Les footballeurs pensent qu’ils sont impunis, selon un chercheur

▲ Marco García, une équipe de jeunes de Pumas (centre), a été suspendu indéfiniment par le club après être apparu qui avait pris des photos incorrectes d’un enseignant en 2017.Photo Jam Media

Erendira Palma Hernández

Journal La Jornada

Jeudi 12 mars 2020, p. a11

Le cas de harcèlement de Marco García, un joueur de Pumas, a pris une telle importance que l’entraîneur Miguel González Míchel a déclaré qu’il soutenait le jeune joueur et l’enseignant qui l’accusait, bien qu’il ait indiqué que l’on pouvait penser que c’était un non-sens en tant que jeune homme et autres. ils peuvent penser que c’était du harcèlement. À son tour, la chercheuse sociale Claudia Pedraza a souligné que les épisodes du joueur félin et de l’américaniste Renato Ibarra confirment que, quel que soit leur âge, les footballeurs sont implantés avec l’idée qu’ils sont impunis, tandis que les clubs tombent en omission pour protéger leur investissements.

Quelques jours seulement après que Pumas a accepté que Marco García ait pris des photos inappropriées d’un tuteur en 2017, Míchel a assuré qu’il avait parlé au joueur comme s’il était mon fils, c’est pourquoi je le comprends tellement, ses parents et le professeur, qui devrait laisser l’anonymat.

Nous voulons que la vérité sorte. Nous ne voulons pas d’un débat journalistique. Je ne sais pas s’ils l’ont laissée dénoncer (l’enseignant) ou pas, j’aimerais l’entendre, mais pas dans les médias. Je ne veux pas que quelqu’un passe un mauvais moment comme elle. C’est un sujet à ne pas manquer. Il serait ravi que les médias puissent écouter l’enseignant, a-t-il déclaré.

Face à la controverse dans l’affaire, la direction des félins, dirigée par Leopoldo Silva, a déclaré mardi que García serait suspendu indéfiniment. La punition coïncide avec une blessure que le joueur a subie et qui l’éloignera de toutes les activités sportives.

Une IRM le matin, (a confirmé) qu’il a un ligament croisé antérieur déchiré, l’une des blessures les plus graves d’un joueur, a révélé Míchel, tout en jugeant inappropriées les indications selon lesquelles cette situation bénéficierait au joueur en cas de harcèlement.

Vous devez être misérable de penser que la blessure cache d’autres types de circonstances pour aider Marco, qui mettra entre six ou sept mois pour récupérer.

Compte tenu de la situation à laquelle sont confrontées García et Renato Ibarra – qui fait face à des accusations de tentative de féminicide, d’avortement et de violence familiale -, la politologue Claudia Pedraza a souligné que ces cas démontrent qu’il existe un système de protection pour les athlètes qui sont habilités à exécuter la violence. qui sont tolérés par les clubs.

Pedraza, docteur en sciences politiques et sociales spécialisé dans le genre et le sport de l’Université nationale autonome du Mexique, a indiqué que dans le cas de Marco, qui concerne les photographies, l’institution découvre et génère différents mécanismes pour ne pas nuire au joueur en considérez-le comme un bijou, une promesse, et ils ont déjà investi une certaine somme d’argent.

Il a expliqué que le résultat de ces systèmes de protection qui instaurent l’impunité est le cas de Renato Ibarra, où ces pratiques de violence s’étendent aux relations interpersonnelles les plus étroites, puisque les joueurs apprennent qu’ils peuvent exécuter la violence avec les femmes. De plus, dans de nombreux cas, les attaques sont oubliées avec des objectifs.

Il a souligné que dans les deux situations, les équipes ne parlaient que lorsque les épisodes de violence étaient très évidents. Même dans le premier cas, un tweet a été publié dans le compte rendu de Renato Ibarra dans lequel il affirmait que les accusations étaient fausses, bien qu’il soit désormais passible de poursuites pénales.

L’idée que ces cas appartiennent à la sphère privée prévaut toujours, mais chaque acte de violence correspond à un problème public, a déclaré Pedraza.

Il a ajouté que la FMF et les équipes ont déjà mis du temps à agir sur la question de la violence de genre dans l’environnement sportif, réitérant que la nécessité d’ateliers de formation dans tous les domaines persiste. Une politique de tolérance zéro à l’égard de la violence est nécessaire.

.