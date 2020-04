Les femmes des jeux des Highlands écossais

Dans le parc Steele Indian School au centre-ville de Phoenix, des palmiers se balancent derrière des tentes blanches remplies de pâtés à la viande et de haggis à vendre. Dans l’un des plus grands groupes celtiques rauques (l’un nommé Wicked Tinkers) se produit plusieurs fois par jour. À l’extérieur, les cornemuses créent un vacarme presque constant. Au milieu des festivités, une clôture métallique entoure l’événement principal: hommes et femmes en kilts et baskets, beaucoup tatoués, formant des groupes lâches autour d’objets lourds dans une «arène» de fortune.

Par un samedi chaud et sans nuages ​​du mois de mars, le type que vous voyez rarement en Écosse en un mois, les 56èmes Jeux écossais de Phoenix ont eu lieu.

Les jeux des Highlands sont une tradition écossaise vieille de plusieurs siècles, mais même aux États-Unis, ils remontent à plus de 180 ans. Aujourd’hui, des centaines de ces compétitions ont lieu chaque année dans le monde, même si elles ont considérablement évolué depuis le XIe siècle.

Notamment, ce n’est plus un concours réservé aux hommes.

Heather MacDonald, vêtue d’un débardeur vert et d’un kilt écossais rouge foncé, lui met de la craie sur les mains et lui lance à son tour le «braemar», un rocher de 13 livres probablement arraché à un coin de nature sauvage locale. Les neuf événements des jeux incluent également le tirage au sort, qui lance effectivement un poteau téléphonique bout à bout, et la gerbe, dans laquelle les concurrents poignardent un sac de jute rempli de foin avec une fourche et le jettent au-dessus d’un bar. Les deux sont de grands plaisirs de la foule.

MacDonald participe à la classe amateur féminine A, la classe la plus élevée pour les amateurs. Les jeux Phoenix n’ont pas d’événements de classe professionnelle pour hommes ou femmes, donc tout le monde participe en tant qu’amateurs.

Cependant, dans la plupart des compétitions Highland avec une classe professionnelle, les femmes doivent se débarrasser pour une reconnaissance égale. Ils n’ont pas de circuit professionnel officiel comme les hommes. Les femmes doivent demander le statut «pro», ainsi que les voyages payés et les prix qui en découlent, pour chaque concours auquel elles participent, et uniquement si celui-ci est disponible.

Un circuit professionnel féminin signifierait plus d’occasions de participer, de meilleurs prix et des commandites potentielles. Pour l’instant, des femmes comme MacDonald se disputent des distinctions et progressent vers l’égalité dans un concours spécialement conçu pour les hommes il y a près de 1000 ans.

Michelle Crownhart, 62 ans, participe à des jeux des Highlands depuis plus longtemps que presque toutes les femmes du sport. La résidente de Phoenix est assise sur une chaise de camp sous une tente, regardant les femmes lancer un poids en métal. Elle fume un cigare et boit un Kilt Lifter, une bière fabriquée par Four Peaks, l’un des sponsors des jeux.

Crownheart était auparavant le directeur sportif du tournoi de Phoenix. Elle a commencé la compétition en 1994 parce que l’un des professeurs de sa fille était alors directrice sportive et l’a convaincue de se présenter. Elle a appris à faire tous les événements à la volée. À l’époque, les organisateurs tiraient les gens de la foule, leur remettaient une feuille d’inscription et les laissaient participer s’ils semblaient enclins.

Seules cinq femmes ont participé en 1994, explique Crowheart. «Sur les cinq femmes, j’ai terminé quatrième, j’étais donc heureuse, mais j’en suis tombée amoureuse.» Cette année, elle veut prendre la première place au Championnat du monde des maîtres en Irlande.

Heather MacDonald s’apprête à lancer la pierre de Braemar.





Shaena Montanari

Crownhart a également été l’une des premières concurrentes des Championnats du monde féminins, qui se déroulaient à Phoenix mais ont récemment déménagé en Oklahoma. Elle dit que ce n’est qu’au cours de la dernière année environ que les femmes ont été désignées pro, malgré leur petite représentation, mais puissante: «Cela a pris si longtemps.»

La participation des femmes aux jeux a augmenté rapidement au cours de la dernière décennie. En 2009, 201 femmes ont participé à des événements Highland, selon une base de données d’athlètes et les résultats sur le site Web North American Scottish Games Athletics (NASGA). En 2019, ce nombre est passé à 702.

Les concurrents des jeux Highland peuvent généralement se classer dans la classe à laquelle ils pensent appartenir: poids léger, maîtres ou amateur A, B et C. Pour participer en tant que professionnel, un athlète doit être jugé digne en fonction de ses compétences et de sa réputation par les organisateurs des jeux. Les femmes peuvent être invitées de la même manière que les hommes si une compétition leur propose un cours pro. Mais les hommes sont les seuls athlètes officiellement classés comme pros sur la base de données NASGA.

“Il n’y a même pas de place sur le site Web pour entrer un score en tant que pro si vous êtes une femme”, explique MacDonald. Quand quelqu’un lui demande comment devenir pro en tant que femme, elle répond que ce n’est pas vraiment une «chose» comme c’est le cas pour les hommes.

MacDonald, une ancienne discus, lanceuse de coups et lanceur de marteau de la California State University Fullerton, a commencé à jouer aux Highland il y a 14 ans au cours de sa dernière année de collège. Elle pense que les cours pour femmes ont «explosé» avec les athlètes au cours des cinq dernières années, en grande partie à cause de la communauté. Au collège, les compétitions sur piste semblaient parfois trop compétitives. Ce n’est pas l’ambiance des athlètes des Jeux des Highlands. “Nous sommes l’île de Misfit Toys parce que nous venons tous d’horizons très différents”, dit MacDonald.

Amaris Saldate, un autre athlète des Jeux de Phoenix, est un aumônier qui était un coureur professionnel de rodéo. Elle se décrit comme «pas du tout une fille de type sportif», et se réfère en plaisantant à son type de corps comme «l’homme Michelin».

Elle a découvert le sport par accident. Il y a deux ans, elle est entrée dans les jeux de Phoenix après avoir terminé un poste épuisant à la Phoenix Veterans Administration, qui borde le parc où se déroulent les jeux.

“Il y a cette petite dame blonde folle qui court dans un kilt et jette de la merde, et je me disais:” Que fait-elle? “”, Rit Saldate. La blonde était Rachel Smith, une athlète des Highland Games et co-organisatrice des Jeux de Phoenix avec son petit ami Tim Timm, le directeur sportif. Ils ont invité Saldate à un entraînement de fin de semaine et à partir de ce moment, elle a fait partie de l’équipage.

Les premiers records de jeux écossais organisés pour la première fois aux États-Unis datent de Hoboken, New Jersey, en 1836. Les jeux se sont poursuivis et se sont répandus à travers le pays, même dans des endroits avec des liens étroits avec la diaspora écossaise.

Les jeux de Phoenix, comme d’autres, ont également organisé une poignée d’activités culturelles écossaises et irlandaises au cours du week-end – comme des spectacles de pipe et de tambour et des compétitions de danse – et accueillent des représentants de plus de 50 clans. Richard McBain, le chef par intérim du clan McBain était le «chef des jeux» à Phoenix. De façon inattendue, il est également originaire de Tucson.

Alors que les organisateurs des jeux s’efforcent de créer une atmosphère amusante, de nombreux athlètes sont en compétition pour se qualifier pour des compétitions encore plus importantes.

L’objectif de MacDonald est d’être invité à nouveau en tant que professionnel au Scottish Highland Gathering and Games à Pleasanton, en Californie, qui sont les plus importants du pays, attirant des foules de plus de 30 000 personnes. Jusqu’à récemment, le prix en argent était bien meilleur pour les hommes professionnels que pour les femmes.

“Et c’est une affaire énorme, énorme”, dit MacDonald. “Pendant longtemps, nous nous sommes dit:” Qu’est-ce qui se passe, pourquoi obtenons-nous 50 dollars pour la cinquième place, puis la cinquième place pour les hommes est de 600 $? “C’est ridicule.”

Heureusement, certains directeurs sportifs font tout leur possible pour offrir aux femmes une meilleure coupe. Le directeur des jeux de Pleasanton a même haussé le premier prix pour les femmes à 2 500 $, ce qui est le plus gros MacDonald jamais vu.

Aux Jeux écossais des Highlands en Alaska, seuls les hommes professionnels étaient payés, jusqu’à ce que Jeni McDaniel prenne les commandes. En tant que directrice sportive, elle a obtenu l’approbation de faire participer des femmes pros aux hommes plutôt qu’aux hommes aux Jeux de 2018.

«Au début, il y avait un peu de résistance», explique McDaniel. “Mais j’ai dit:” Je vous promets que ces femmes vont faire un show. “”

L’événement a dépassé les attentes.

«La majorité de nos fournisseurs ont manqué de nourriture et manqué de bière. C’était un pandémonium. Nous avons battu des records de tous les temps avec la participation », a déclaré McDaniel.

Elle attribue le succès des jeux à la nouveauté de faire participer des femmes pros. En 2019, McDaniel a obtenu un financement pour la participation de six hommes et six femmes professionnels.

«Ils sont extraordinaires à regarder», dit-elle. “Avec n’importe quel pro à n’importe quel niveau, vous êtes payé pour organiser un spectacle pour la foule et ils livrent dix fois.”

Les femmes qui participent aux jeux des Highlands peuvent rêver grand de diverses manières. Aucune compétition ne représente le summum du sport. Il y a le Championnat du monde des maîtres pour les athlètes de plus de 40 ans. Il y a le tournoi de la Fédération internationale des jeux des Highlands au Chili, où les hommes et femmes amateurs qualifiés obtiennent un voyage rémunéré pour participer. Même la compétition sportive d’Arnold, le célèbre événement multisports d’Arnold Schwarzenegger, propose des jeux en salle dans les Highlands écossais, bien qu’une seule des quatre classes amateurs soit réservée aux femmes.

Heather MacDonald en compétition dans le tirage au sort à Pleasanton, en Californie.





Groupe MediaNews via .

Mais lorsque les femmes ne se concentrent pas sur la compétition, elles aiment faire partie de la communauté forte qui caractérise le sport avant tout. À Phoenix, Timm et Smith sont des meneurs, organisant des entraînements hebdomadaires pour quiconque dans la région veut essayer des événements lourds pour la première fois. Timm appelle le groupe «une famille incroyable». Aux jeux, il montre une table de prix pour les gagnants, qui comprend des haches Viking faites à la main.

Cette année, Timm a créé des répliques des célèbres Dinnie Stones d’Écosse pour l’événement. Les vraies pierres Dinnie sont deux rochers de granit avec des anneaux métalliques attachés à eux. L’objectif: soulever les deux rochers, l’un pesant 414,5 livres et l’autre 318,5, du sol le plus longtemps possible. Le record est de 41,00 secondes. Les répliques, que Timm a faites en versant du mortier dans un trou qu’il a creusé dans le sol, entrent à 252 et 261 livres chacune. Certains concurrents les ont appelés «Pierres de Timmie».

Sans passion comme Timm’s, Saldate n’aurait peut-être jamais découvert qu’elle est une athlète naturelle des Highland Games, qu’elle attribue à son «ADN de travailleur de ranch». Elle participe à la division ouverte aux Jeux de Phoenix, mais elle veut se qualifier pour la compétition sportive Arnold dans l’Ohio, et finalement aller en Écosse pour voir les sites et participer.

Bien que soulever des objets lourds soit une entreprise en solo, les concurrents s’encouragent. Saldate a acheté des diadèmes en plastique pour remettre à quiconque bat un record. Et les élites, comme MacDonald, voyagent souvent ensemble à Highland ou à d’autres compétitions d’hommes forts tout au long de l’année. Elle préfère les voyages en voiture. “Ça fait partie de l’expérience d’être une petite communauté, ça fait partie du plaisir,” elle dit.

Être un athlète des Highland Games peut se sentir comme un style de vie plus qu’un passe-temps, remplissant les heures en dehors des emplois de jour. Et malheureusement, à cause de la pandémie de coronavirus, la plupart du plaisir pour cette année est probablement terminée.

Les jeux de Phoenix ont eu lieu le premier week-end de mars, au précipice de la pandémie de coronavirus aux États-Unis. Les Las Vegas Highland Games d’avril ont été bientôt annulés, tout comme le World Masters Championship.

“Ça a été un peu décevant”, dit Saldate. Elle prévoyait un voyage aux jeux de Las Vegas avec d’autres concurrents de la région de Phoenix.

En raison de l’éloignement social, les athlètes sont désormais limités à pratiquer à la maison. MacDonald dit qu’elle a entendu parler de «jeux d’arrière-cour» organisés dans tout le pays afin que les concurrents puissent rester précis et continuer à publier des numéros dans la base de données NAGSA. MacDonald est en train de réhabiliter une blessure et son objectif est fixé à 2021. Sur les huit compétitions qu’elle avait prévues pour le reste de l’année, sept ont été officiellement annulées.

Elle manque le sport et ses camarades lanceuses. Et bien qu’ils aient configuré des dates de zoom, ils n’ont qu’une grande utilité.

«Nous n’avons pas noué ces liens avec des gens de nulle part, nous partageons tous nos liens communs et nous voulons être impliqués dans les jeux des Highlands», explique MacDonald. “Nous ne pouvons pas le faire pour le moment, mais la connexion que nous avons créée peut toujours être préservée.”