Les formations confirmées à Old Trafford et Bruno Fernandes commence

Les fans de Manchester United sont prêts pour leur premier aperçu de Bruno Fernandes alors qu’ils accueillent les Wolves ce soir.

talkSPORT vous apportera des commentaires radiophoniques en direct et exclusifs sur le choc de la Premier League, avec United désespéré pour une victoire pour booster ses quatre meilleurs espoirs.

Les loups ont eux aussi des ambitions en Ligue des champions, et la victoire les verrait dépasser le cinquième rang de United.

Fernandes pourrait faire ses débuts contre les Wolves après son arrivée à 68 millions de livres du Sporting

Manchester United vs Wolves: Comment écouter

Le choc de la Premier League débutera à 17h30 le samedi 1er février.

Le commentaire complet d’Old Trafford sera en direct sur talkSPORT, avec notre couverture commençant à 17 h 15.

Manchester United vs Wolves: Nouvelles de l’équipe

Manchester United: De Gea, Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, Fernandes, Fred, James, Mata, Pereira, Martial.

Subs: Jones, Lingard, Dalot, Romero, Greenwood, Chong, Williams.

Loups: Patricio, Coady, Boly, Saiss, Doherty, Moutinho, Neves, Jonny, Traore, Jimenez, Jota.

Subs: Jordao, Neto, Podence, Gibbs-White, Ruddy, Dendoncker, Kilman.

Arbitre: Paul Tierney

L’équipe impressionnante de Nuno Santo est septième, au niveau des points avec Man United, avant leur voyage à Old Trafford

Manchester United vs Wolves: les faits

Manchester United est invaincu en 11 matchs à domicile contre les Wolves dans toutes les compétitions (W9 D2) depuis sa défaite 1-0 en février 1980 dans un match de haut niveau – ils n’ont pas traîné une seule minute dans tous ces 11 matchs invaincus.

Les loups n’ont pas encore remporté un match de Premier League à l’extérieur contre Man Utd en cinq tentatives (D1 L4), affrontant Arsenal plus souvent à l’extérieur sans gagner (six matchs).

Manchester United n’a perdu que deux de ses 60 derniers matches de championnat à domicile en février (W42 D16), s’inclinant contre Middlesbrough en 2004 et Man City en 2008.

Manchester United n’a pas réussi à marquer dans sept de ses 24 matchs de Premier League cette saison, égalant leur total sur l’ensemble de 2018/19. United a dessiné un blanc lors de trois de ses quatre derniers matches de Premier League, dont chacun des deux derniers.

Manchester United a perdu ses deux derniers matchs de Premier League sans marquer – ils n’en ont perdu que trois d’affilée sans avoir trouvé le filet une fois auparavant dans la compétition, ce qui s’est produit entre avril et mai 2015 sous Louis van Gaal.

Les loups sont revenus de l’arrière pour remporter leur dernier match à l’extérieur en Premier League contre Southampton – ils ont remporté des matchs à l’extérieur consécutifs dans l’élite en août 2011.

Les Wolves ont concédé le premier but dans plus de matchs de Premier League que toute autre équipe cette saison (17 sur 24). Cependant, l’équipe de Nuno Espírito Santo a gagné 18 points en perdant des positions ce trimestre, un total record pour la ligue.

Le record de Manchester United avec 34 points après 24 matchs en 2019/20 est leur pire total à ce stade de la saison depuis 1989/90 (25 points), alors qu’ils terminaient à la 13e place dans l’élite.

L’attaquant des Wolves Raúl Jiménez a été directement impliqué dans 20 buts lors de ses 22 dernières apparitions dans toutes les compétitions, marquant 12 buts et aidant huit autres.

Seul Marcus Rashford (13) a marqué plus de buts dans toutes les compétitions pour Manchester United à Old Trafford cette saison que l’adolescent Mason Greenwood (8), qui a inscrit 8 de ses 14 tirs cadrés.

Darren Lewis est “ inquiet ” pour Bruno Fernandes à Manchester United alors qu’Ole Gunnar Solskjaer n’améliore pas les joueurs

