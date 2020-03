Les footballeurs du FC Barcelone qui veulent l’Inter en échange de Lautaro

Le travail dans les bureaux ne s’arrête pas malgré la pause dans le strictement sportif au sein du football européen. L’été se rapproche de plus en plus, et avec lui, l’ouverture d’un marché des transferts qui, compte tenu de la situation actuelle et de l’évolution des compétitions, apparaît aussi occupé que différent des autres années. Les équipes ne pourront pas se concentrer autant sur les dédicaces pendant qu’elles résolvent les ligues, dans le cas de les reprendre, et elles n’auront pas beaucoup d’argent à investir si elles finissent par être annulées définitivement.

En réponse à cela, les clubs ont déjà commencé à travailler vers cette fenêtre de transfert pour préparer leurs équipes pour la prochaine année universitaire et parmi les rumeurs d’arrivées et de départs, vous entendez beaucoup parler de troc. Si l’argent ne finit pas par arriver et que les coffres sont vides, la seule façon de négocier sera avec les footballeurs eux-mêmes, et le FC Barcelone a été l’un des premiers à sonder ce domaine.

Sachant que c’est une formule qui fonctionne, comme ils l’ont déjà prouvé avec le changement entre Cillessen et Neto, la directive blaugrana tente d’inclure certains de ses joueurs de football dans l’opération de signature de Lautaro Martínez. L’Argentin est l’attaquant recherché par les Catalans depuis plus d’un an et des contacts avec l’Inter Milan seraient en cours.

L’équipe italienne ne semblait pas beaucoup pour le travail d’échapper à l’une de ses références en attaque et avait toujours évoqué la clause de 111 millions d’euros qu’elle aura entre le 1er et le 15 juillet, mais maintenant les choses ont changé. A Milan, ils savent que ce sera un marché quelque peu anormal et compte tenu de la nécessité de renforcer leur personnel, ils envisageraient la possibilité d’accepter l’entrée d’un ou plusieurs joueurs dans un changement de carte.

L’équipe dirigée par Antonio Conte, avec le technicien à la barre, a été en contact à plusieurs reprises avec l’environnement deArturo Vidal, qu’ils étaient sur le point de signer l’été dernier. Le départ de Carles Aleñá les a privés de la signature, mais cet été ce sera le premier nom qu’ils ont mis sur la table dans le cadre de l’opération de Lautaro Martínez.

Les Chiliens seraient la priorité d’Inter, mais ils chercheront également centralet là, Umtiti a toutes les options, côtés et extrémités. Dans ces deux cas, le FC Barcelone aurait encore des doutes sur qui lâcher prise et serait disposé à écouter les propositions des Italiens, sachant qu’ils ne seront pas les seuls prétendants de l’Argentine. Manchester United, Chelsea et Manchester City ont déjà montré leur intérêt pour l’attaquant auparavant.