simplement mentionner son nom dans ce vote All-Star.

Tous ces votes pour deux gars qui ne méritent pas de jouer dans le All-Star Game ont rassemblé des gens sur Internet pour quelque chose de stupide, ce qui, si vous passez du temps sur Internet ces jours-ci, est rare. Les gens se sont amusés à défendre une cause qui n’était pas sérieuse, qui n’avait rien à voir avec la politique et qui n’avait blessé personne.

Parfois, nous devons simplement nous amuser un peu dans ce qui devient un monde encore plus sauvage.

Voter pour Caruso et Tacko a fait exactement cela et maintenant tout ce que je peux faire est de donner ma casquette à tous les fans de la NBA qui ont fait leur devoir de basket.

Bravo, les amis. Bravo.

Jeudi, le plus grand vainqueur: Ce mec aux Championnats du monde en salle

Je ne savais même pas que ce sport était une chose jusqu’à ce que je voie cet incroyable moment fort jeudi matin et maintenant je veux regarder ça tout le temps. L’Anglais Nick Brett devrait être le héros du monde pour le coup qu’il a réussi à un moment important lors d’un match aux Championnats du monde de boules en salle. Je veux dire, c’était l’une des choses les plus bananes que j’ai vues depuis un certain temps. Quelle légende.

Coups rapides: Eli et Peyton à la MNF?… Prise idiote de Florio sur les coups tardifs… Dwight Howard veut l’aide de Kobe… Et plus!

– Mon pote Charles Curtis a raison – nous avons besoin d’Eli et de Peyton Manning pour reprendre MNF pour ESPN.

– Mike Florio de ProFootballTalk a été à juste titre écrasé pour avoir dit que les 49ers devraient prendre des coups tardifs sur Patrick Mahomes.

– Dwight Howard va participer au concours de dunk et il espère que Kobe Bryant pourra l’aider.

– Jalen Hurts et Nick Saban ont eu une douce réunion au Senior Bowl.

– Le terrible appel d’un arbitre a gâté un batteur à sonnerie sauvage de la Division III. Allez, ref!

