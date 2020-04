Les fortes déclarations du représentant de Pratto qui mettent en doute son avenir à River

Le représentant de “l’Ours” a été énergique et a remis en question son avenir à River.

Gustavo Goñi est le manager de Lucas Pratto et comprend que le club “millionnaire” ne veut pas avoir un contrat aussi élevé pour un joueur qui a peu de minutes sur le terrain. De cette façon, le départ du footballeur est remis sur la table et maintenant cela semble plus qu’une possibilité claire.

Même si au début, elle ne fait qu’approuver une rumeur, la possibilité que Pratto s’éloigne de l’institution a gagné en force ces derniers temps. L’un des facteurs était les déclarations de son représentant, qui dans un premier temps avait exprimé son désagrément pour les quelques minutes qu’il avait consacrées au tribunal, et maintenant, c’était encore plus énergique.

“Il va tomber sous son propre poids qu’il va devoir quitter. Parce qu’il est un joueur avec un contrat élevé et s’il va continuer à avoir les quelques minutes qu’il a eues cette dernière année, c’est une équation qui ne sert pas River non plus. Je suppose que le club le comprendrait et essaierait de générer une situation “, a déclaré le représentant.

Bien qu’il ait également déclaré: “Lucas analysera les possibilités en fonction de ce qui sort et chaque fois que cela convient à River.” “Au semestre précédent, il avait compris qu’il n’était pas en pleine forme, mais au cours du semestre en cours, il n’avait pas eu beaucoup d’opportunités”, a déclaré Goñi.