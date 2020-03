Les finales de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa officiellement reportées par l’UEFA sans nouvelle date fixée

L’UEFA a officiellement reporté la finale de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue des champions féminine, qui devait initialement se tenir en mai.

La pandémie de coronavirus a vu la plupart des matches de football en Europe suspendus pour le moment, sans calendrier actuel sur le retour.

La finale de la Ligue des champions a été suspendue

La Ligue des champions et la Ligue Europa sont en huitièmes de finale et l’Uefa essaie de trouver un moyen de les terminer.

Une déclaration de l’Uefa disait: «À la suite de la crise du COVID-19 en Europe, l’Uefa a officiellement pris la décision de reporter les matches suivants, initialement prévus pour mai 2020: finale de la Ligue des champions féminine, finale de la Ligue Europa, finale de la Ligue des champions.

«Aucune décision n’a encore été prise sur les dates réorganisées. Le groupe de travail, créé la semaine dernière à la suite de la conférence téléphonique entre les acteurs du football européen, présidé par le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, analysera les options disponibles.

«Le groupe a déjà commencé son examen du calendrier. Des annonces seront faites en temps voulu. »

La finale de la Ligue des champions devait se tenir le 30 mai au stade olympique Atatürk d’Istanbul, tandis que la finale de la Ligue Europa était fixée au 29 mai au stade olympique de Bakou en Azerbaïdjan.

L’Euro 2020 a été repoussé jusqu’en 2021 pour laisser le temps à la saison nationale de s’achever.

La saison de Premier League a été suspendue jusqu’au 30 avril au moins, ce qui signifie qu’il est très peu probable que des rencontres européennes soient jouées avant cette date.

