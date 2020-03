Les footballeurs les plus précieux de l’équipe mexicaine

Le Mexique est l’équipe la plus gagnante de la Gold Cup de la CONCACAF et compte également les équipes les plus gagnantes de la Ligue des champions de la CONCACAF. C’est l’une des équipes qui produit le plus d’argent dans une Coupe du monde et sans aucun doute, pour tous ces facteurs, c’est l’équipe la plus chère de sa confédération. Ensuite, avec les informations de Transfermarkt, nous vous montrerons, du plus bas au plus haut, ses 7 joueurs les plus précieux actuellement:

8.- Jesús Gallardo. Rayados, 25 ans, laissé à l’intérieur, vaut 6 millions d’euros

7.- Orbelín Pineda. Le milieu de terrain offensif de Cruz Azul n’a que 23 ans et a également une valeur de 6 millions d’euros.

6.- Érick Gutiérrez. Bien qu’il n’ait pas eu d’activité récente depuis son arrivée au PSV aux Pays-Bas, le milieu de terrain de 24 ans vaut, selon Transfermarkt, 6 millions d’euros.

5.- Hector Moreno. Défenseur central d’Al Gharafa, né à Culiacán Sinaloa. Il a une valeur de 6 millions d’euros

4.- Edson Álvarez. Son arrivée à Ajax l’a porté à une valeur de 10 millions de dollars

3.- Rodolfo Pizarro. Le nouveau joueur franchisé d’Inter Miami coûte 10 millions de dollars.

2.- Hirving Lozano. Bien qu’il n’ait pas eu beaucoup d’activité avec Gattuso, l’attaquant de 24 ans a une valeur de marché de 35 millions d’euros.

1.- Raúl Jimenez. L’attaquant des Loups a considérablement accru son courage ces derniers mois. Selon la dernière mise à jour de Transfermarkt, cela vaut 50 millions de dollars.