Les fortes déclarations de Silvio Romero sur la santé de son fils

Silvio Romero a laissé quelques phrases dans lesquelles il évoque la santé de son fils et la situation en Argentine au milieu du coronavirus.

Le joueur Independiente était en dialogue avec Radio Mitre, où il a déclaré certains problèmes qu’il traverse.

Ainsi, il a commencé par évoquer la particularité de la pandémie de coronavirus: «L’Argentin n’est pas habitué à une telle situation, il est très sociable. Maintenant, nous devons l’éviter pour le bien de tous. “

«J’ai eu l’occasion de parler à la guilde en premier. La suspension était quelque chose qui était attendu; ici il ne s’agit pas de Ponzio ou Silvio Romero, le bon sens prévalait », a-t-il expliqué à propos de la suspension du football argentin.

«Ce n’était pas une décision facile d’arrêter. Nous ne savons pas quand nous allons rejouer. La traction peut être longue, cette situation n’est pas prévue. Peu importe le retour du football, il faut passer cette situation “, a poursuivi le footballeur.

Lorsqu’il a dû se référer à la santé de son fils, il a déclaré: «Mon fils Mateo est très drôle, il dégage un bonheur difficile à expliquer. C’est une situation complexe pour lui car il n’a pas encore réussi à communiquer normalement. »

«Mon fils souffre d’une encéphalopathie chronique non évolutive, mieux connue sous le nom de paralysie cérébrale. Nous sommes tous les jours depuis sa naissance, le stimulant pour que ces suites soient aussi peu nombreuses que possible. Nous sommes heureux de l’aider et de contribuer au quotidien », a-t-il affirmé.

«J’échangerais toutes mes réalisations pour la santé de mon fils Mateo, même de profession. Nous voulons qu’il atteigne son indépendance, afin que demain il ne dépende pas de nous », a-t-il conclu.