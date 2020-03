Les fans rendent un hommage sincère à Travis Frederick

Les Cowboys de Dallas ont subi un coup surprenant lundi lorsque le quintuple centre du Pro-Bowl Travis Frederick a annoncé qu’il prend sa retraite à l’âge de 29 ans.

Frederick, qui a raté toute la saison 2018 après avoir reçu un diagnostic de syndrome de Guillain-Barre, qui est une maladie auto-immune, a commencé les 16 matchs des Cowboys la saison dernière.

Il a publié une longue déclaration sur les réseaux sociaux, disant qu’en 2019, ses graves problèmes de santé ne lui permettaient pas de jouer au niveau auquel il était habitué et qu’il était temps pour lui de passer à autre chose:

«Ce fut une année difficile pour moi. Chaque jour, j’ai dû faire face à une lutte: je ne pouvais plus jouer à mon plus haut niveau. Jouer «bien» n’est pas ce que j’attends de moi et ce n’est pas ce que mes coéquipiers méritent. Pour cette raison, je sais que mes jours en tant que joueur de football sont terminés. Je suis fier de ce que j’ai accompli dans ma carrière et je m’en vais la tête haute. »

Voici le post:

Les fans de Cowboys vont lui manquer:

.