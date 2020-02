Les fortes déclarations de Moyano qui ont explosé contre tout le monde

Cravate indépendante dans son stade contre Arsenal de Sarandí, mais les supporters sont devenus agaçants.

Le «Rojo» d’Avellaneda correspondait à un but douloureux de Leandro Fernández d’un coup franc avant la fin du match. L’émotion du moment a peu duré, car Independiente n’a pas bien joué et a traversé un moment compliqué, à cela il est ajouté que la plupart des fans ne sont pas satisfaits de plusieurs décisions du conseil d’administration.

Cela a fait que pendant le match le fan du club a sifflé plusieurs joueurs, et a même chanté pour “Los Pibes”, dans une situation de rejet des joueurs les plus expérimentés.

Celui qui n’a pas été sauvé était Hugo Moyano, président de l’institution, qui est tombé une longue pluie de sifflets et d’insultes du parti pris du “Rouge”, et s’est ainsi retiré du stade.

Les journalistes n’ont pas laissé passer la situation, et à la sortie des Liberators of America ils l’ont traversée et lui ont posé plusieurs questions sur ce qui s’est passé, ce qui a fait exploser le président en colère, répondant ainsi: «Qui a échoué? Il y a quatre oies qui crient “, interrogées sur les insultes du peuple.

“J’y suis habitué, mon frère, j’ai été à Cana trois fois dans la dictature, je ne comprends rien”, a expliqué le président.

“Il a bien joué en première mi-temps et en deuxième il n’a pas si bien joué”, puis il a ajouté: “Je ne peux pas enfiler mon short et monter sur le terrain”, a-t-il analysé les performances de l’équipe.