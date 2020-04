Les footballeurs qui pourraient apparaître dans la cinquième saison de La Casa de Papel

Source: Twitter @DarkoPericActor

La quatrième saison de The Paper House laissé la série inachevée et voulant que le cinquième arrive bientôt. Pour ce faire, une poignée de footballeurs se sont «inscrits» pour apparaître dans l’une des productions le plus célèbre et le plus populaire sur Netflix.

Alors laisse-le voir Darko Peric, acteur qui incarne le célèbre «Helsinki» et qui, lors d’un entretien avec le FC Barcelona, a assuré que plusieurs acteurs de l’institution Blaugrana ils iraient parfaitement dans les grandes lignes de la série.

“Le professeur pourrait être interprété par Messi, Je pense calme, brillant et calculateur. Griezmann pourrait être Denver. Luis Suárez Tokyo. Je crois que Rakitic est comme Berlin pour avoir de la bonne humeur, soyez intelligent et soyez un leader. Le piqué serait Helsinki, Je pense que sa ténacité en ne laissant passer aucune balle lui donne ce toucher pour jouer ce rôle “, a-t-il déclaré.

«Helsinki» a également pris le temps d’inviter Arturo Vidal à la prochaine saison de La maison du papier. De même, il se souvient de la fanatisme avec lequel Neymar Il a imprégné leurs réseaux sociaux, ce qui a encore accru la popularité de la série.

“Neymar était un super fan de la série. En fait, c’était l’un des premiers fans des médias que nous avions depuis au Brésil la série a également été un succès complet », un point.

Laissez le chaos commencer. # LCDP4 pic.twitter.com/MUBWzDSxP1

– The Paper House (@lacasadepapel) 5 mars 2020