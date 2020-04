Les fans réagissent au match boneyard Undertaker-AJ Styles

Plus tôt cette semaine, nous avons classé les plus grands événements principaux de WrestleMania de tous les temps. Après la nuit de samedi 1 de WrestleMania 36, ​​il y aura peut-être un nouveau GOAT. The Undertaker et AJ Styles ont couronné la première nuit de WrestleMania avec un mystérieux «match de boneyard», une stipulation vague qui n’a jamais été définie avant le spectacle, ce qui a laissé les fans deviner ce qui pourrait arriver. Le résultat était absolument incroyable.

Le match de boneyard n’a pas eu lieu à l’intérieur du WWE Performance Center et a plutôt été organisé dans un cimetière brumeux. La WWE s’est essayée à ce type de matchs cinématographiques en plein air ces dernières années après que le Hardy Boyz a rencontré un grand succès avec The Final Deletion, mais n’a jamais tout à fait réussi l’exécution. Le match boneyard, cependant, était un chef-d’œuvre.

Le match s’est ouvert avec un corbillard arrivant sur la musique à thème de l’Undertaker, mais Styles est sorti d’un cercueil à la place et a appelé The Undertaker. Le Deadman est arrivé sur une moto en retour de son personnage de motard. Avec l’aide d’un groupe surprise de druides, Styles a pris le dessus et était sur le point d’enterrer The Undertaker vivant – mais Taker s’est téléporté depuis une tombe pour inverser la tendance, et plus tard, il a étouffé Styles du toit d’une grange. C’était magnifique, et je ne sais pas comment la WWE pourrait suivre cela dans Night 2.

