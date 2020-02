Les gagnants et les perdants de la culture pop du Super Bowl

Soyons honnêtes: si nous choisissons un vainqueur du Super Bowl (à part les chefs de Kansas City), ce doit être l’équipe de Shakira et Jennifer Lopez pour avoir organisé le meilleur spectacle à la mi-temps des années et avoir créé Jeb Clap de brousse. Malheureusement, les publicités du Super Bowl de cette année n’ont pas atteint le même taux de réussite que le jeu très contesté ou les festivités cinétiques de la mi-temps. Pour chaque délicieuse séquence de Marvel, il y avait trois cauchemars de Baby Nut (suis-je même autorisé à taper ça?). Ci-dessous, nous distribuons quelques gagnants et perdants de ce qui a été, pour le meilleur ou pour le pire, une soirée mémorable dans la culture pop.

Gagnant: Top Gun: Maverick



Vous seriez pardonné d’avoir confondu l’endroit Top Gun: Maverick avec une propagande navale de haute production. Eh bien, c’est toujours le cas, mais Maverick s’affirme également comme le blockbuster incontournable de cet été. Tom Cruise continue de trouver des moyens de plus en plus créatifs de se mettre en danger pour notre divertissement: les images aériennes du film sont spectaculaires – le résultat du fait que les acteurs se trouvent à l’intérieur de chasseurs aéroportés. C’est une infraction pénale qu’aucune des séquences de Maverick n’a été enregistrée jusqu’à présent dans la «Zone dangereuse» de Kenny Loggins, mais je ressens néanmoins le besoin de vitesse et de beach-volley en jeans.

Perdant: Mes rétines

Classer ces maudites 60 secondes pour mon prochain rendez-vous de thérapie. Les choses commencent assez innocemment, avec Jason Momoa rentrant chez lui pour se détendre après une dure journée de – qui sait? – sortir de l’océan pour «l’Afrique» de Pitbull Toto. Mais ensuite, soulignant que Rocket Mortgage sait que «la maison est où je peux être moi-même », Il commence à décoller sa musculature comme un serpent dérangé. Avez-vous déjà voulu voir un Khal Drogo chauve avec le corps de Skinny Pete? Désolé, la question était rhétorique; vous devez maintenant partager mes cauchemars:

Je ne peux pas croire que je dis cela, mais, Jason Momoa, revenez à votre émission d’Apple TV sur la dystopie aveugle.

Gagnant: Marvel

On dirait que nous avons tous oublié Disney + depuis que The Mandalorian a terminé sa première saison en décembre. (Sauf pour moi, je n’oublierai jamais les horreurs du coffre de Disney.) Mais après que le dernier concurrent de Netflix a montré ce qu’il pouvait faire dans une galaxie très, très loin, il est temps de voir ce qu’il peut faire sur Terre-199999. La prochaine étape dans le chemin de Disney vers la suprématie du streaming consiste à étendre l’univers cinématographique Marvel au petit écran, à partir de l’automne avec The Falcon et le soldat d’hiver. Cette série, avec WandaVision et Loki, mène le spot du Super Bowl de la marque – et bien qu’il soit difficile de glaner quelque chose de substantiel à partir de 30 secondes de séquences assemblées pour trois émissions différentes, WandaVision a définitivement piqué ma curiosité; cela ressemble à une touche trippante sur I Love Lucy. Loki, quant à lui, semble être emprisonné quelque part, ce qui est certainement une amélioration par rapport à la mort par Thanos. Qui se soucie de la continuité, de toute façon?

Dans l’ensemble, ces émissions semblent certes amusantes. Vous savez ce que vous obtiendrez de Marvel ces jours-ci, mais cela témoigne de la persévérance raffinée du MCU, qui peut encore susciter des tonnes d’excitation pour les nouvelles versions après une décennie de domination. Ce qui veut dire: je ne sais pas où je me situe dans la grande division ennuyeuse “Est-ce le cinéma MCU?”, Mais je vais me taire et les laisser prendre mon argent en échange de WandaVision. (Oui, je sais, je fais partie du problème.)

Perdant: Boston Accents

Je comprends, Hyundai essaie de faire une publicité ludique sur sa nouvelle fonctionnalité de parc intelligent – désolé, «smaht pahk» – avec quelques accents de Boston. (Pour jouer à Car Talk pendant une seconde, un parc intelligent pourrait être la chose pour sauver le monde de mes terribles travaux de stationnement parallèle.) C’est comme le sketch du samedi soir en direct Dunkin ’Donuts mais pour les voitures. Hyundai a même enrôlé trois Bostoniens natifs dans Chris Evans, Rachel Dratch et John Krasinski (avec la légende des Red Sox David Ortiz). Mais au cours d’une année où nous n’avons finalement pas eu à regarder Tom Brady et Bill Belichick s’affronter pour un Super Bowl, leur annonce avait involontairement l’impression que Boston essayait d’être le centre d’attention.

En tant que nation, nous pourrions utiliser un an (peut-être une décennie?) De congé des festivités du Super Bowl liées à Boston. Et si nous allons faire des conneries, comment diable une entreprise peut-elle faire une publicité sur le thème de Boston et ne pas inclure l’un des Wahlbergs?

Gagnant: la moustache Sentient «Old Town Road» de Sam Elliott

Personne ne devrait avoir tout ce pouvoir.

Mixte: films publicitaires

Bill Murray a revécu Groundhog Day pour Jeep, ce qui en ferait une publicité délicieuse dans n’importe quel contexte, mais était encore plus approprié puisque le Super Bowl est tombé le jour de Groundhog cette année. C’était, selon USA Today, la publicité la plus appréciée de dimanche. Difficile d’argumenter avec cela.

À l’autre bout du spectre de la parodie du film, Bryan Cranston est devenu Jack Torrance pour Mountain Dew. Je pense que nous devons imposer une interdiction de cinq ans sur les parodies de Shining. La soude verte coulant des ascenseurs emblématiques du film était une chose; Le visage de Cranston sur le corps des jumeaux est la seule chose de la nuit dernière qui a rivalisé avec la vue terrifiante de Jason Momoa.

C’est ce qui attend dans le septième cercle de l’enfer.

Perdant: Fonctions corporelles de Post Malone

Je ne savais pas que le syndrome d’Inside Out était une chose réelle. Mais pour rendre hommage à Post Malone, puisque sa musique sonne comme les bruits d’une poubelle sensible, sa livraison stupide de «Vous avez des bretzels?» M’a fait rire plus fort que toute autre chose la nuit dernière. (Sidenote: Budweiser peut essayer tout ce qu’il veut pour entrer sur le marché du seltzer dopé, mais Claw est la loi.)

Perdant: Baby Nut

Non.

#BabyNut ici, de retour et plus mignon que jamais! Maintenant, que dois-je faire ensuite? Dites-moi dans les réponses et j’essaierai de les faire en temps réel! Et oui… les suggestions un peu noisettes sont ok. https://t.co/UWFWzPURht

– Baby Nut (@MrPeanut) 3 février 2020

NOOOOOO.

Gagnant: Fast 9



Dans une version abrégée de la bande-annonce de près de quatre minutes (!) De vendredi, Fast 9 a explosé sur la scène du Super Bowl dimanche pour tous ceux qui n’avaient pas eu la chance de savoir que HAN FUCKING ALIVE. Il y avait aussi la vue glorieuse de Dominic Toretto peut-être attraper une voiture à mains nues (???) et utiliser une corde pour lancer sa voiture dans un avion qui a utilisé un aimant géant pour arracher une autre voiture du ciel. (Si vous essayez même d’expliquer pourquoi la physique n’a pas de sens, vous obtiendrez une interdiction à vie de boire Coronas.)

La franchise Fast and Furious a bondi sur le requin, il y a quatre films, donc je ne sais même pas comment appeler ces derniers développements. Les seuls mots qui me viennent à l’esprit sont la perfection, la cocaïne, la justice et, bien sûr, la famille. Rendez-vous en mai, Dom.

Perdant: cet ami qui dit toujours qu’il est à cinq minutes de là mais qui n’a pas encore quitté sa maison

Ne sois pas ce mec. Vraiment pas ce mec quand tu te lèves MARTIN SCORSESE.