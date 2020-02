Les filets de Kevin Durant et de Kyrie Irving sont toujours un grand mystère

Il y a une affaire facile à faire pour Kevin Durant en tant que deuxième meilleur basketteur de sa génération. À son apogée dans Golden State, il semblait qu’il n’y avait personne de mieux. Durant est un buteur imparable avec une poignée serrée, une touche de finition habile et une capacité de tir à l’extérieur sans précédent pour quelqu’un de sa taille. Il était aussi sacrément bon en défense aussi.

Kyrie Irving a solidifié sa réputation à jamais avec le poignard à trois points qu’il a touché lors du match 7 de la finale NBA 2016 pour aider les Cleveland Cavaliers à remporter un championnat contre les Warriors. Irving est peut-être le meilleur créateur de photos en tête-à-tête au monde quand il est là. Personne ne génère de séparation du dribble comme il le peut, et peu ont la capacité de frapper des coups impossibles aussi régulièrement que lui.

Durant et Irving sont les futurs intronisés au Temple de la renommée qui seront chacun des joueurs déterminants de cette époque dans la NBA. Leurs héritages sont déjà solidifiés. En choisissant les Brooklyn Nets ensemble au cours de l’été, Durant et Irving ont décidé d’écrire leur prochain chapitre ensemble. Malheureusement, nous n’en savons pas beaucoup plus sur les Nets aujourd’hui que le jour de la signature des deux joueurs.

La première année d’Irving à Brooklyn est maintenant terminée après seulement 20 matchs après la chirurgie de l’épaule de fin de saison. Durant n’allait jamais jouer cette saison avec un Achille déchiré. Bien que leur seule présence place les Nets dans un meilleur endroit que les trois quarts environ de la ligue, il reste encore beaucoup à apprendre sur ce que Brooklyn peut devenir.

La première saison des Nets avec leurs deux superstars est essentiellement un lavage

Même le meilleur scénario pour les Nets cette saison n’aurait jamais été aussi génial sans Durant. L’espoir pour Brooklyn était de voir comment Irving s’était associé à Caris LeVert et Spencer Dinwiddie et d’évaluer quels jeunes acteurs pourraient les aider à aller de l’avant. Il est difficile de dire que les Nets ont même accompli cela, même s’ils ont probablement gagné une autre apparition en séries éliminatoires en terminant avec la tête de série no 7 dans l’Est.

Irving, LeVert et Dinwiddie terminent la saison en partageant la parole pour seulement 67 minutes au total en 15 matchs. Les données de PBP Stats montrent que le trio n’était sur le terrain ensemble que trois fois au cours de la saison lorsque le buzzer final a retenti. Ce n’est tout simplement pas suffisant pour évaluer ce que les Nets ont et ce dont ils ont besoin avant le retour de Durant.

Au lieu de cela, cette saison ressemble surtout à une répétition de l’année dernière. Il y a un an, avec Irving à Boston et Durant sur les Warriors, les Nets ont terminé 42-40, se sont classés au sixième rang des éliminatoires de la conférence et ont rapidement perdu les 76ers de Philadelphie au premier tour en cinq matchs. L’idée était que Brooklyn pourrait être au moins un peu mieux cette saison en passant de D’Angelo Russell à Irving et en gardant la plupart du même noyau. Si rien d’autre, peut-être qu’ils apprendraient quelque chose à quoi pourrait ressembler leur avenir avec Durant se joignant au mix.

Ce n’est pas arrivé. L’équipe s’est notoirement améliorée sans Irving sur le terrain, avec une fiche de 8-12 dans les matchs auxquels il a joué alors qu’il était actuellement à 17-17 lorsqu’il est absent. Ce n’est pas tellement un acte d’accusation d’Irving – bien sûr, les Nets ont un plafond plus élevé avec lui sur le sol – mais c’est une indication qu’il y a encore tellement de choses à comprendre avec cette équipe. Il peut être difficile d’incorporer une superstar à dominante balle comme Irving dans un système d’équipe. Maintenant, les Nets devront le faire avec deux superstars à dominante balle après avoir peu appris sur les meilleures façons de les soutenir cette saison.

Le sommet de l’Est est devenu formidable

Lorsque Durant et Irving reviendront la saison prochaine, ils trouveront une conférence de l’Est qui est incontestablement plus difficile au sommet que ce n’était la dernière fois que les deux étaient des joueurs à temps plein en 2018-19. Le top-six actuel de l’Est ne va nulle part.

Les Bucks sont la meilleure équipe de basket-ball de saison régulière et entameront leur dernière année avec Giannis Antetokounmpo sous contrat. Milwaukee a une mentalité de champion ou de buste pour chaque année autour de lui.

Il est difficile d’imaginer que les Raptors de Toronto tombent. La franchise a une infrastructure de niveau championnat dirigée par Masai Ujiri et Nick Nurse, une star en plein essor de Pascal Siakam, et une histoire de pouvoir développer des joueurs gagnants. Les Philadelphia 76ers ont été frustrants et décevants jusqu’à présent, mais ils sont indéniablement talentueux tant que Joel Embiid et Ben Simmons sont sur la liste. Les Boston Celtics sont empilés dans un avenir prévisible, Jayson Tatum devenant une star légitime et entouré de très peu de points faibles dans la formation.

Ensuite, il y a une équipe de Miami Heat qui a été compétitive dans sa première année avec Jimmy Butler et sera sûrement agressive en essayant d’ajouter du talent à l’alignement. Il y a aussi les Indiana Pacers qui auront un Victor Oladipo en pleine santé pour ajouter un casting solide.

Où se situent les filets? Il est juste de dire qu’ils peuvent gagner la conférence dans leur meilleur scénario. Durant et Irving sont tout simplement bons. Il est également juste d’être sceptique à l’égard d’une équipe qui aura vraiment l’impression de repartir à zéro au début de la saison prochaine. La réalité est que le poids de la franchise tombe sur les épaules capables de Durant et Irving. Les Nets iront aussi loin qu’ils les mèneront.

Durant et Irving vont avoir une tonne de pression l’année prochaine

Que savons-nous avec certitude sur les filets? En voici un: même sans leurs deux superstars, Brooklyn a actuellement la défense n ° 9 en NBA. L’entraîneur-chef du crédit, Kenny Atkinson, a développé un système qui amène les infractions adverses à faire de mauvais tirs et crédite la cour avant des Nets d’avoir pu nettoyer régulièrement la vitre. Bien qu’il ne soit pas clair si la défense peut être aussi bonne avec Irving (un défenseur notoirement pauvre) à temps plein, il ne fait aucun doute que les Nets ont quelque chose à construire avec ce côté du sol.

L’offensive est plus en l’air, actuellement au 22e rang de la ligue. L’ajout de deux des meilleurs joueurs offensifs de Durant et Irving devrait résoudre ce problème. Si les Nets peuvent être dans le top 10 des deux côtés du sol, c’est une équipe qui peut faire de gros dégâts dans la Conférence Est. La question est de savoir où définir les attentes.

C’est compliqué. Durant sort sans doute la blessure la plus difficile qu’un athlète puisse avoir. Irving a connu des problèmes de blessures importants tout au long de sa carrière et n’a tout simplement pas été un artiste fiable depuis qu’il était à Cleveland. Il y a du talent sur le reste de la liste pour les Nets, mais cela vient aussi avec des questions.

Dinwiddie était un all-line borderline cette saison, mais il est meilleur avec le ballon dans ses mains et n’a pas la capacité de tir extérieure constante pour étirer le sol tout en étant hors du ballon. LeVert affiche des chiffres de score impressionnants mais devra évoluer vers un rôle plus complémentaire. Les Nets vont-ils signer de nouveau Joe Harris en agence libre? Jarrett Allen ou DeAndre Jordan vont-ils s’imposer comme centre de fermeture? Les Nets devraient-ils encaisser des pièces plus jeunes et chercher à faire un échange pour une troisième étoile établie?

La première saison des Nets avec Durant et Irving se déroulera sous la pluie. Nous ne savons pas beaucoup plus sur l’avenir de l’équipe maintenant que nous le faisions le 1er juillet. Durant semble bien dans les vidéos d’entraînement, mais c’est beaucoup de lui demander d’être un des trois meilleurs joueurs en vie dans sa première saison de retour d’un blessure terriblement difficile. Irving pourrait utiliser une saison vintage (et saine) pour que les gens se souviennent de son talent. Si les deux se produisent, les Nets seront en affaires sérieuses et devraient être un facteur au sommet de l’Est. Pour l’instant, nous ne pouvons que nous demander comment tout cela se passera.

Avec autant de variations possibles, les Nets pourraient être l’équipe la plus fascinante de la ligue pour la saison prochaine. En fin de compte, toute la pression tombe sur Durant et Irving.