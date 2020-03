Les fils les plus drôles d’un monde sans basket-ball

Regardez, fam. Le sport nous manque tous. Le monde est assez ennuyeux en ce moment sans eux.

Nous comprenons qu’ils sont partis pour le moment pour une bonne raison – nous devons prendre des distances sociales pour faire notre part pour faire sortir les coronavirus d’ici. Mais, l’homme, nous manquons nos sports.

Vous savez qui manque le plus au sport? NBA Reddit. Ils perdent littéralement la tête en ce moment sans basket-ball à regarder.

Ouais, je sais à quoi tu penses. Reddit a toujours été l’endroit le plus fou sur Internet. Si vous recherchez un bon contenu de conspiration et des plongées approfondies sur les détails les plus inutiles sur les choses les plus étranges, vous allez sur reddit. Il est donc naturel que NBA Reddit soit bizarre – même avec le basket-ball.

Mais sans ça? Les gens le perdent. Et ça empire de jour en jour.

Vous tous. Quelqu’un a demandé si un propriétaire pouvait * théoriquement * contourner le plafond salarial en épousant un joueur.

C’est juste la pointe de l’iceberg. Quelqu’un a demandé si Zion Williamson serait aussi excité s’il avait le nom HERBERT BARTHOLOMEW. Quelle?

Tout se déroule rapidement. Tellement rapidement.

Pour être juste, ça n’a pas été tout, euh, super fou. Certains d’entre eux ont été légèrement fous. Quelqu’un a dit que Zion Williamson ressemblait à Krokmou le dragon du film Disney Comment entraîner un dragon et, euh, peut-être?

Quelqu’un a également donné quelques bons conseils sur la distanciation sociale en utilisant la défense de la NBA contre Ben Simmons comme exemple.

Ce sont des moments difficiles pour nous tous, mais aucun d’entre nous ne le traverse comme NBA Reddit. Leurs esprits tournent à 3 000 milles à la minute et ils ne s’arrêteront pas de sitôt.

S’il vous plaît, les dieux du basketball. S’il y a quelque chose que vous pouvez faire pour arrêter cette folie, faites-le. Si ce n’est pas pour nous tous, alors juste pour la raison de NBA Reddit.

.