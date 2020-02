Les frères Busch se lancent à la radio lors d’une course frustrante à Las Vegas

Le retour de NASCAR à Las Vegas Motor Speedway le week-end dernier a été un retour aux sources pour les héros locaux Kyle et Kurt Busch, mais les deux natifs de Vegas ont eu des jours horribles sur la piste dimanche.

Le week-end de Kyle Busch s’est ouvert sur une note positive, alors qu’il a dominé la course des Gander RV & Outdoors Truck Series vendredi soir, puis a décroché la pole position grâce aux points du propriétaire après que les qualifications se soient déroulées samedi.

Kyle Busch a été contraint de se placer à l’arrière du terrain pour commencer la course, car plusieurs voitures Toyota ont été pénalisées pour avoir échoué à l’inspection avant la course en raison d’un problème de nez. Il s’est frayé un chemin dans le top 10 à la troisième étape, mais s’est battu contre une voiture de course mal tenue et est retombé sur le terrain. La compilation radioactive de NASCAR a révélé que Busch était furieux à l’intérieur de la voiture.

«Nos voitures sont nulles. Passé du sixième au onzième. Cool! impressionnant!”

Kyle Busch a également sonné sur les voitures de course, ce qui a entravé sa progression.

«Ils sont tellement stupides! Ils ne savent même pas quand s’écarter quand il y a un mec au fond d’eux. “

Kurt Busch, quant à lui, n’était pas non plus satisfait de la configuration de sa voiture et a terminé 25e.

“Labour! Labour serré! C’est une blague.”

La NASCAR Cup Series se rend à Fontana pour l’Auto Club 400 ce week-end.

