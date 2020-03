Les gagnants et les perdants du Jour 1 incluent les Texans, les Ravens

Ouf. Quel jour de bonté intersaison dans la NFL.

Nous avons obtenu tout ce qu’un fan voudrait: des transactions sauvages, des contrats énormes qui ont déclenché le débat et certaines équipes dont les stocks ont augmenté et baissé. Et au milieu d’un temps sans sport, nous en avions besoin.

Bien qu’il y ait beaucoup d’autres mouvements qui changent la ligue à faire (bonjour, Tom Brady, Philip Rivers et Jameis Winston, nous y arriverons), il y a encore beaucoup de transactions à noter, comme nous l’avons fait tout au long du hors saison.

Déclarons donc qui a gagné jusqu’à présent et qui peut être qualifié de perdant. Voici une ventilation:

Gagnants

Corbeaux de Baltimore

Une très bonne équipe qui s’est encore améliorée. Ils ont gardé le passeur Matt Judon, signé DT Michael Brockers, échangé un cinquième rond pour Calais Campebell, et infligé une position serrée à Hayden Hurst – un joueur talentueux, mais à une position de force pour les Ravens – pour un deuxième tour.

Miami Dolphins

Vous saviez qu’ils étaient prêts pour une grosse intersaison entre le tirage des choix de tirant d’eau et l’espace de la casquette. Maintenant, la défense peut se vanter d’avoir un meilleur demi de coin dans Byron Jones, un secondeur qui a changé la donne dans Kyle Van Noy et Shaq Lawson, qui aurait peut-être prouvé la saison dernière qu’il s’améliorait dans les quarts de pointe. La ligne offensive aura Ereck Flowers, qui n’est peut-être pas le meilleur des signatures, mais s’il montre que la saison dernière n’était pas un coup de chance, c’est positif.

Arizona Cardinals

Chaque fois que vous pouvez faire un échange pour un élargissement supérieur que même Madden refuserait, vous le faites 100 fois sur 100.

San Francisco 49ers

Une équipe du Super Bowl qui a échangé ce qui s’est avéré être un tacle défensif très bien payé à DeForest Buckner pour le 13e choix au total est une décision qui n’a pas fière allure sur le papier pour l’équipe 2020. Mais ils ont économisé de l’argent dont ils auront besoin plus tard, ont payé Arik Armstead et auront un premier tour supplémentaire pour leurs problèmes.

Marcus Mariota

Il perd son emploi dans le Tennessee et a sans doute maintenant la possibilité de concourir pour un emploi de départ à Las Vegas avec les Raiders si / quand Jon Gruden sours sur Derek Carr.

Récepteurs larges de grand nom

Stefon Diggs a réalisé son souhait et est sorti du Minnesota grâce à un gros échange avec les Buffalo Bills. Amari Cooper a obtenu un énorme contrat. DeAndre Hopkins est peut-être le plus heureux de s’être éloigné de ce qui pourrait être un gros gâchis à Houston et rejoint une équipe en pleine ascension avec les Cardinals.

Cleveland Browns

Je suis sur la clôture avec eux. Saisir Austin Hooper semble être un luxe quand David Njoku est toujours là, malgré les difficultés de ce dernier la saison dernière. Mais ils avaient besoin d’aide sur la ligne offensive et l’obtiendront avec Jack Conklin. Je dirai donc qu’ils gagnent.

Fans de la NFL

C’était si bon d’avoir des sports sur lesquels se concentrer, n’est-ce pas?

Les perdants

Houston Texans

Pouah. Bill O’Brien troque Hopkins contre David Johnson, qui avait l’air affreux alors qu’il luttait contre des blessures l’an dernier. Ensuite, il aggrave cela en donnant beaucoup d’argent à un Randall Cobb vieillissant.

Cowboys de Dallas

Oui, ils conserveront Dak Prescott et Cooper, et c’est important pour les prétendants. Mais ils ont gâché leurs contrats et perdu Jones, un défenseur vital. Pas génial.

Tom Brady et autres QB

Le marché de Brady s’est essentiellement tari, peut-être un signe que l’acquisition du GOAT n’est peut-être pas tout ce qu’il a craqué. Et on dirait qu’il pourrait tenir les dominos QB. Après son départ, les vannes s’ouvriront avec Jameis Winston, Philip Rivers et Andy Dalton.

Chicago Bears

Pourquoi jettent-ils de l’argent à Jimmy Graham, une coquille de son ancienne star, alors qu’ils ont déjà Trey Burton? Et Adam Shaheen? Et Demetrius Harris? Que diable???

Équipes qui ont donné beaucoup d’argent aux joueurs de ligne offensifs

Halapoulivaati Vaitai a reçu 50 millions de dollars des Lions! Les fleurs ont obtenu 30 millions de dollars des Dolphins! Graham Glasgow a obtenu 44 millions de dollars des Broncos! Vous avez l’idée? Ces équipes cherchaient désespérément de l’aide et étaient probablement surpayées pour des talents qui ne correspondaient pas aux contrats. Je comprends que vous avez besoin d’une bonne ligne O dans la NFL. Mais peut-être attendre le brouillon et lancer les dés de cette façon?

