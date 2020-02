Les favoris des huitièmes de finale de la Ligue des champions selon les bookmakers

Les Champions reviennent en beauté avec deux grands matches comme le Borussia Dortmund-PSG et l’Atlético de Madrid-Liverpool. Chacun aura ses favoris, et les bookmakers aussi, comme on le verra dans toutes les croix.

À partir de l’Atlético de Madrid-Liverpool, les bookmakers voient les Anglais comme les favoris, mais ils ne voient pas non plus de grande différence. La victoire de l’Atlético est payée à 3,70 euros, tandis que la victoire de Liverpool se situe autour de 2,30 euros.

Dans l’autre match de la même journée, l’écart entre le Borussia Dortmund et le PSG est plus petit, puisque la victoire allemande se paie à 3 euros; et les Français, à 2,40.

Mercredi, cependant, il y a un favori clair à Atalanta-Valence. Pour les bookmakers, Atalanta est très favori contre Valence, sa victoire étant cotée à 1,80 euros. Pendant ce temps, que Valence s’impose atteint 4,70 euros.

Pour conclure les matches de la première semaine de la huitième, c’est Tottenham-Leipzig, bien plus encore. La victoire de l’éperon s’échange jusqu’à 2,45 euros, tandis qu’une victoire de Leipzig atteint jusqu’à 3 euros.

Pour la semaine suivante, nous retrouvons clairement un favori dans le match entre Chelsea et le Bayern. Les bookmakers sont de loin supérieurs aux Allemands, car leur gain est payé jusqu’à 1,88 euros. De son côté, la victoire de Chelsea atteint jusqu’à 4,25 euros.

Naples-Barcelone a également un favori évident, mais l’égalité est beaucoup plus grande. La victoire culé est payée à 2,22 euros, tandis que la victoire en partie gagnée est cotée à 3,33 euros.

Et pour conclure le dernier jour du premier tour des cotavos, nous constatons que le Real Madrid-Mancehster City est le match le plus égal du tour. La victoire madrilène atteint 2,60 euros, et la Mancunienne, 2,62 euros.

En conclusion, l’Olimpique Lyonnais-Juventus, en revanche, est plus inégalitaire pour les bookmakers. Le triomphe des Italiens atteint 1,85 euros, tandis que la victoire française cite 4,65 euros.

