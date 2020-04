Les fédérations accusent de graves problèmes économiques en raison du retard olympique

.

Lausanne. Certaines fédérations sportives internationales, largement subventionnées par le Comité International Olympique (CIO), connaissent des difficultés financières en raison du report des Jeux de Tokyo 2020 à 2021, mais aussi en raison de leurs propres engagements en matière de compétition et pourraient demander des aides publiques. La situation est tendue et sombre, est l’opinion générale.

Sur les 33 fédérations internationales présentes aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, 28 doivent recevoir une aide substantielle du CIO, mais le report des Jeux pourrait entraîner un retard de ces paiements. Les cinq nouveaux sports (karaté, surf, skateboard, escalade et baseball / softball) au programme olympique sont sortis.

La manne olympique, qui avait atteint un total de 520 millions de dollars aux Jeux de Rio 2016, pourrait atteindre le même niveau à Tokyo ou à l’automne, prévient Andrew Ryan, PDG de l’Association des fédérations internationales olympiques d’été ( Asoif), chargé de distribuer cet argent.

Subventions

Classées en cinq groupes selon leur public et leur importance, les fédérations reçoivent des subventions régressives: environ 40 millions de dollars, les plus importantes (athlétisme, natation et gymnastique); 25 pour le groupe deux (cyclisme, basket-ball, volley-ball, football et tennis); 17 millions pour trois (boxe, aviron, judo, tennis de table), 12 pour quatre (voile, bateau, escrime) et 7 pour cinq (rugby, golf, pentathlon moderne).

Pour les plus grands, comme la FIFA – dans le football -, qui a 1,5 milliard de dollars ou la FIBA ​​- basket-ball (46 millions de dollars en réserve) -, les subventions du CIO représentent une petite proportion de leurs revenus: négligeable pour la première. Pour d’autres, c’est vital.

Pour l’ensemble des fédérations, le report des Jeux a un effet domino, ce qui implique le report de leurs propres compétitions, dont elles tirent l’essentiel de leurs revenus. C’est le cas de World Athletics, qui a déjà annoncé le report à 2022 de la Coupe du monde d’Eugene (États-Unis).

La Fédération Internationale de Natation (FINA) doit faire de même avec sa Coupe du Monde prévue en 2021 à Fukuoka (Japon).

