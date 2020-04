Les footballeurs doivent se réveiller et former un syndicat, encourage un avocat

▲ Si la nouvelle Ligue de développement manque de compétitivité, les clubs concernés peuvent s’adresser à la FIFA, a expliqué l’avocat; Dans l’image, jeu de l’équipe de l’Université de Guadalajara.Photo @LeonesNegrosFC

Avec la modification du tournoi de promotion, les footballeurs mexicains reçoivent un coup dur, mais ils sont également confrontés à la possibilité d’ouvrir les yeux et de former une véritable association syndicale pour défendre leur travail contre les décisions prises par les managers qui leur nuisent, a déclaré l’avocat. en droit du sport et du travail Noemí Monroy.

Espérons que les joueurs se réveillent car ces types de situations qui les affectent peuvent se répéter, les entreprises ou clubs sportifs peuvent disparaître à première vue ou simplement voir à leur avantage. Maintenant, il y a ceux qui seront laissés sans leur principale source d’emploi, a déclaré l’avocat.

S’il y avait une représentation syndicale avec l’union de toutes les catégories, y compris les femmes, et si l’égoïsme était mis de côté, ils défendraient leurs droits en tant que collègues et leur source de travail durerait. Nous risquons de manquer d’une véritable industrie du football, a-t-il ajouté.

Plusieurs joueurs risquent de se retrouver sans emploi ou de voir leurs contrats modifiés, comme les propriétaires de la Mx League ont approuvé en visioconférence la disparition de la promotion et de la descendance, ainsi que la transformation de la Silver League en tournoi de développement pour les jeunes Sub -23.

Les joueurs de football au Mexique n’ont pas de représentation syndicale, je suggère donc qu’ils se réunissent et, pour l’instant, forment une coalition pour poursuivre la stabilité de l’emploi comme objectif commun, a déclaré l’avocat.

L’association ne peut que donner des conseils

Bien que l’Association mexicaine de football ait appelé à rechercher une convention collective entre les membres du défunt Ascenso Mx, Monroy a souligné que l’entité dirigée par Álvaro Ortiz n’a pas de reconnaissance syndicale, de sorte qu’elle ne peut que conseiller les joueurs et intervenir dans négociations.

J’espère que maintenant les footballeurs formeront un syndicat, qu’ils n’auront pas peur de s’appeler syndicat, qu’ils ne se sentiront pas intimidés. Les clubs ne devraient pas non plus voir une association comme un ennemi, mais plutôt comme un allié pour maintenir la stabilité dans l’industrie du sport, comme en Europe, a déclaré Monroy.

Il a expliqué qu’avec la disparition du tournoi de promotion, qui était également inachevé cette saison, les contrats des différents joueurs seront résiliés. De plus, il reste à savoir quels clubs resteront dans la nouvelle ligue et dans quelles conditions contractuelles seront les joueurs qui avaient encore un accord en vigueur.

En ce qui concerne la modification du format du tournoi Silver, Monroy a déclaré que la Mx League avait le pouvoir de disparaître lors de la promotion et de la descendance car elle est une entité privée et peut apporter des changements si elle voit la stabilité économique de l’entreprise menacée.

Cependant, si la nouvelle Ligue de développement qu’ils cherchent à créer viole les statuts de la FIFA en matière de compétitivité, les clubs concernés pourraient entrer en conflit avec l’instance dirigeante du football mondial.

J’imagine que c’est pourquoi ils n’ont pas divulgué à quoi ressemblera la Ligue de développement, ils n’ont pas dit quelle sera sa nature ou son nom parce qu’ils voient comment cela a les mêmes effets que la compétition établie par la FIFA et ne subissent pas d’irrégularités. Mais au sein du football, nous avons vu de nombreuses anomalies et je crains qu’ils n’osent faire quelque chose comme ça et que les travailleurs soient sans défense.

