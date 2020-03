Les filets licencient Kenny Atkinson comme entraîneur-chef: «Certains joueurs voulaient qu’il parte»

Les Nets de Brooklyn et l’entraîneur-chef Kenny Atkinson “se sont séparés” samedi matin, a annoncé l’équipe. La décision a été prise après la victoire des Nets 139-120 sur les San Antonio Spurs vendredi soir.

Une scission entre les Nets et Atkinson était inévitable cette intersaison, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, et les deux parties n’ont vu aucune raison de la retarder jusqu’à l’été. Jacque Vaughn sera l’entraîneur-chef par intérim de l’équipe le reste de l’année.

La nouvelle a envoyé des ondes de choc autour de la NBA. La décision aurait été prise vendredi. Nets GM Sean Marks a publié cette déclaration suite à la décision.

Atkinson avait joué un rôle clé dans la reconstruction des Nets au cours de ses trois saisons précédentes en tant qu’entraîneur-chef, menant l’équipe aux éliminatoires de la Conférence de l’Est la saison dernière et les mettant en position de faire les séries éliminatoires à nouveau cette année. Bien sûr, les enjeux autour des Nets ont changé lorsque la franchise a signé Kevin Durant et Kyrie Irving comme agents libres l’été dernier. Alors que Durant a raté toute la saison avec un Achille déchiré et Irving a joué en seulement 20 matchs tout en luttant contre une blessure à l’épaule, la présence des deux superstars plane sur l’avenir de l’organisation.

Selon Anthony Puccio de Nets Daily, certains joueurs du vestiaire de Brooklyn voulaient que Atkinson disparaisse.

La source me dit en ce qui concerne le départ de Kenny Atkinson: “(Certains) des joueurs voulaient qu’il soit parti.”

– Anthony Puccio (@APOOCH) 7 mars 2020

Source n’a proposé aucun nom lors de la discussion sur les joueurs qui voulaient qu’il disparaisse, mais c’est ce qu’on me dit. # Filets

– Anthony Puccio (@APOOCH) 7 mars 2020

Il convient de noter que Durant a eu des paroles aimables pour Atkinson lors de sa conférence de presse d’introduction avec Brooklyn.

«Je faisais beaucoup de recherches sur YouTube sur Kenny Atkinson et regardais des interviews pour voir comment il parlait après le match. J’ai beaucoup aimé son approche de son métier d’entraîneur. Cela m’a attiré assez rapidement. Je n’ai pas vraiment fait trop de recherches sur d’autres entraîneurs. Je suppose que vous devez toujours l’apprendre.

«Mais une fois que j’ai commencé à comprendre comment il entraînait son métier, cela a commencé à me mettre à l’aise même si je n’avais jamais eu de conversation avec lui. Je pouvais juste voir à travers You Tube et des clips qu’il était assez authentique sur le jeu. Évidemment, j’ai parlé avec Kyrie, puis j’ai regardé l’équipe et j’ai connu Caris et tout ce genre de choses combinées à la fois.

«Évidemment, étant de la côte Est, c’était quelque chose qui m’excitait vraiment. J’ai joué la plupart de mon basket-ball dans le Midwest ou la côte ouest, donc j’étais excité à l’idée de jouer à quelques heures de chez moi (à Baltimore). Toutes ces choses ont joué un rôle quand j’ai pensé à tout cela, mais le basket-ball était probablement la chose principale. »

Irving a également eu des mots aimables pour Atkinson en pré-saison.

Malgré les éloges de la pré-saison des deux superstars, cela a été un sentiment populaire à la suite des nouvelles:

Voici quelque chose que vous pouvez apporter à la banque: Si Kyrie Irving et Kevin Durant voulaient que Kenny Atkinson soit l’entraîneur, il serait l’entraîneur.

– Stefan Bondy (@SBondyNYDN) 7 mars 2020

Atkinson a repris les Nets au point bas de leur reconstruction au début de la saison 2016-17. Il a régulièrement amélioré l’équipe au cours de ses trois premières années, passant de 20 victoires à 28 victoires et 42 victoires. Atkinson est susceptible d’être un candidat d’entraîneur chaud dans la ligue cet été.

Qui pourrait embaucher Kenny Atkinson?

Il y a eu des spéculations précoces selon lesquelles Atkinson intéresserait plusieurs équipes pendant l’intersaison. Voici quelques options possibles:

The New York Knicks: les Knicks ont licencié David Fizdale en décembre et sont actuellement dirigés par l’entraîneur intérimaire Mike Miller. Les Knicks ont l’un des cinq derniers records de la ligue et pourraient utiliser une refonte de la culture similaire à celle qu’Atkinson a aidé à installer dans le métro à Brooklyn.

Les Philadelphia 76ers: il y a eu des spéculations selon lesquelles l’entraîneur-chef Brett Brown pourrait être lâché si les Sixers ne répondaient pas aux attentes en séries éliminatoires cette année. Cette saison a été éprouvante pour Philadelphie après avoir été largement choisie pour remporter la Conférence de l’Est en pré-saison. Les Sixers sont actuellement la tête de série no 6 dans l’Est.

Les Chicago Bulls: alors que la direction de Chicago a soutenu l’entraîneur-chef Jim Boylen, les Bulls ont du mal depuis qu’il a remplacé Fred Hoiberg. Chicago s’est fixé des attentes en séries éliminatoires au début de la saison et ratera les séries éliminatoires pour la troisième année consécutive.

Les Cavaliers de Cleveland: les Cavs se sont séparés de John Beilein après la pause des étoiles. Cleveland a également besoin d’une réinitialisation de la culture similaire à celle qu’Atkinson a aidé à diriger à Brooklyn.

Qui embauchera les Nets?

Il n’y a pas encore eu de spéculation sur qui les Nets pourraient apporter pendant l’intersaison. Nous mettrons à jour ce message à mesure que les noms seront mentionnés.