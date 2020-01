Les favoris confirment leur statut au Australian Tennis Open

21 janvier 2020, 11: 20Melbourne, Australie, 22 janvier (Presse latine) La Tchèque Karolina Pliskova, la Roumaine Simona Halep, l’Ukrainienne Elina Svitolina et la Néerlandaise Kiki Bertens ont ratifié aujourd’hui leur statut de favorites à l’Open de Tennis d’Australie, lors de la qualification au deuxième tour.

Actuelle demi-finaliste du concours et deuxième pré-classée, Pliskova a poursuivi sur la voie de ses principaux rivaux, l’Ashleigh Barty local, premier tête de série, et la Japonaise Naomi Osaka (troisième), gagnant par un convaincant 6-1 et 7-5 a. Français Kristina Mladenovic.

Pliskova a pris un avantage de 3-2 en comptant les affrontements contre le gala, qui l’a battue lors du dernier match lors du tournoi de Dubaï 2017 6-4 et 6-2.

L’actuelle championne de Wimbledon et quatrième tête de série, Halep, a dépassé 7-6 (7/5) et 6-1 à l’Américaine Jennifer Brady après que l’Américaine ait montré une plus grande résistance que lors de la dernière édition de Toronto, où le choc a atteint deux heures et demie de jeu.

Svitolina, cinquième favorite, a battu la Britannique Katie Boulter 6-4 et 7-5, qui est tombée au deuxième tour de l’épreuve australienne l’an dernier.

L’Ukrainienne aura dans son deuxième passage à l’Américaine Lauren Davis, qui a battu la Canadienne Leylah Fernandez 6-4 et 6-2.

De son côté, Bertens a confirmé l’avance des neuf premières séries au prochain tour du premier Grand Chelem de la saison, après avoir battu une Roumaine 6-1 et 6-4 face à la Roumaine Irina-Camelia Begu.

Les Néerlandais auront dans la deuxième phase l’Australienne et invitée au tournoi Arina Rodionova, qui a battu l’Ukrainienne Kateryna Bondarenko 3-6, 7-6 (5) et 6-0.

Lors d’une autre rencontre, l’Espagnol Garbiñe Muguruza a parfaitement réagi après avoir abandonné le premier set pour battre l’Américain des précédents Shelby Rogers 0-6, 6-1 et 6-0.

La Suisse Belinda Bencic, sixième pré-classée, a également surmonté la barrière du premier tour après avoir battu la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova 6-3 et 7-5; tandis que l’Allemande Angela Kerber (17) a fait de même avec l’Italienne Elisabetta Cocciaretto après l’avoir battue par un double 6-2.

Il n’a pas pu remplir son rôle de favori, la seule Britannique dans la boîte, Johanna Konta, 12 têtes de série, qui est tombée tunisienne Ons Jabeur avec des partiels de 4-6 et 2-6.

Jabeur aura un nouvel engagement au deuxième tour contre la Française Caroline García, qui a éliminé l’Américaine Madison Brengle avec les buteurs 6-7 (5/7), 6-2 et 6-2.

La Croate Donna Vekic (19 pré-classées) a battu la championne du concours en 2008 et ancienne numéro un mondiale, la Russe Maria Sharapova, 6-3 et 6-4.

Les favorites américaines Madison Keys (10), Alison Riske (18), Danielle Collins (26) ont également vaincu en première instance, battant la Russe Daria Kasatkina 6-3 et 6-1, la Chinoise Yafan Wang (7). -6 (7/5), 2-6 et 6-3) et la Russe Vitalia Diatchenko (6-1, 3-6 et 6-4), respectivement.

jcm / am

.