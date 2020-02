Les fusées poussent la position centrale à son point de rupture

Il y a dix-huit mois, les Rockets voulaient que Clint Capela reste assez fort pour qu’ils dépensent 90 millions de dollars pour faire de lui leur homme au milieu de la prochaine demi-décennie. Maintenant, cependant, il semble que les pouvoirs qui se trouvent à Houston connaissent peut-être les remords de certains acheteurs – ou, peut-être, pensent qu’ils ont trouvé une meilleure façon de faire les choses.

Adrian Wojnarowski d’ESPN a rapporté dimanche que les Rockets «discutent activement de plusieurs scénarios commerciaux» avec «plusieurs équipes de la Conférence de l’Est» impliquant le ressortissant suisse de 6 pieds 10 pouces. Houston, par Woj, espère renverser le solde du contrat de Capela – il gagne 14,9 millions de dollars cette saison et doit 51,3 millions de dollars au cours des trois prochaines années – pour plus de pièces mobiles qui pourraient les aider à «acquérir un joueur d’aile d’impact» et un remplaçant centre avant jeudi 15 h Date limite du commerce ET. Shams Charania de The Athletic a rapporté la semaine dernière que les Hawks étaient intéressés par Capela; Lundi, il a ajouté les Kings en tant qu’équipe avec laquelle les Rockets ont discuté des forfaits commerciaux impliquant le joueur de 25 ans. Woj a ajouté les Celtics en tant qu’équipe d’intérêt plus tard lundi, ce qui suggère soit qu’il y a un marché chaud pour les services de Capela… soit que Houston veut vraiment que nous pensions qu’il y en a un. (Une chose à surveiller: Capela a raté trois des quatre derniers matchs des Rockets avec une blessure au talon droit, un qui selon Kelly Iko de The Athletic “ne semble pas être une situation quotidienne”, et il y a “un sens croissant en interne [that] il pourrait être absent pendant un certain temps, au moins jusqu’à après la pause des étoiles. »)

Vous seriez pardonné de penser qu’il semble assez étrange que les Rockets cherchent à se débarrasser de leur centre de départ. Houston a remporté cinq de ses sept derniers matchs et entre en jeu lundi à 31-18, à la cinquième place dans l’Ouest et à seulement un match derrière l’Utah pour le non. 4 place. Selon The Cleaning the Glass, les Rockets se classent au quatrième rang des points marqués par possession et au 15e rang des points accordés par possession. Ils sont sur la bonne voie pour 52 victoires, certains systèmes de projection leur donnant au moins une chance de percer pour sortir de l’Ouest. Alors, pourquoi échanger l’un de vos joueurs les plus importants?

Une partie de la réponse pourrait venir de la simple nécessité: les Rockets ont été bons mais pas géniaux, et ne sont donc pas à l’abri d’un bouleversement, et puisque Houston ne négociera pas Harden ou Westbrook, et ne peut pas échanger Eric Gordon après la signature lui à une prolongation de contrat l’été dernier, Capela est celui qui se retrouve sur le bloc. (Que déplacer son contrat de taille pourrait aider le propriétaire Tilman Fertitta à éviter un paiement de taxe de luxe … eh bien, ce pourrait être juste un bonus.)

Une autre partie, cependant, pourrait être que Houston n’est pas certain que Capela soit l’un de leurs joueurs les plus importants – ou, du moins, pas un qu’ils ne peuvent pas améliorer avec une aile d’espacement au sol et de défense du périmètre mieux équipée pour affrontez LeBron James, Kawhi Leonard ou Luka Doncic dans une série éliminatoire.

Cela a du sens. Il y a quelques saisons, Capela était le centre de réglage de l’écran de l’attaque pick-and-roll des Rockets; plus d’un quart des possessions offensives de Houston ont été achevées par un manipulateur de balle pick-and-roll ou un roll-man. Il a aidé à dégager les voies de circulation pour James Harden et Chris Paul, a gardé les défenseurs honnêtes en grondant à travers la peinture et a présenté une menace constante de s’élever au-dessus de la défense et de lancer un lob s’il était laissé sans surveillance. Mais ensuite Harden et Paul (mais principalement Harden) ont commencé à fonctionner de manière isolée à un niveau jamais vu auparavant.

À mesure que l’attaque des Rockets devenait plus fondée sur l’espacement au sol et le jeu en tête-à-tête, elle devenait moins orientée vers le jeu à deux. Vingt et un pour cent de leurs possessions ont été finis par un participant au pick-and-roll la saison dernière, et ce pourcentage est tombé à 15,5% cette saison, Houston se classant au dernier rang de la ligue en pourcentage de jeux terminés par des handballeurs de pick-and-roll et rouler les hommes. Alors que les Rockets se sont éloignés de son jeu de pain et de beurre, la production de Capela a également décliné: il est passé du 91e centile de points marqués par possession de pick-and-roll terminée il y a deux saisons, au 65e centile dernier saison, au 50e centile cette saison.

Si vous n’êtes plus une équipe de pick-and-roll-heavy, peut-être avoir un centre de pick-and-roll sans tirage, en particulier celui qui n’est pas un finisseur d’élite sans aucun doute à ce sujet, n’est tout simplement pas aussi précieux comme avant. Le passage de Paul à Russell Westbrook – d’un excellent tireur à 3 points que les défenses devaient respecter à l’arc à un horrible dont les défenses s’affaissent souvent loin – a rendu les choses un peu à l’étroit dans l’attaque de Houston: les Rockets marquent 4,5 de moins points par 100 lorsque Capela et Westbrook partagent la parole cette saison que lors de Capela et Paul la saison dernière.

Les pièces ne s’emboîtent pas aussi parfaitement qu’auparavant… ou, du moins, comme avant. La ligne de statistiques de comptage de Capela semble bien: une ombre sous 14 points en 33 minutes par match sur 63% de tirs. Mais l’attaque de Houston dans l’ensemble n’a été que médiocre dans ses minutes, marquant 110,3 points par 100, au rythme des Pistons au 17e rang. Quand il est hors du terrain? Les Rockets ont des adversaires absolument brûlés à hauteur de 117,3 points par 100, une marque qui dépasserait les Mavericks en tête de la ligue pour l’offensive la plus puissante de la NBA.

Ce n’est pas seulement une chose Capela, non plus. Même pendant l’ère du CP3, les groupes les plus explosifs de Houston étaient généralement les alignements dits «Tuckwagon», avec PJ Tucker comme une petite balle 5 flanquée de tireurs et de meneurs de jeu. Cette tendance s’est poursuivie cette saison: dans plus de 1 200 possessions de petite balle – Tucker au centre, sans Capela, Tyson Chandler ou Isaiah Hartenstein dans le mélange – Houston a marqué un monstrueux 118,6 points par 100. En cas de doute, pariez sur une équipe de Mike D’Antoni pour réduire sa taille au fil de la saison et des séries éliminatoires, et pour essayer de maximiser l’espacement et la puissance de feu offensive à tout prix. Peut-être que se débarrasser du centre à mi-chemin de la saison plutôt qu’à mi-parcours d’une série éliminatoire n’est qu’un moyen pour Houston de prendre de l’avance. (Et peut-être, avec Tucker étalant perpétuellement le sol des coins, et Westbrook maintenant à seulement quelques tentatives de 3 points par match pendant son excellente course après Noël, c’est le début de Russ devenant enfin quelque chose de plus comme le super -petit ballon Draymond Green des rêves de son coéquipier Ringer Jonathan Tjarks.)

La grande question est de savoir comment une telle programmation lilliputienne se comportera sur la défensive – que ce soit des affrontements comme Harden sur Derrick Favors, Westbrook sur Kristaps Porzingis et Maxi Kleber, ou Thabo Sefolosha sur Rudy Gobert est durable sur beaucoup de jeux et de minutes, laissez seul lors d’une série éliminatoire. Houston a été plus avare dans les minutes de Capela, accordant 108,5 points pour 100 possessions avec lui sur le terrain et 111,4 points pour 100 lorsqu’il est assis, ce qui est à peu près la différence entre avoir une défense parmi les 10 premiers et une unité dans les 10 derniers. Depuis que Capela est sorti avec une blessure au talon il y a quatre matchs, menant D’Antoni à basculer l’interrupteur sur ses groupes de super-petites balles, Houston n’a rebondi que 69,1 pour cent des ratés des adversaires, un taux de rebond défensif qui se classerait dernier en dernier la ligue sur toute la saison, et a donné 14,5 points de seconde chance par match, ce qui le classerait au deuxième rang.

Ils ont remporté trois de ces quatre, cependant – avec la seule défaite à venir contre Portland, un match que Capela a commencé, et dans lequel les Rockets ont été surclassés de 15 points en 17 minutes. Une équipe de Houston qui, comme toujours, est plus déterminée à marquer des paniers qu’à les empêcher, préférerait de toute façon gagner des matchs de cette façon. On se demande si ce que Iko a rapporté comme «une décision de coaching collectif» pour reposer Capela «jusqu’à ce qu’il se rétablisse complètement» est en fait quelque chose de plus, «Continuons à faire les choses de cette façon. Il semble que ça marche bien. »

“Ils feraient mieux de nous battre à l’intérieur plutôt bien avant de devoir changer”, a déclaré D’Antoni. “Nous ne cillerons pas trop vite.”

Il reste à voir si il en va de même pour le directeur général Daryl Morey dans les heures d’ici à jeudi. L’avenir de Capela, l’état du marché des centres, la façon dont les centres sont valorisés dans leur ensemble, et les chances de Houston de faire une autre poussée profonde des séries pourraient dépendre de la réponse.