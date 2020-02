Les flammes les plus misérables et hilarantes de l’entraînement dans l’histoire de la NBA

L’entraîneur des Cleveland Cavaliers John Beilein a démissionné mercredi. C’est le terme technique: démissionnaire. Il est plus autonome que «renvoyé», moins dégradant que «expulsé par ses propres joueurs». Beilein n’a jamais cliqué avec la NBA. Pas schématiquement, pas en tant que figure du développement, et certainement pas en tant que type relationnel. Le style de coaching tout-puissant qui fonctionnait si bien pour Beilein avec les étudiants-athlètes du Michigan ne convenait pas aux professionnels de Cleveland. Il a rapidement appris que le type de relation symbiotique père-fils, principal-élève n’était pas seulement inefficace au niveau suivant, il était offensant. Alors Cleveland lui a demandé s’il voulait partir, et il l’a fait.

Beilein est resté fidèle à lui-même jusqu’à la fin. “Je veux être clair”, a-t-il déclaré dans son communiqué de presse. «Ce fut ma décision de démissionner et j’apprécie vraiment la compréhension et le soutien du front office pendant cette période.» Pourtant, les rapports ont chuté mercredi selon lesquels les joueurs s’étaient moqués de Beilein lors des entraînements au cours du mois dernier. Après un incident survenu en janvier alors qu’il qualifiait les Cavs de «voyous» lors d’une séance de cinéma, les joueurs ont commencé à jouer des chansons en présence de Beilein qui disaient à plusieurs reprises le mot «voyous». (Je meurs d’envie de savoir lequel des jeunes gars a fait la queue pour le “Thuggish Ruggish Bone” afin que nous puissions tous acheter son maillot.)

Le passage de 54 matchs de Beilein a été un désastre, mais ce n’est pas sans précédent. J’ai cherché les tenures de coaching les plus humiliantes de l’histoire de la NBA. Mes conclusions: Philadelphie mérite une liste à part, et Sacramento et Phoenix n’apprendront jamais. Voici mes 14 préférés histoires de coaching de courte durée avec des fins misérables et souvent hilarantes. Comme on dit au Kentucky, bénissez leurs cœurs.

Magic Johnson, 1993-94 Lakers

Record: 5-11

Le propriétaire Jerry Buss a congédié Randy Pfund avec 18 matchs à jouer cette saison. Avec 16 concours restants, il s’est tourné vers Magic, qui n’avait aucune expérience de coaching – pas même en tant qu’assistant. Ce n’était pas complètement à l’improviste. Le nom de Magic avait été jeté comme un candidat potentiel pour des postes vacants. Avant la saison 1993-1994, Magic, qui avait pris sa retraite après la saison 1991, aurait rejeté les offres des Lakers et des Hawks. Il était une légende de la franchise et connaissait déjà une bonne partie de la liste. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer? J’ai toujours été sceptique quant à l’idée que les anciens joueurs obtiendraient facilement un poste d’entraîneur-chef sans aucune preuve qu’ils peuvent faire le travail. (Même pour quelqu’un qui a la vision de Magic sur le court.) C’est l’équivalent sportif de ce que le regretté humoriste Mitch Hedberg a déclaré dans un spécial de 1999 Comedy Central:

“[Hollywood says], ‘D’accord. Vous êtes un comédien debout. Pouvez-vous agir? Pouvez-vous écrire? Écrivez-nous un scénario. “Ils veulent que je fasse des choses liées à la comédie. Mais pas la comédie. Ce n’est pas juste. C’est comme si j’étais cuisinier. Et j’ai travaillé mon cul pour devenir un bon cuisinier. Ils ont dit: “Très bien. Vous êtes cuisinier. Pouvez-vous cultiver? “J’ai planté une carotte une fois.”

Le jour où Magic a été embauché, Pat Riley a dit de façon inquiétante: “Maintenant, il découvrira ce qu’est vraiment la torture.” Magic a quitté l’entraîneur-chef juste avant le début de son 11e match. Il n’a pas informé ses joueurs avant le match, mais «le ténor des commentaires d’avant-match de Johnson semblait indiquer qu’il ne reviendrait pas», écrit le New York Times. Les Lakers se sont précipités au deuxième trimestre pour préparer une annonce. Comment l’histoire se répète.

Que s’est-il passé ensuite? Magic a connu les cinq derniers matchs de la saison, puis n’a plus jamais entraîné.

Roy Rubin, 1972-73 Sixers

Record: 4-47

Rien de tel que l’histoire du «Pauvre Roy Rubin» ne se reproduira plus jamais en NBA. Rubin, qui n’avait aucune expérience d’entraîneur NBA, a trouvé une liste pour le poste d’entraîneur-chef des Sixers dans la section des petites annonces du Philadelphia Inquirer. (Il avait auparavant entraîné l’Université de Long Island, repartant avec un dossier de 174-94 après sept saisons.) Un ami de Rubin lui a montré la publicité, puis a parlé en son nom au directeur général de Philly, Don DeJardin.

“Tu veux dire qu’il s’intéresse à nous?” Demanda DeJardin.

Philadelphie était une destination maudite à l’époque. La liste a été décimée et les entraîneurs rejetaient la franchise (d’où l’annonce dans les journaux). Les journalistes ont demandé pourquoi Rubin se soumettrait à la situation des Sixers. “Qui sait?” dit Rubin. “Peut-être deux semaines après le début de la saison, j’aurai envie de me tuer.” Philly a commencé la saison 0-15 et Rubin a perdu 40 livres sur trois mois. Il a décompté les minutes jusqu’à la fin de la mi-temps et a dit une fois: «Ce n’est pas moi qui manque les tirs, qui jette le ballon, qui ne boxe pas. Ils me tuent. ” Philly a viré Rubin après 51 matchs, peut-être par pitié. Je maintiens qu’il s’agit de l’acte le plus compatissant de l’histoire de l’organisation.

Que s’est-il passé ensuite? Rubin n’a plus jamais entraîné. Évidemment. Il a ensuite investi dans une pièce de Broadway. Il a fermé après une représentation.

Tyrone Corbin, rois 2014-15

Fiche: 7-21

Justice pour Corbin, qui a été lésé par les Kings si rapidement que personne ne s’en souvient. Corbin a pris la relève en tant qu’entraîneur-chef par intérim lorsque Mike Malone a été licencié en décembre 2014. Huit matchs après sa résidence, l’équipe a officiellement retiré la mention «intérim» de son titre. Corbin pouvait désormais se concentrer sur la mise en œuvre de l’attaque plus rapide qu’il voulait sans se soucier de sa place d’entraîneur-chef, au moins pour le reste de la saison. Sauf 20 matchs plus tard, les Kings ont renvoyé Corbin. Il a été remplacé par George Karl, qui semblait, selon toutes les normes d’entraînement, une bien meilleure option. (Karl a été licencié après la saison suivante.)

Que s’est-il passé ensuite? Corbin n’a plus jamais été entraîneur-chef, mais est retourné dans la ligue en tant qu’assistant.

Earl Watson, Soleils 2017-18

Record: 33-85

La promotion de Watson au poste d’entraîneur-chef a été l’une des actions les plus négligentes de l’histoire de la NBA. Il a été assistant pendant un an avant de décrocher le poste. Il a duré deux saisons, en quelque sorte; Watson a été lâché après trois matchs en 2017-18, remportant l’honneur du tir en saison le plus rapide de l’histoire de la ligue. Les Suns ont perdu leur premier match en 2017-18 par 48 points, la pire défaite de la soirée d’ouverture de l’histoire de la ligue et la pire perte globale de l’histoire des Suns. Cela devrait compter pour au moins trois autres L.

Le mandat de Watson restera également dans les mémoires lors de l’appel à l’aide d’Eric Bledsoe: le tweet «Je ne veux pas être ici» qui a mis fin à son séjour à Phoenix.

Que s’est-il passé ensuite? Je ne sais pas. Il n’est pas encore retourné au coaching. J’ai remarqué en le suivant sur Twitter que tout ce qu’il retweets, il l’aime aussi. Il doit avoir beaucoup de temps libre.

Jerry Tarkanian, 1992-93 Spurs

Fiche: 9-11

Comme Beilein, Tarkanian est arrivé en NBA après de nombreuses années de coaching collégial. Il n’a duré que 20 matchs; il était tellement stressé par les blessures de l’équipe, les joueurs en désaccord avec lui et la pression croissante qu’il a été hospitalisé avec des douleurs à la poitrine. Il a été congédié après avoir supplié le propriétaire de l’équipe, Red McCombs, d’avoir un meneur de jeu après le départ de Rod Strickland pour Portland.

“Tout ce que je voulais, c’était un meneur”, a déclaré Tarkanian. “Je ne coacherai plus jamais. J’ai fini. Je n’aurais probablement pas dû y entrer cette fois. J’ai 62 ans. Je devrais probablement être en train d’arroser les fleurs. »

Que s’est-il passé ensuite? Tarkanian est retourné au basketball universitaire pour la saison 1995-96 en tant qu’entraîneur-chef de l’État de Fresno. J’espère qu’entre les deux, il jardinait.

Bill Russell, 1987-88 Kings

Fiche: 17-41

La période la plus bizarre de la carrière par ailleurs riche de Russell est son échec comme entraîneur-chef des Kings pendant 58 matchs dans les années 80. Comment expliquer cela à mes enfants fictifs? Les transactions de Russell ont échoué et les fans ont détesté sa nature isolée. “Il est très difficile de savoir ce qui tourne en lui”, a déclaré un fan au Los Angeles Times.

Que s’est-il passé ensuite? Russell n’a plus jamais entraîné en NBA. Honnêtement, aucune idée de ce qui est arrivé à ce type.

Igor Kokoskov, Soleils 2018-19

Fiche: 19-63

Contrairement à tant d’entraîneurs sur cette liste, Kokoskov avait beaucoup d’expérience avant son premier emploi d’entraîneur-chef. Il a été assistant pendant 18 ans dans la NBA, dont cinq saisons à Phoenix de 2008 à 2013. Malheureusement, Kokoskov a hérité d’une équipe terne, le seul cadeau de bienvenue que les Suns savent faire en plus de l’impatience.

Mais Kokoskov ne sera pas oublié. Il a dépassé trop de repères! Les Suns ont terminé derniers de la Conférence Ouest, ont connu une séquence de 17 défaites consécutives sans précédent et ont été la première équipe depuis 1954-1955 à marquer moins de 10 points au premier trimestre de matchs consécutifs. Bien que son équipe Suns n’ait pas été la plus perdante de l’histoire de la franchise. Cet honneur appartient à Red Kerr, qui a entraîné l’équipe de 1968-69 à un record de 16-66.

Que s’est-il passé ensuite? Kokoskov est entraîneur adjoint des Kings.

Don Nelson, 1995-96 Knicks

Fiche: 34-25

Façons de garder votre travail de coaching: Ne suggérez pas de trader Patrick Ewing. Nelson a suggéré le commerce Knicks Patrick Ewing. Il a été licencié un mois plus tard.

Que s’est-il passé ensuite? Nelson a entraîné 12 autres saisons après avoir quitté New York. Il est maintenant à la retraite et fait pousser de l’herbe à Maui. Il appelle la souche «Nellie Kush».

Mike Brown, Lakers 2012-13

Dossier: 42-29 au total; 1-4 en 2012-13

Lorsque Brown a été licencié cinq matchs au cours de la saison 2012-13, une source ESPN a déclaré que cette décision visait “davantage à arrêter ce qui se passait qu’à poursuivre quelqu’un d’autre”. Ne pas avoir de plan était préférable au plan actuel de Brown. Son remplaçant, Bernie Bickerstaff, a été choqué par la nouvelle. Kobe Bryant et Pau Gasol se sont également prononcés en faveur de Brown. L’entraîneur avait mené les Lakers à un record de 41-25 la saison précédente (une année de lock-out a réduit le total des matchs à 62), mais l’équipe est allée de 0 à 8 pendant la pré-saison, et les bus ne sont pas connus pour leur patience.

Que s’est-il passé ensuite? Brown a entraîné les Cavaliers la saison suivante et n’a pas occupé de poste d’entraîneur-chef depuis.

Larry Drew, 2013-14 dollars

Fiche: 15-67

Il y a une mauvaise gestion, et puis il y a James Dolan, et puis il y a eu la façon dont Drew a été licencié en 2014. Ses Bucks ont terminé avec le moins de victoires dans l’histoire de la franchise malgré une liste qui était largement la même que celle qui avait fait les séries éliminatoires de la saison. avant. Mais c’est ce qui est arrivé après la saison qui est vraiment intéressant:

1. Les Bucks ont congédié Drew, mais seulement après avoir accepté son remplaçant, Jason Kidd.

2. Kidd a joué sous Drew lorsque ce dernier était assistant du New Jersey en 2003-2004.

3. Il est extrêmement irrespectueux de venir chercher le travail de quelqu’un alors qu’il l’a encore. C’est ma bombe Woj préférée:

Perdu dans cela est une violation du code de l’entraîneur: vous ne poursuivez pas le travail appartenant à quelqu’un d’autre. Fin humiliante pour Larry Drew. Kidd est sans vergogne.

– Adrian Wojnarowski (@wojespn) 30 juin 2014

4. John Hammond, directeur général de Milwaukee à l’époque, ne savait pas que Kidd interviewait pour le poste. Les propriétaires Marc Lasry et Wes Edens négociaient avec les Nets dans le dos de Hammond.

5. Considérez que tout cela se passait pour obtenir Kidd, qui passait un moment tumultueux en tant qu’entraîneur-chef des Nets. (Et c’est une personne chaotique en général.) Brooklyn avait fermé sa demande de contrôle total du front office la semaine avant l’échange. Kidd a ensuite poussé Milwaukee à lui accorder toute l’autorité sur le front office en plus du coaching. Il a joué avec les Nets, les Bucks, Drew et Hammond, le tout pendant quatre saisons regrettables à Milwaukee.

Que s’est-il passé ensuite? Kidd est entraîneur adjoint des Lakers.

Bill Hanzlik, 1997-98 Nuggets

Fiche: 11-71

Hanzlik était adoré à Denver après y avoir passé les huit dernières saisons de sa carrière de joueur avant de prendre sa retraite en 1990. Il n’avait aucune expérience d’entraîneur-chef. Pour les légendes de la franchise, cela ne semble jamais avoir d’importance. Les Nuggets étaient si mauvais sous Hanzlik que Dennis Rodman a déclaré: «Jouer à Denver, c’est comme jouer dans une équipe de lycée. C’est la pire équipe de l’histoire du basket-ball. » Le directeur général Dan Issel, embauché après Hanzlik, l’a traité de «bon homme» qui a été «jeté dans une situation de non-gain» en raison de mouvements d’intersaison. (Techniquement, c’était une situation de 11 victoires.)

Que s’est-il passé ensuite? Hanzlik n’a plus jamais entraîné.

Quinn Buckner, 1993-94 Mavericks

Fiche: 13-69

Buckner a joué dans la NBA pendant 10 saisons de 1976 à 1986, mais est venu à Dallas sans expérience de coaching lorsque le propriétaire Donald Carter l’a embauché. Plus tard, Carter a déclaré que Buckner avait «brûlé des ponts» avec ses joueurs parce qu’il avait donné de terribles conseils. Buckner était exceptionnellement optimiste à propos de tout cela: «Nous avons eu une excellente course. C’était amusant.” Soixante-neuf défaites, c’est sympa, mais ce n’est pas amusant.

Que s’est-il passé ensuite? Buckner n’a plus jamais entraîné. Heureusement, il n’a jamais écrit de colonne de conseils.

Larry Brown, 2005-06 Knicks

Fiche: 23-59

Le record de Brown dans sa seule saison avec les Knicks était le pire de la franchise en deux décennies. (Si seulement ils savaient ce qui allait arriver.) Brown avait eu des démêlés avec Stephon Marbury, qu’il avait auparavant entraîné pendant les Jeux olympiques de 2004. Marbury a qualifié cette expérience de «pire 38 jours de ma vie à jouer pour cet homme». Leur saison avec les Knicks n’a pas été bien meilleure. Le sang était si mauvais que Dolan a refusé de payer les 40 millions de dollars restant sur le contrat de Brown.

Que s’est-il passé ensuite? Brown a entraîné Charlotte pendant trois saisons. Il a entraîné SMU pendant quelques saisons après cela, mais n’est jamais revenu en NBA.

Eric Musselman, 2006-07 Kings

Fiche: 33-49

Musselman était dans l’eau chaude avant son premier match comme entraîneur-chef des Kings. Il a été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies après le premier match préparatoire de Sac, lui infligeant une suspension de deux matchs en février. La fin était aussi laide: les Kings ont perdu 17 de leurs 22 derniers matchs et n’ont pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires.

Que s’est-il passé ensuite? Musselman n’a plus jamais entraîné la NBA. Il est retourné au basketball universitaire et est actuellement entraîneur à l’Arkansas.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer