Les gagnants et les perdants de la NBA All-Star 2020 Saturday Night

Bonjour du United Center, où l’arène bourdonne encore après la fin controversée du concours slam dunk 2020. Qui savait que le fait de confier au Parti démocratique de l’Iowa la responsabilité de l’événement de cette année se terminerait mal? Le samedi soir du week-end des étoiles a comporté trois compétitions, une performance de rap Damian Lillard – excusez-moi, Dame D.O.L.L.A. – et bien d’autres gagnants et perdants. Sur la liste!

Gagnants: Bam Adebayo, Buddy Hield et Derrick Jones Jr.

Eh bien, ces trois événements ont littéralement gagné samedi soir – dans le Skills Challenge, le concours à 3 points et le slam dunk, respectivement – et ont hissé des trophées de taille. Mais nous pouvons plonger beaucoup plus profondément dans leurs victoires.

Gagnant: CONTROVERSY

Pour ses cinq premiers dunks samedi, Aaron Gordon a reçu cinq 50. Cette perfection l’a vaincu au premier tour, au tour final ostensible et au premier tour de barrage contre Jones. Et lorsque le dunk de Jones dans le deuxième dunk-off est tombé en deçà de la perfection – recevant seulement un 48 des juges – le concours semblait perdre à Gordon.

Quand il a franchi 7 pieds 5 pouces Tacko Fall pour couronner sa nuit de trempette, le jugement est apparu comme une simple formalité. Après cette longue série de 50 – plus à ce sujet plus tard – tout le United Center a supposé que Gordon réclamerait son trophée du concours de dunk tant attendu lors de son troisième essai pour gagner la compétition. Et puis les scores ont été révélés – et la foule a fait le calcul, et tout le monde a commencé à huer comme si quelqu’un venait d’insulter Michael Jordan de la cour centrale.

Le dernier dunk de Gordon a marqué 47 points, faisant de Jones le vainqueur inconfortable. La confusion régnait et la controverse s’ensuivit. Comme l’a fait remarquer son collègue Rodger Sherman, Dwyane Wade, un récent coéquipier de Jones, a été l’un des juges à avoir obtenu un dernier point de Gordon. Y a-t-il eu une collusion au concours de dunk ???

Ou est-ce que les cinq juges ont essayé de s’entendre et n’ont pas réussi à le faire correctement?

Je viens de parler au juge du concours de dunk @common qui a dit à @ESPN: «Nous pensions que ça allait être lié. Nous nous disions: «C’est une cravate» … Mais quelqu’un ne l’a pas fait correctement. Je ne sais pas qui c’est. ”

– Ramona Shelburne (@ramonashelburne) 16 février 2020

Perdant: Aaron Gordon

Samedi, Gordon a marqué 297 points sur un total de 300 points, perdant finalement au deuxième tour de bris d’égalité malgré une multitude de dunks magnifiques. De retour dans le concours de dunk sanctifié de 2016, Gordon a marqué 291 points sur 300 possibles, perdant finalement lors du deuxième tour de bris d’égalité contre Zach LaVine malgré la même magie. Gordon n’était pas satisfait de la déception répétée:

Aaron Gordon de Magic après la défaite controversée du Slam Dunk Contest face à Derrick Jones Jr de Heat: “Nous sommes ici pour faire quatre dunks. Ce devrait être le meilleur des quatre dunks. J’ai fait quatre années 50 droites – cinq années 50 droites. C’est fini. C’est une enveloppe. Allons à la maison.” pic.twitter.com/X02EYkG6Ar

– Ben Golliver (@BenGolliver) 16 février 2020

Placez vos paris pour le concours de dunk 2024 maintenant, car le résultat semble clair.

Perdant: Dunk Contest Score Inflation

Voici une partie du problème pour Gordon cette fois-ci. Loin de moi l’idée de contester la légitimité de classement du MVP Common All-Star Celebrity Game, mais plus de la moitié des dunks achevés samedi ont reçu des 50 parfaits. Certains étaient absolument dignes de l’honneur.

Mais lorsque chaque dunk est un 50, aucun dunk ne l’est. Nous avons besoin d’un meilleur moyen de séparer les dunks simplement bons des vraiment spéciaux.

Perdant: le retour de Dwight Howard Dunking

Howard est apparu pour la dernière fois dans le concours de dunk il y a si longtemps qu’il n’avait pas encore participé à la finale en tant que membre du Magic. Le champion de 2008 et finaliste de 2009 – à Nate Robinson dans un vote de fan très mince – est retourné à la vitrine de samedi soir au milieu d’un grand hoopla, mais il n’a pas réussi à justifier l’enthousiasme avec ses dunks réels. Le premier effort d’Howard a été une confiture tournoyante et souriante, mais elle n’a rapporté que 41 points, le moins au premier tour.

Son deuxième essai était plus un hommage à Kobe Bryant et ses propres efforts de concours passés – était-il plus prévisible qu’un retour de sa cape Superman? – qu’un dunk éblouissant en soi. Les juges l’ont toujours récompensé avec un score de 49, mais cela signifiait que Howard était le seul dunker sans un seul 50. Il a été le premier concurrent éliminé, mettant fin à sa tentative de résurgence. Au moins, le retour en jeu de Howard avec les Lakers cette saison est allé beaucoup plus en douceur.

Gagnant: The Kings

Peja Stojakovic, le dernier joueur de Sacramento à remporter l’un des trois grands événements du samedi soir, a remporté trois titres consécutifs en 2002 et 2003.

Hield a repoussé la sécheresse avec une victoire finale lors de la fusillade de 3 points de samedi. Après avoir égalé Devin Booker (en compétition uniquement en raison du retrait de Lillard en raison d’une blessure) avec 27 points lors de la ronde préliminaire, Hield a marqué un score égal à 27 en finale pour devancer Booker 26. Depuis que Hield est passé au banc le 24 janvier, personne n’a fait plus de 3 que le Kings guard, qui a réussi 49 pour cent de ses 10,4 essais à 3 points par match. Cette séquence chaude s’est poursuivie samedi, tout au long de son ultime et crucial coup de sifflet.

Ainsi, bien que les Kings puissent rester un gâchis sur le plan organisationnel et sur le terrain, ils ont au moins trouvé un gagnant individuel, même s’il se trouve qu’il est le joueur qu’ils ont récemment mis au banc.

Gagnant: Jason Kapono

L’ancien tireur d’élite de Miami et de Toronto a remporté des combats de 3 points consécutifs en 2007 et 2008. Depuis lors, les joueurs suivants ont essayé et échoué à défendre leur titre: Daequan Cook, Paul Pierce, James Jones, Kyrie Irving, Marco Belinelli, Steph Curry, Klay Thompson, Eric Gordon, Devin Booker et maintenant Joe Harris.

Harris a marqué 22 points au premier tour samedi, mais des hoquets sur le dernier rack de moneyball l’ont empêché d’avancer. Kapono reste le dernier joueur – l’un des six de tous les temps – à avoir remporté plusieurs tirs de barrage à 3 points d’affilée.

Gagnant: Deep 3-Pointers

Nouveau cette année dans le concours de 3 points, deux tirs profonds, un de chaque aile à 6 pieds au-delà de l’arc. La marque était-elle idiote? Oui. La coloration verte phosphorescente des zones de rosée de montagne ressemblait-elle à quelque chose d’un film de super-héros bon marché? Oui aussi. Mais la foule du United Center a-t-elle apprécié le nouvel ajout? Oui à cette question aussi – et cela compte avant tout.

All-Star Weekend concerne le divertissement des fans, et à chaque sortie de ces zones profondes, les fans présents ont pris une inspiration collective. Les tireurs n’ont pas particulièrement réussi dans les nouveaux spots (ils se sont combinés pour faire huit des 24 tentatives), mais cette moindre efficacité a semblé amplifier l’excitation: une seule marque de cette gamme était suffisante pour provoquer des acclamations bruyantes.

Gagnant: Big Men Who Can Pass

Nikola Jokic mène les centres en passes décisives par match cette saison. Il joue dans le match des étoiles de demain soir. Le deuxième est Adebayo, qui joue également demain, après avoir remporté le Skills Challenge de ce soir. Et le troisième est Domantas Sabonis – jouant demain aussi, après avoir terminé deuxième après Adebayo dans le Skills Challenge.

En termes de construction d’équipe, un grand homme aux multiples facettes qui peut passer est un coup de pouce géant. (Denver, Miami et Indiana ont tous atteint ou dépassé les attentes cette saison malgré des blessures à d’autres joueurs clés.) Lors de la première compétition samedi, deux des meilleurs joueurs de la ligue ont également reçu une reconnaissance individuelle, battant des gardes et des ailes en cours de route.

Perdant: principes fondamentaux du basket-ball

Félicitations à Adebayo, mais parlons de ce qu’il avait réellement besoin d’accomplir pour sa victoire, par rapport à ses prédécesseurs champions du Skills Challenge. La NBA est passée à une nouvelle configuration il y a quelques saisons, et le format est plutôt simple: un extrait de dribble, une passe de poitrine, un seul layup et un tir à 3 points. Comparez ces demandes avec ce qui était exigé de Deron Williams dans son record (à l’époque où le concours a été chronométré, plutôt qu’en tête-à-tête) en 2008.

Williams avait besoin de deux fois plus de dribbles en zigzag et d’un lay-up supplémentaire. Il a complété une passe de rebond. Il a lancé deux passes de poitrine de longueur variable. Ses fondamentaux étaient impeccables et il méritait la victoire. Mais qu’est-ce que la NBA enseigne aux enfants de nos jours? Où passe le rebond? Comme ma mère m’a envoyé un texto spontané après la victoire d’Adebayo: «Le trophée est si grand pour ce qu’ils viennent de faire ??? Cette compétition semble devoir [the local rec league], pas la NBA. “

Perdant: NBA Finances

Dans des informations réellement importantes sur la NBA, avant le début des festivités de samedi, le commissaire Adam Silver a déclaré lors d’une conférence de presse que le gâchis de Daryl Morey en Chine l’automne dernier avait coûté à la ligue des “centaines de millions de dollars”, bien qu’il ait estimé une limite supérieure à 400 millions de dollars.

Au moins, la ligue a obtenu son argent Mountain Dew des nouveaux spots à 3 points.