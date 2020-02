Les gagnants et les perdants des Oscars 2020

Lors d’une nuit qui semblait destinée à être une course de deux chevaux, les 92e Academy Awards ont apporté bien plus que cela: beaucoup de moments fascinants, BEAUCOUP de musique et beaucoup de Bong Joon-Ho. Ci-dessous, Andrew Gruttadaro et Alison Herman décomposent les meilleurs, les pires, les plus et les moins des Oscars. (Pour une liste complète des gagnants réels, cliquez ici.)

Gagnant: Bong Joon-Ho et Parasite



Cela a commencé par une victoire de Palme D’Or au printemps dernier, suivie d’une série astucieuse de T-shirts et d’un hashtag florissant. (#BongHive assemble!) Cela a continué avec une série surprenante de nominations aux Oscars, non seulement pour le meilleur film international – honteusement, le premier en Corée du Sud – mais tout, du meilleur montage au meilleur film. Et cela a culminé avec une nuit phénoménale aux Oscars eux-mêmes, produisant la Sainte Trinité des GIF de réaction. Premier:

Puis:

Et pour couronner le tout:

La saison de remise des prix de Bong Joon-Ho a été absolument sans précédent, avant même qu’il n’ait remporté les trophées du meilleur scénario original, du meilleur film international et du meilleur réalisateur. Il était le père de tout le monde en photo. Il était très louche envers l’Académie «très locale» et les cinéphiles américains insulaires. Plus important encore, il a fait un sacré bon film, qui est maintenant le premier film de langue non anglaise de l’histoire à recevoir le prix du meilleur film. La victoire du parasite est surprenante, un précédent et surtout gagnée.

Profitez de ces boissons, Bong. Vous et vos acteurs les méritez. —Alison Herman

Perdant: 1917



Dimanche 1917 était au coude à coude avec Parasite dans la course du meilleur film, avec peut-être une longueur d’avance – nos propres experts aux Oscars Sean Fennessey et Amanda Dobbins avaient prédit qu’il gagnerait. Mais ce n’était pas la nuit de 1917 – le film a remporté des prix pour la cinématographie (crier le dieu Roger Deakins), le mixage sonore et les effets visuels, mais est rentré les mains vides dans des catégories plus importantes, meilleur scénario original, meilleur réalisateur et bien sûr, Meilleur film.

1917 n’avait aucune entreprise en concurrence avec Parasite – ces films ne sont pas au même niveau et, finalement, l’Académie a fait ce qu’il fallait. Mais avec tous les pronostiqueurs dans son coin, il est difficile de ne pas voir les résultats finaux comme extrêmement décevants (pour le film, je veux dire; personnellement, je suis ravi). —Andrew Gruttadaro

Gagnant: Brad Pitt (et son rédacteur de discours)

Chaque année, il y a un gars ou une fille qui remporte tous les prix à chaque remise de prix et qui utilise tous ces représentants pour devenir très bon à prononcer des discours. (Vous pouvez l’appeler The McConaughey Effect.) Cette année, ce gars-là était Brad Pitt, qui a finalement remporté dimanche soir le prix du meilleur acteur dans un second rôle pour le cascadeur Cliff Booth dans Once Upon a Time … à Hollywood. Le discours a été minutieux, commençant par quelques clichés perdus lors du procès de destitution du président Donald Trump et passant à (ce que Brad voit probablement à tort) l’éthos de Booth: “attendez le pire mais cherchez le meilleur chez les gens”. les trucs vraiment bons: Brad disant à Leonardo DiCaprio qu’il “monterait vos queues de cochon n’importe quand” (j’ai pleuré); Brad utilise le mot «gobsmacked;» Brad parle de voir les films classiques comme un petit bonhomme; Brad remerciant ses enfants; et Brad tirant la langue:

Brad avait toute la saison des récompenses pour se préparer à ce moment. La pratique rend vraiment parfait. —Andrew Gruttadaro

Gagnant: hôtes

L’année dernière, les Oscars sont devenus sans hôte par nécessité. Cette fois, ils sont allés sans hôte par choix – un choix qui a conduit à un Frankenstein décousu d’une émission qui divisait le rôle de MC parmi une multitude de contributeurs au lieu de le remodeler complètement. Janelle Monáe a dirigé un numéro d’ouverture tendu (pourquoi faire le motif visuel principal Midsommar, un film qui n’a même pas été nominé?). La chanson et la danse ont conduit à un monologue de Steve Martin et Chris Rock, deux anciens hôtes ramenés pour se moquer de leur non-remplacement. Des célébrités comme Beanie Feldstein, Anthony Ramos et Kelly Marie Tran ont été invitées à présenter… d’autres présentateurs.

Le schtick sans hôte a fonctionné l’année dernière, et on pourrait dire que le rôle d’hôte est obsolète et demande trop à un seul interprète. Si tel est le cas, cependant, il est temps de commencer à repenser le format des Oscars, sans y serrer un tas de petits joueurs comme un Vincent Adultman plaqué or. —Herman

Perdant: Wolfgang Puck

Wolfgang Puck a décidé cette année de choisir un menu à base de plantes pour les Oscars. Il aurait dû juste servir des sandwichs à la place. —Gruttadaro

Gagnant: Vaches?

Mis à part le menu à base de plantes, cela s’est également produit:

aucun d’entre nous n’aurait pu deviner qu’une vache inséminée allait se faire dénoncer aux oscars mais si quelqu’un nous avait dit qu’une vache inséminée allait se faire dénoncer aux oscars, nous aurions tous été comme “oh alors Joaquin va faire un discours alors”

– Shea Serrano (@SheaSerrano) 10 février 2020

Sooo, ouais… grande soirée pour les vaches. —Gruttadaro

Gagnante: Billie Eilish

La performance «Hier» était bonne. Cette réaction «qui diable sont ces gens?» À Maya Rudolph et Kristen Wiig est éternelle. Puissions-nous tous avoir des adolescents qui jugent pour nous garder humbles! —Herman

Perdant: Eminem

Cela a commencé comme n’importe quel vieux montage des Oscars “Ain’t Movies Great?”: Lin-Manuel Miranda a introduit un clip sur les chansons qui ont façonné les films que nous aimons, laissant la place à des scènes emblématiques de Risky Business, Purple Rain, Presque célèbre et fantôme. Mais ensuite est venue une scène de 8 Mile – et immédiatement il était clair que quelque chose se passait. Au lieu de la partie la plus célèbre de «Lose Yourself», une intro instrumentale a été jouée. Plus de scènes de 8 Mile ont suivi, puis des caméras ont reculé sur la scène, puis j’ai crié à ma télévision: «OH MON DIEU, EMINEM VA-T-IL SE PERFORMER?!» Et bien, mes amis, Eminem allait jouer.

L’ai-je imaginé? Pourquoi? En quelle année sommes-nous? Qu’en est-il de la barbe d’Eminem? Qui était le gars qui disait: “Eh bien, évidemment, Eminem doit faire” Lose Yourself “18 ans après la sortie de la chanson”? Pourquoi ai-je l’impression d’être mort et parti sur un plan astral bizarre? —Gruttadaro

Gagnant: Eminem

Dans le même temps, avoir Eminem jouer au hasard aux mêmes Oscars qui a nommé Joker pour 11 prix était peut-être la meilleure chose qui soit jamais arrivée. Et cela nous a certainement appris que chaque célébrité aime Eminem:

Dans vingt ans, je ne me souviendrai pas que Laura Dern a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour le mariage, mais je vais me souvenir de cette performance totalement inexplicable. —Gruttadaro

Perdant: Netflix

La stratégie de Netflix pour les Oscars pour 2020 était essentiellement l’inverse de ce qu’elle était en 2019. Plutôt que de jeter son poids derrière une seule puissance comme Roma, le service de streaming a réparti ses nominations sur une liste de projets plus diversifiée: les deux papes, l’irlandais, le mariage Histoire, Klaus, American Factory. La diffusion plus large démontre que la capacité de Netflix à naviguer dans le circuit des récompenses transcende un seul film d’un auteur connu .. Mais la société a encore du travail à faire sur sa suite: ses deux seuls trophées étaient la victoire d’American Factory pour le meilleur documentaire et Laura Dern’s pour la meilleure actrice dans un second rôle dans Marriage Story. L’Irlandais, qui se dirigeait vers la nuit avec 10 nominations, a été totalement exclu. Netflix a peut-être remporté les guerres du cinéma contre le streaming – qui ont à peine enregistré ce cycle après avoir dominé le discours l’année dernière – mais la statue du meilleur film que Ted Sarandos veut si clairement lui échappe encore. Au moins le temps, et des millions sur des millions de fonds de campagne, sont de son côté. —Herman

Perdant: Les gens des chats se moquent des chats



Si vous jouez dans un film, vous n’êtes PAS autorisé à vous en moquer, même si ce film finit par être le film le plus hilarant de 2019. James Corden et Rebel Wilson, vous avez le chèque de règlement; vous n’avez pas non plus le plaisir de vous joindre à nous pour détruire les chats. —Gruttadaro

Gagnant: Les Obamas

Je ne suis pas sûr de m’être jamais attendu à devoir utiliser Google:

Avant dimanche soir, la réponse à cette question était «zéro», mais maintenant elle est «une», car American Factory – un documentaire sur une usine GM fermée à Moraine, Ohio – a été produit par la société de production Barack et Michelle Obama, Higher Ground, et a gagné Meilleur long métrage documentaire. Cela signifie beaucoup de choses – pour Netflix, pour l’incursion des Obamas dans le cinéma, pour l’estime de soi de Trump – mais plus important encore, cela signifie ceci: Barack Obama est maintenant à mi-chemin d’un EGOT. —Gruttadaro

Perdant: se coucher à une heure décente

Un thème de ces Oscars est que la conscience de soi ne vous mène que si loin, c’est-à-dire pas très. Janelle Monáe dénonçant la non-reconnaissance des femmes réalisatrices ne change pas leur absence; George MacKay craquant: «Le temps est essentiel, c’est pourquoi je suis ici pour me présenter, pour présenter quelqu’un d’autre, pour présenter à son tour quelqu’un d’autre» ne remonte pas à 23 heures. ET, c’est à ce moment que l’émission devait se terminer. Trente-deux minutes ne sont pas trop loin, et les montages de jeu étoffés et les éliminatoires minimales ne sont pas la pire utilisation du temps supplémentaire. Le manque absolu de discours de play-off et cet hommage à, euh… les bandes sonores, cependant? Le coup d’espresso supplémentaire de demain est sur les producteurs. —Herman

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer