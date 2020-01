Les gagnants et les perdants des Jeux de la NFL Conference Championship

Chaque semaine cette saison de la NFL, nous célébrerons les jeux électriques, enquêterons sur les bévues colossales et expliquerons les moments inexplicables de l’ardoise la plus récente. Bienvenue aux gagnants et aux perdants. Lequel es-tu?

Gagnant: Patrick Mahomes et les Comeback Chiefs

Il n’y a pas de mauvais moments lorsque votre quart-arrière est Patrick Mahomes. Vous pouvez être enterré sous un tas de décombres créé lorsqu’un courant de 240 livres a traversé tous les murs de votre maison comme le Kool-Aid Man avec des abdos, et cela n’a pas d’importance. Il brille par tous les temps.

La semaine dernière, les chefs de Mahomes sont tombés dans un déficit de 24-0 contre les Texans. C’était bizarre – ses récepteurs ont laissé tomber des passes; Les retourneurs de coups de pied de Kansas City ont étouffé les coups de pied; un botté de dégagement a été bloqué. Mahomes a vu la barre haute et l’a traitée comme une opportunité d’établir un nouveau record de saut en hauteur, menant les Chiefs sur sept touchés consécutifs tout en lançant cinq passes TD.

Dans le match de championnat de l’AFC dimanche, les chefs de Mahomes se sont creusés un autre déficit à deux chiffres en première mi-temps contre les Titans, alors que Derrick Henry a traversé toutes les tentatives de plaquage. Pour la deuxième semaine consécutive, Mahomes a effacé le déficit à la mi-temps. Après avoir lancé leur premier essai, les Chiefs ont marqué des touchés sur cinq de leurs six prochains essais pour transformer un déficit de 10-0 en une avance de 35-17. Mahomes avait 294 verges par la passe et trois touchés – et sa journée la plus impressionnante du match a été cette course:

Plus tôt cette année, Mahomes a subi deux blessures aux jambes, une blessure à la cheville lancinante lors de la semaine 1 qui l’a dérangé pendant la majeure partie de la première moitié de la saison et une rotule luxée en octobre. La même année, quand il s’est blessé aux jambes à plusieurs reprises, il a aidé à envoyer son équipe au Super Bowl avec un jeu où il a devancé les défenseurs à la ligne de mêlée et sur la pointe des pieds avant de passer par des plaqueurs dans la zone des buts. (Et il est un meilleur lanceur qu’un coureur.)

Dans la première année de Mahomes en tant que partant, il a lancé 50 touchés, a remporté le titre de joueur par excellence de la ligue et a réussi des prolongations dans le match de championnat de l’AFC avant de perdre contre la plus grande dynastie de l’histoire du football. Dans sa deuxième année en tant que partant, il a fait le Super Bowl. En quatre matchs éliminatoires en carrière, il a récolté 11 touchés et aucune interception. Nous regardons un grand succès de tous les temps. Je me demande toujours s’il y a un obstacle suffisamment haut pour qu’il ne puisse pas sauter.

Perdant: toutes les équipes qui ont coupé Raheem Mostert

Je ne sais pas comment les joueurs marginaux de la NFL trouvent l’énergie pour continuer. Leurs contrats ne sont pas particulièrement importants et généralement totalement non garantis. Ils sont souvent signés mardi et coupés lundi prochain et signés à l’équipe d’entraînement de quelqu’un d’autre mardi, puis coupés à nouveau le lundi suivant. Nous pensons que tous les joueurs de la NFL sont millionnaires, mais il y a aussi cette sous-classe d’athlètes pas tout à fait d’élite qui doivent continuer à voler d’essais en essais, apprendre de nouveaux livres de jeu, rester dans des appartements étranges, en espérant que quelqu’un décide que le travail de leur vie vaut un solide tache de liste. Chaque fois qu’ils sont coupés, je soupçonne qu’ils se demandent s’ils devraient continuer à maintenir le physique requis pour jouer dans la NFL ou commencer à envisager un moyen plus stable de gagner leur vie.

Raheem Mostert a continué. Après être resté sans repêchage en 2015, l’ancien sauvegarde de Purdue a été signé par les Eagles, coupé par les Eagles, signé par l’équipe d’entraînement des Eagles, signé par les Dolphins, coupé par les Dolphins, signé par les Ravens, coupé par les Ravens, et signé par les Browns. L’année suivante, il a été re-signé par les Browns, coupé par les Browns, signé par les Jets, coupé par les Jets, signé par les Bears, coupé par les Bears, signé par les Bears à nouveau, coupé par les Bears à nouveau, signé par les Bears à nouveau, coupé par les Bears à nouveau, et finalement signé par les 49ers. Les équipes le considéraient principalement comme un homme de retour. Au cours de ses trois premières années dans la ligue, il a récolté 26 retours pour quatre équipes et seulement sept courses.

Dimanche, Mostert a eu l’une des plus grandes performances précipitées de l’histoire de la NFL en séries éliminatoires. Il a propulsé les Niners à une victoire de 37-20 avec 220 verges au sol et quatre touchés. Un seul joueur, Eric Dickerson, s’est précipité pour plus de verges dans un match éliminatoire; un seul joueur, Ricky Watters, a déjà eu plus de touchés dans un match éliminatoire. Le score de 37-20 sous-estime en fait la domination de Mostert – trois de ses touchés sont survenus avant que les Packers marquent un seul point.

La ligne offensive des Niners a jeté les bases de Mostert, ouvrant des trous aussi grands que la route du Levi’s Stadium à San Francisco. Au moment où les défenseurs ont pu mettre la main sur Mostert, il sprintait à pleine vitesse comme s’il retournait un coup de pied. Son élan a été propulsé par des tacle-bras et dans la zone des buts:

Même pour les Niners, la journée de Mostert était inattendue. Cette année, San Francisco avait opté pour une approche par commission, Mostert, Tevin Coleman et Matt Breida obtenant chacun 120 portées. Mostert n’a disputé qu’un seul match de 100 verges cette saison et a totalisé 222 verges combinées lors des quatre derniers matchs des Niners avant son match de 220 verges aujourd’hui.

Après le match, Mostert a déclaré qu’il se prépare pour chaque match en récitant les dates et les noms des équipes qui l’ont coupé. Il est comme si Arya Stark a couru un 4.34 40:

“J’ai fait partie de sept équipes différentes … avant chaque match, je regarde les dates de coupure.”

Raheem Mostert revient sur son parcours après une performance record du championnat NFC pic.twitter.com/ykezoDJbxX

– ESPN (@espn) 20 janvier 2020

Peut-être que Mostert n’aurait jamais eu un match de 220 verges avec quatre touchés en séries éliminatoires s’il avait été avec les Bears, les Dolphins, les Browns ou les Jets. (Il faut faire les séries éliminatoires pour avoir 220 verges dans les séries éliminatoires.) Mais Mostert avait cette capacité en lui, et toutes les équipes qui l’ont coupé devaient se demander pourquoi elles ne l’avaient pas réalisé.

Gagnant: Rob Lowe

Fandom suce. Si tout était équitable, chaque équipe aurait une chance sur 32 de gagner un Super Bowl au cours d’une année donnée. Cela signifie attendre trois décennies pour que la fin de la saison de votre équipe avec une victoire – et c’est juste si la vie était juste. En réalité, certaines équipes gagnent des seaux de championnats et certaines équipes vont beaucoup plus longtemps que trois décennies à ne rien gagner. (Croyez-moi: je suis un fan des Jets de 29 ans. Mon père les a vus gagner une fois!)

Aujourd’hui a été une belle journée pour certains fans qui souffrent depuis longtemps. Les Chiefs de Kansas City vont au Super Bowl pour la première fois depuis 1970—50 années entières. Le trophée du championnat AFC a été nommé en l’honneur du propriétaire de longue date des Chiefs, Lamar Hunt, en 1984. Dimanche, c’était la première fois que les Chiefs le remportaient, 14 ans après la mort de Hunt. Et bien sûr, les Chiefs n’ont pas remporté le Super Bowl en 50 ans. S’ils perdent face aux 49ers, ce ne sera qu’une nouvelle année qui se terminera par une défaite.

Les fans vous diront que les attentes en valent la peine, que chaque année de souffrance peut être remboursée avec ce moment glorieux. (Je ne le saurais pas – encore une fois, je suis un fan des Jets.) Il me semble que la façon la plus simple de pratiquer le sport est de ne pas être coincé dans les faiblesses des échecs d’une équipe individuelle.

C’est une stratégie qui a apparemment été utilisée avec succès par l’acteur de télévision de longue date Rob Lowe, repéré lors du match de dimanche (qui a été diffusé sur Fox juste avant le début de la nouvelle émission de Lowe, 9-1-1: Lone Star). Lorsque la caméra a tourné vers Lowe, il portait un chapeau avec le logo de la NFL dessus:

Lowe célèbre apparemment toute la NFL – les 32 équipes, Roger Goodell, même les officiels, qui portent des chapeaux exactement comme Lowe lorsqu’ils sont sur le terrain pour passer des appels. Il apprécie les succès de superstars comme Mahomes et la domination du jeu au sol des Niners sans aucun des coups atroces de voir la saison de votre équipe partir en fumée. (Soit cela, soit il n’aime aucune des équipes, mais on lui a dit qu’il devait porter un chapeau d’actualité et qu’il ne voulait offenser personne?) Cela semble être une vie bénie – bien mieux que d’être un fan des Jets.

Gagnant: Jimmy Garoppolo, qui a obtenu un A sur ce projet de groupe

Jimmy Garoppolo est maintenant un quart-arrière participant au Super Bowl, comme tous les grands avant lui – vous savez, des légendes comme Rex Grossman, Jake Delhomme et Matt Hasselbeck. Il y est arrivé avec une solide performance contre les Packers, complétant 75 pour cent de ses passes tout en obtenant une moyenne de 9,6 verges par tentative. S’ils avaient été extrapolés au cours d’une saison entière, les deux auraient mené la ligue. Dominant!

Mais les statistiques de Garoppolo ne sont spectaculaires que lorsque je les hache et les mets hors contexte. Le plus beau quart-arrière de la ligue n’a lancé que huit passes, complétant six d’entre elles pour 77 verges et aucun touché. Rappelez-vous ce que nous avons dit à propos de Mostert? Ouais, ils n’avaient pas vraiment besoin de courir. Les Niners ont eu trois touchés où Garoppolo n’a pas lancé du tout, y compris un jeu de sept matchs et 79 verges pour commencer la deuxième mi-temps. Le meilleur receveur des Niners, Deebo Samuel, a capté deux passes sur le deuxième disque de l’équipe, puis aucune pour le reste du match. Il s’agit du plus petit nombre de passes lancées lors d’une victoire en séries éliminatoires depuis 1974.

La carrière de Garoppolo a été l’une des réalisations les plus faciles à réaliser pour la plupart. Techniquement, il est déjà double champion du Super Bowl pour son travail de remplaçant pour les Patriots. Les 49ers ont échangé pour faire de lui leur quart-arrière partant après avoir été dans la ligue pendant quatre ans, mais ont commencé deux matchs. Après avoir commencé cinq matchs de plus, les 49ers lui ont donné un contrat de 137,5 millions de dollars, ce qui était, à l’époque, le plus important de l’histoire de la NFL. Maintenant, dans sa première saison complète en tant que starter de la NFL, sa défense et son jeu de course punitif l’ont dans le Super Bowl.

Garoppolo est-il l’un des meilleurs quart-arrière de la NFL? Probablement pas. Mais il est sur le point de remporter un championnat du Super Bowl – comme tous les grands avant lui, comme Brad Johnson, Trent Dilfer et Joe Flacco. Vous ne pouvez pas rôtir un gars qui fait peu pendant que son équipe gagne – tout ce que vous pouvez faire est de ricaner pendant le défilé du championnat.

Perdant: CBS’s Censor

Avez-vous déjà regardé un match de la NBA et remarqué que lorsque les joueurs jouent gros près du panier, l’audio est coupé? C’est parce qu’un joueur a prononcé un gros mot, et le réseau est intervenu pour s’assurer qu’il n’était pas diffusé. Je ne sais pas exactement comment ce processus fonctionne, mais je suppose qu’il y a quelqu’un assis dans les entrailles de votre station locale, écoutant le flux audio en direct du jeu, attendant d’entendre des jurons. Je dois éviter ces amendes FCC!

Je suppose que CBS avait quelqu’un dans ce rôle pour le match de championnat AFC. Mais apparemment, cette personne a décidé de s’endormir après que l’horloge ait touché des zéros, car elle a raté une place lorsque Travis Kelce est venu célébrer avec Patrick Mahomes.

Je ne peux pas imaginer comment cette personne imaginaire a échoué dans ce rôle. Le match de championnat AFC est l’un des plus gros matchs de l’année! Les célébrations d’après-match sont celles où la malédiction est la plus susceptible de se produire. Lorsque TRAVIS KELCE s’est approché d’un microphone actif, les sirènes auraient dû sonner tout autour des bureaux de CBS, les avertissant de la tempête qui allait arriver.

Mais hélas, aucune précaution n’a été prise. La censure de CBS dormait au volant, forçant des millions de personnes à travers le pays à entendre un mauvais mot. Quelle putain de honte!

Gagnant: Shermans

Il y a deux joueurs nommés Sherman dans la NFL. C’est en fait assez bon: Sherman est le 469e nom le plus commun aux États-Unis, ce qui signifie qu’il y a 24 Shermans sur 100 000 personnes. D’après ces chiffres, il devrait y avoir environ 0,3 Sherman dans la NFL. Au lieu de cela, il y en a deux.

L’un de ces deux est célèbre: Richard Sherman, le demi de coin du feu qui a été à bien des égards le visage des succès des Seahawks cette décennie. Il semblait être en déclin lorsqu’il est allé aux Niners l’année dernière, mais est revenu au Pro Bowl en 2019, remportant trois passes au cœur de l’un des meilleurs secondaires de la ligue. Dimanche, il a eu l’interception de fin de match qui va l’envoyer à son troisième Super Bowl et premier à San Francisco:

L’autre est, euh, moins célèbre: Anthony Sherman, un arrière pour les Chiefs. Les Chiefs utilisent un arrière sur seulement 9% des snaps, et Sherman n’a eu que six touches pour 31 yards cette année. Dimanche, il a obtenu un objectif dans la zone des buts, ce qui aurait pu entraîner son quatrième touché en neuf saisons dans la NFL. Il l’a laissé tomber.

Quoi qu’il en soit, les deux Sherman de la NFL se dirigent vers le Super Bowl. Les chances de cela — qu’il y ait deux Sherman dans la NFL! Ils font partie de deux équipes distinctes, chacune dans des conférences différentes, chacune ayant gagné sa conférence et fait le Super Bowl! – c’est incroyable! J’ai hâte de retrouver notre famille à Miami!