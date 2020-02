Les fans ressentent Ricochet après que Brock Lesnar l’ait écrasé en moins de 90 secondes avec une attaque ZÉRO

Au cours du mois dernier, la WWE a subtilement construit pour la réunion de Ricochet et Brock Lesnar.

Le haut voleur low-blowed Lesnar dans le Royal Rumble 2020 qui a aidé Drew McIntyre à éliminer le champion de la WWE.

Brock Lesnar après être resté au Super Showdown

Il a ensuite remporté un match à triple menace sur RAW avec Bobby Lashley et Seth Rollins pour obtenir un tir à Lesnar en Arabie Saoudite au Super Showdown.

Eh bien, il a eu cette opportunité jeudi soir et il a perdu en 80 secondes.

En fait, il n’a pas été offensé par Lesnar comme le champion l’a catégoriquement retenu.

Bien sûr, la WWE veut que Lesnar ait l’air fort avec une énorme épreuve de force McIntyre à l’horizon à WrestleMania, mais de nombreux fans se sont grattés la tête pourquoi il n’obtiendrait aucune infraction.

Voici comment Twitter a réagi:

“Mais il sera avantageux pour Ricochet de se frotter un match de championnat contre Brock Lesnar”

Mesdames et messieurs, l’exemple parfait de la raison pour laquelle la perte d’un match de championnat de la WWE contre Lesnar est une condamnation à mort. Dans quelle réalité cela profite-t-il à Ricochet? #WWESSD pic.twitter.com/OenbzbBj36

– WrestleNews365 (@ 365Wrestle) 27 février 2020

Si quelqu’un se demande si Vince voit quelque chose à Ricochet, on vient de vous donner votre réponse. Non seulement il n’était pas digne d’un segment de retour à la maison, mais il n’était pas digne d’une quelconque offense contre Lesnar.

Ricochet est terminé. #WWESSD

– Daniel de NEUTRAL Wrestling (@neutralwres) 27 février 2020

Ricochet est allé à la WWE parce qu’il pensait qu’il avait fait tout ce qu’il pouvait partout ailleurs.

Eh bien, il n’était définitivement pas écrasé par Brock Lesnar en tant que composante de la propagande pour une dictature meurtrière avant de se rendre à la WWE, alors … je suppose qu’il avait raison?

– David Bixenspan (@davidbix) 27 février 2020

Ricochet a été l’une des stars les plus populaires de RAW au cours de l’année écoulée et en ce qui concerne les talents dans le ring, c’est un homme difficile à égaler.

Lesnar a une solide histoire de travail avec des artistes plus petits comme AJ Styles, Daniel Bryan et Rey Mysterio.

C’est donc une grande honte que Ricochet n’ait pas eu la même opportunité que celle de faire de la magie avec la Bête incarnée.

Ce sera probablement la dernière chance pour lui de travailler avec Lesnar, étant donné le paysage de la WWE et le calendrier limité de Lesnar.

Il y a environ six ans, Paul Heyman a expliqué pourquoi Lesnar a un programme si spécial à la WWE.

Brock Lesnar a brutalisé Ricochet en Arabie saoudite

“Brock Lesnar n’est pas là 365 jours par an, alors quand il apparaît, ça ne peut pas manquer, c’est quelque chose d’extraordinaire, ça doit voir, c’est quelque chose de spécial.

“De plus, si Brock Lesnar luttait chaque semaine, il anéantirait toute la WWE et dans trois mois, nous n’aurions plus personne avec qui travailler!”

