Les gagnants et les perdants du match des étoiles NBA 2020

Mesdames et messieurs, bienvenue dans le début d’une nouvelle ère: le All-Star Game est bon maintenant, et tout le monde du basket-ball, à Chicago et au-delà, en a été témoin dimanche soir. Au milieu d’innombrables 3 et alley-oops, le jeu est devenu le jeu. Voici les gagnants et les perdants de l’affaire passionnante.

Gagnant: le changement de format

Je peux admettre que je me trompe, et mon garçon, je me suis jamais trompé sur les changements NBA All-Star de cette année. Oui, cela semblait compliqué quand il a été annoncé, et il semblait que la ligue faisait trop pour surcorriger un match devenu terne. Mais cela a vraiment fonctionné?

La véritable excitation a commencé avec moins d’une minute à jouer dans le troisième quart-temps du match, alors qu’un Nikola Jokic 3 donnait à Team LeBron une avance d’un point dans le cadre. Les deux équipes avaient déjà partagé les deux premiers trimestres (les scores remis à 0-0 à la fin de chaque image), et le vainqueur de la troisième recevrait 100 000 $ pour l’organisme de bienfaisance de son choix. L’équipe Giannis a suivi le 3 de Jokic en retournant le ballon et en foulant Russell Westbrook. Il a effectué l’un des deux lancers francs. Puis, sur la possession qui a suivi, un parfait Trae Young-à-Rudy Gobert alley-oop a égalé le score. Cela ressemblait en fait à la fin d’un jeu compétitif, mais avec des joueurs d’élite à toutes les positions. Et parce que le troisième trimestre s’est terminé à égalité, l’argent a simplement été transféré au quatrième trimestre, augmentant encore les enjeux.

Le quatrième avait une signification particulière: les équipes jouaient à 157, soit 24 points de plus que le score de l’équipe de tête à la fin des trois quarts, en l’honneur de Kobe. L’équipe Giannis était en avance de neuf, alors l’équipe LeBron est sortie des portes comme si leurs anneaux étaient en jeu. Ils ont même joué en défense sur le terrain et sont revenus en arrière pour égaliser le match. Le quatrième avait tout ce que vous pourriez souhaiter d’un match des étoiles: Giannis a gardé et bloqué LeBron non pas une mais deux fois, y compris en le plaquant contre le panneau. LeBron a rendu la pareille en enfermant Giannis à l’autre bout et en forçant un chiffre d’affaires. Kyle Lowry a essayé – et a échoué – de prendre une charge, seulement pour l’essayer à nouveau et en prendre avec succès une sur LeBron. Il y avait un défi d’entraîneur! Et Frank Vogel l’a gagné! Les joueurs se sont fâchés contre les arbitres. Vogel a joué Chris Paul contre Russell Westbrook. L’infirmière a joué Lowry sur Jimmy Butler. Quelqu’un a presque obtenu une technique. Comme Team LeBron a égalé le match et que la course est devenue à 11, l’intensité était palpable.

Les règles doivent-elles peut-être être modifiées pour que le jeu ne puisse pas se terminer sur un lancer franc, comme il l’a fait avec Anthony Davis vidant le vainqueur du jeu de la ligne? Oui. Mais le quatrième était-il également le meilleur et le plus excitant quart de basket-ball que nous ayons vu cette saison? Oui. Et c’est arrivé dans un jeu d’exhibition, rien de moins. Je ne peux pas croire que je dis cela, mais je ne peux pas attendre le match des étoiles l’année prochaine. Un grand bravo à Adam Silver et au bureau de la ligue pour avoir fait ce mouvement – tous saluent l’Elam Ending.

Perdant: le scénario de rêve des Lakers

Ah, oui, rien de tel que des aides parfaites de LeBron à Kawhi pour inciter les fans des Lakers à se demander ce qui aurait pu être si Kawhi avait choisi les Lakers plutôt que les Clippers cette intersaison. Les deux se sont connectés sur le premier panier du match dans un jeu qui s’est déroulé si bien qu’il semblait en fait qu’ils courraient quelque chose de similaire 100 fois auparavant.

Comme l’a souligné Dan Woike du Los Angeles Times, Davis, Kawhi et LeBron ont récolté 28 des 30 premiers points de Team LeBron. Ces trois combinés pour terminer avec 73 points au total. C’est près de la moitié de tous les points que l’équipe LeBron a marqués dans le match. Je suis pour la parité, ou plutôt, le champ apparemment ouvert que nous avons dans la ligue cette saison, mais une petite partie de moi souhaite toujours que ce monstre à trois têtes se soit réuni dans la vraie vie.

Perdant: Jimmy Butler aux Jeux des étoiles

Vous vous souvenez quand Jimmy Butler a été sélectionné pour le All-Star Game 2018 et qu’il n’a tout simplement pas joué? Eh bien cette année, il a marché sur le sol en première mi-temps et a immédiatement retourné le ballon trois fois. Il a terminé avec autant de points que de revirements (quatre) et s’est placé au banc pendant le temps de crise. Je ne dis pas que Butler ne méritait pas d’être une sélection des étoiles, mais soit il déteste simplement jouer dans ce jeu, soit il le traite avec l’indifférence qu’il méritait par le passé.

Gagnant: Chris Paul

J’adore le fait que Chris Paul, à 34 ans, ait obtenu sa place sur la liste des étoiles en s’épanouissant dans la fontaine de jouvence d’Oklahoma City. Et comme il convient, l’un de ses premiers actes dans le jeu a été de frapper intentionnellement un joueur en transition afin qu’il ne puisse pas tirer un coup. Pas de petits jours de congé.

Après cela, Paul a attrapé une ruelle de Russell Westbrook et a fini le dunk. C’est une petite chose que nous aimons appeler l’énergie d’origine végétale:

Paul a continué à jouer tout au long du temps de crise et a terminé avec sept 3 et 23 points. Mangez vos légumes verts, les enfants. Pointez Dieu pour toujours.

Gagnant: engagement commun envers le bit

Si vous comptez retarder de 45 minutes le coup d’envoi du match des étoiles, la cérémonie d’avant-match en vaut la peine. Common et sa voix AI ont intensifié le micro et n’ont pas déçu. Tout d’abord, il a présenté une belle performance pour honorer la ville de Chicago et Kobe Bryant. Et puis, quand est venu le temps de présenter les listes des deux équipes, il a fait rimer l’intro de chaque joueur avec son nom de famille. Le dernier d’entre eux. C’est bien d’admettre qu’en frappant le deuxième ou le troisième joueur, la pensée vous a traversé la tête: va-t-il vraiment le faire pour tous? La réponse fut l’enfer oui, et comme il continuait, la corniness devint impressionnante. L’engagement envers le bit l’a-t-il réellement fait?

Vous ne rimez pas simplement «il manie le rocher comme Gibraltar» avec Kemba Walker, ou ne trouvez pas un moyen de rimer «style» avec «Adebayo», ou même «magnat» avec Frank Vogel et ne méritez pas l’admiration. Quelques-uns, comme ceux de Ben Simmons et Giannis Antetokounmpo, ne fonctionnaient pas aussi bien, mais à ce moment-là, je m’en fichais. Maintenant, je veux que la NBA enregistre Common en présentant chaque joueur de la ligue. Mettez-le sur un podcast et laissez-moi écouter. Mon royaume pour Common trouve une rime pour Furkan Korkmaz et Boban Marjanovic. Prendre mon argent!

Gagnants: Kawhi et Giannis, Going All Out

Même au cours des deux premiers trimestres légèrement plus tièdes, Kawhi et Giannis ont joué comme s’ils étaient dans un vrai match. Giannis a fait son travail sans prétention, ciblant simplement la jante encore et encore et encore. Il avait 20 points à la mi-temps. Il n’a marqué que cinq de plus en deuxième mi-temps mais a plutôt fait ses dégâts en défense. Il était un cadenas sur LeBron et Davis sur plusieurs possessions, et malgré toutes les discussions sur la gravité de ses choix de repêchage, son équipe a mené la majeure partie de la seconde moitié. LeBron détient peut-être toujours le flambeau de la ligue, mais Giannis a également une main dessus.

Kawhi, pour sa part, est sorti en tirant. Il a frappé ses quatre premiers 3 et était 7-sur-10 au-delà de l’arc à la mi-temps. Il a terminé le match avec 30 points, le plus grand nombre de tous les joueurs. Faire tout son possible dans un jeu dénué de sens était une décision hors marque pour Kawhi, le roi de la gestion de la charge, mais étant donné que lui, un gars de Los Angeles qui admirait Kobe quand il était enfant, s’est retrouvé avec le trophée inaugural de Kobe Bryant MVP ressenti comme une fin appropriée à un week-end étonnamment passionnant.