Les gagnants et les perdants du Super Bowl LIV

Chaque semaine cette saison de la NFL, nous avons célébré les jeux électriques, enquêté sur les bévues colossales et expliqué les moments inexplicables de l’ardoise la plus récente. Bienvenue aux gagnants et aux perdants. Lequel es-tu?

Gagnant: La légende de Patrick Mahomes

Il y a deux choses qui ne peuvent pas être tuées: les dieux et les légendes. Je suppose que je ne peux pas dire définitivement lequel de ces deux Patrick Mahomes est encore, mais pendant ces séries éliminatoires, une chose est devenue claire: il n’y a pas de trou dont il ne puisse pas sortir.

Les Chiefs viennent de remporter leur premier Super Bowl en 50 ans pour couronner une course d’après-saison qui est de loin l’une des meilleures de tous les temps. Kansas City a disputé trois matchs éliminatoires et a été distancé d’au moins 10 points chacun – et a remporté chaque match d’au moins 11 points. Dans le tour de division, les Chiefs ont pris du retard 24-0 contre les Texans au milieu d’une rafale de passes et de revirements. Mahomes les a ralliés avec sept touchés consécutifs. Dans le championnat AFC, ils ont chuté 10-0 alors que Derrick Henry les a écrasés. Mahomes a lancé trois touchés et a mené l’équipe à la course après une course de touché spectaculaire. Dans les deux victoires, Mahomes a lancé huit touchés sans interception.

Dans le Super Bowl, cependant, les Mahomes auparavant imperturbables semblaient craquer. Contrairement aux deux premiers matchs, lorsque son équipe a pris du retard en raison de jeux flasques et de débuts de course, Mahomes a véritablement lutté contre la défense des 49ers. Au bout de trois minutes au quatrième quart, Mahomes n’avait pas touché de passes ni réussi deux interceptions – son premier match à interceptions multiples de la saison. Son premier choix était le résultat d’une mauvaise décision, un jeu où il n’a pas remarqué un défenseur des Niners. Son deuxième était le résultat d’un mauvais lancer, un jeu où il a raté Tyreek Hill avec une passe. Mahomes ne fait normalement aucune de ces choses.

Mais Mahomes est revenu en arrière. Tirant de l’arrière à deux chiffres au quatrième quart du Super Bowl, Mahomes a fait face à un troisième et -15. Il a lancé ce laissez-passer:

Mahomes creuserait lui-même un autre trou sur le plus grand jeu du match. Déjà à 15 mètres du premier marqueur, Mahomes a reculé de 14 mètres derrière la ligne de mêlée – vous savez, votre chute typique en 19 étapes – se mettant dans une position où il devait lancer le ballon à 30 mètres juste pour obtenir une première vers le bas. Il en a lancé 60. Bien sûr, le lancer aurait pu être meilleur – un peu plus de zip et Hill n’aurait pas eu besoin de ralentir et la défense n’aurait pas eu besoin de le rattraper – mais je suppose que nous allons toujours rappelez-vous que Mahomes a déclenché un retour au quatrième trimestre pour remporter son premier Super Bowl en lançant le ballon le long d’un pâté de maisons.

Dans la première année de Mahomes en tant que starter, il a remporté le titre de MVP de la ligue. Dans son deuxième, il s’est remis de déficits à deux chiffres consécutifs pour remporter un championnat. Je dirais que c’est une bonne carrière, mais bien sûr, Mahomes n’a que 24 ans. Si Mahomes est un dieu, il ne vieillira jamais et continuera à faire ce genre de miracles pour le reste du temps.

Loser: la légende beaucoup moins agréable de Kyle Shanahan

Shanahan passera le reste de ses jours dans la peur des graphiques de probabilité de victoire.

Non, 20-10 ne va pas avoir la même sonnerie que 28-3. Mais il y a maintenant eu trois retours à deux chiffres au quatrième trimestre dans l’histoire du Super Bowl. Tous les trois sont venus au cours des six dernières années – et deux d’entre eux sont venus avec Kyle Shanahan de l’autre côté du terrain.

Les Niners ont construit une avance sur la force de l’éclat de Shanahan. Mais ils ne l’ont pas prolongé autant qu’ils le pouvaient à cause des tendances conservatrices de Shanahan, et ils ont perdu cette avance en raison de la faiblesse de la prise de décision de Shanahan en fin de partie.

Les moments de faiblesse de Shanahan étaient évidents pour tous. En première mi-temps, il a eu la chance de prendre les devants dans les vestiaires après avoir forcé un botté de dégagement des Chiefs à deux minutes de la fin. Au lieu de cela, Shanahan semblait aller bien dans les vestiaires sans rendre le ballon à Mahomes, permettant à 40 secondes de s’écouler sans chronométrer et d’exécuter le ballon en premier et en deuxième. Les Niners ont jeté le ballon après cela – une pénalité pour interférence avec une passe offensive a ramené une longue passe au bout serré George Kittle – mais pas avant 90 secondes. Shanahan a dit qu’il “se sentait vraiment bien” à 10-10. Certains entraîneurs se sentiraient mieux à 13-10 ou 17-10.

Dans la seconde moitié, les Niners ont fait face à un quatrième et deux de la ligne des 24 verges de Kansas City. Dimanche, les Chiefs ont profité de quatrièmes replis similaires, passant 2 sur 3 et marquant un touché au premier semestre après avoir récupéré une conversion. Les Niners ont tenté un field goal, récoltant trois points au lieu de sept.

Alors que le match se terminait, Shanahan a fait une erreur similaire à celle qu’il avait commise lors du retour historique des Patriots dans le Super Bowl LI, décidant étrangement de lancer le ballon au lieu de le lancer même si le jeu de course de San Francisco les avait amenés au Super Bowl. Dans la première moitié, les Niners ont couru le ballon 12 fois et l’ont lancé 11. Dans la seconde moitié, dont la plupart ont été dépensés avec une avance, les Niners ont couru le ballon 10 fois et l’ont lancé 20.

Le moment décisif est venu avec les Niners en hausse de trois points à six minutes de la fin. San Francicso a gagné 5 yards au premier essai avec une descente de Raheem Mostert, le genre de choses qu’ils ont répétées à maintes reprises lors du match de championnat NFC et pendant la plupart des trois premiers trimestres contre les Chiefs. Ensuite, Jimmy Garoppolo a lancé des passes incomplètes consécutives et les Niners ont botté le ballon. Shanahan a dit qu’il voulait “déplacer les chaînes” plutôt que de manger l’horloge, mais la meilleure façon pour les Niners de manger l’horloge aurait été de déplacer les chaînes, et leur jeu de course avait été nettement meilleur que leur jeu de passes tout au long de la saison. Tyrann Mathieu a déclaré que la défense des Chiefs était «reconnaissante» lorsque les Niners ont décidé de passer au lieu de courir. Si vous faites quelque chose qui rend la défense adverse reconnaissante, vous faites quelque chose de mal.

Vainqueur: Coupe du Monde de la FIFA

L’un des objectifs du Super Bowl est de vous convaincre que le Super Bowl est l’événement sportif le plus important au monde. On nous dit que tout est le plus grand et le meilleur. Cette année, cependant, le Super Bowl a permis une rare fissure dans son récit.

Les deux interprètes de la mi-temps du Super Bowl étaient Shakira et J.Lo, qui ont propulsé une gamme vertigineuse de leurs succès galactiques dans l’un des spectacles les plus divertissants de tous les temps. La plupart des interprètes de mi-temps prennent une seconde pour jouer une ballade lente pour reprendre leur souffle et tenter de convaincre le public qu’ils ne sont pas seulement une pop star, mais un chanteur sérieux et significatif. Shakira et J.Lo savaient que nous regardions le spectacle de la mi-temps pour s’amuser, et ils ont refusé d’arrêter de faire des choses amusantes tout le temps.

Vers la fin de la performance, Shakira a brièvement lancé dans «Waka Waka (This Time for Africa)», la chanson officielle de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Au moment où Shakira a chanté «Waka Waka», je me suis souvenu que même si le Super Bowl était vraiment une grosse affaire, la Coupe du Monde était une affaire ÉNORME. On estime que plus de 1,12 milliard de personnes ont regardé la finale de la Coupe du monde 2018; le Super Bowl attire généralement environ 110 millions de téléspectateurs en Amérique et quelques millions de téléspectateurs curieux d’autres pays.

La Coupe du Monde de la FIFA est un événement qui peut amener Shakira à faire une nouvelle chanson – deux, en fait, car elle a également interprété l’une des chansons officielles de la Coupe du monde 2014 au Brésil. Le Super Bowl, d’autre part, est un événement qui oblige simplement Shakira à se montrer et à chanter des chansons qu’elle a déjà écrites, y compris certaines qui concernent en fait de plus grands événements sportifs.

Perdant: Sécheresses

Lorsque le Super Bowl est presque terminé, la chose intelligente pour un rédacteur sportif est de rester collé à son siège. Nous devons communiquer avec nos éditeurs ce que nous écrivons et commencer à mettre des mots sur du papier numérique et envoyer des tweets en direct sur ce qui se passe. Mais je ne peux pas me convaincre de rester dans la presse. J’aime descendre et me faufiler dans la section de l’équipe qui est sur le point de gagner. Il n’y a pas d’expérience comme être dans une mer de gens qui vivent le plus grand moment de leur vie.

Quand une équipe comme les Patriots ou les Warriors ou l’Alabama gagne, vous ne regardez probablement pas les gens vivre les plus grands moments de leur vie. Ils passent un bon moment, bien sûr, et c’est génial d’être là. Mais regarder les fans des Chiefs – qui a remporté le Super Bowl IV en 1970, puis n’a même pas réussi à faire un Super Bowl pour les 50 prochaines années – était différent. Certains fans regardaient leur rêve vieux de plusieurs décennies se réaliser. D’autres ont appris à arrêter de rêver pour éviter la déception. J’ai vu un homme se mettre à genoux et claquer sa main encore et encore dans une balustrade. À ce moment, l’étrange combinaison de joie et d’incrédulité rendait sa capacité à célébrer normalement complètement inutile.

Ce fut une excellente année pour les fans qui n’ont jamais pensé que cela arriverait. Les finales NBA ont été remportées par les Raptors de Toronto, qui n’avaient jamais gagné depuis leur fondation en 1995, ce qui en fait la première équipe canadienne à remporter un titre majeur en Amérique du Nord depuis les Blue Jays en 1993. Les finales de la coupe Stanley ont été remportées par les St Louis Blues, qui n’avait pas gagné depuis leur fondation en 1967. Les World Series ont été remportés par les Nationals de Washington, qui n’avaient pas gagné depuis leur arrivée à DC en 2005, et n’avaient pas non plus gagné lors de leur précédente itération comme les Expos de Montréal. . Attaquez-vous aux récentes premières victoires des Cleveland Cavaliers (2016) et des Philadelphia Eagles (2018) et à la fin de la marche de 108 ans des Chicago Cubs à travers le désert du baseball (2016), et les sécheresses se terminent rapidement taux.

Il y a bien sûr encore des sécheresses. Je suis fan des Jets (et, si nous devons en parler, fan des New York Knicks). Parfois, je me demande pourquoi je prends toujours la peine de me soucier d’équipes si mal gérées, qui semblent si peu susceptibles de réussir, qui me font rarement plaisir. Dans ces moments, je me souviens de mes promenades dans la foule du Super Bowl.

Perdant: passes sans regard

Patrick Mahomes est devenu célèbre pour sa capacité à lancer des passes sans regarder, mais dimanche soir, nous avons appris qu’il s’agissait peut-être d’une compétence spécifique à Mahomes. Au début du deuxième trimestre, Jimmy Garoppolo a lancé un choix vraiment hideux:

L’interception de Jimmy Garoppolo n’était que la 2e par un 49er dans le Super Bowl.

Colin Kaepernick a lancé un INT dans le Super Bowl XLVII.

Joe Montana et Steve Young ont lancé 0 sur 5 départs combinés.

Il semble que Garoppolo essayait de lancer la balle, mais il ne pouvait pas rassembler la force alors que la défense des Chiefs le frappait. Mais je pense qu’il est également possible que Garoppolo ait tenté de compléter une passe pour Deebo Samuel mais ne savait pas où lancer – une théorie qui ne semble pas si mauvaise quand on considère que ses yeux étaient fermés quand il a lancé le ballon:

Pendant ce temps, Mahomes a regardé tous les récepteurs auxquels il a jeté. La mode passe-partout sans fin est terminée!

Gagnant: Les Wolverines du Michigan de 1948

Le Super Bowl a commencé par une célébration de la 100e saison de la NFL, y compris une cérémonie sur le terrain célébrant l’équipe de tous les temps de la ligue des 100 plus grands joueurs de l’histoire de la ligue. Comme nous l’avons écrit la semaine dernière, l’équipe de tous les temps est comique à certains égards. Beaucoup de stars modernes méritantes de la ligue ont été laissées de côté en faveur des joueurs des années 1930, qui étaient des joueurs plus petits, plus lents et plus faibles d’un jeu laid et à faible score joué avant que quiconque ne sache comment lancer régulièrement une spirale. Ce sont des semi-pros qui quittent souvent la NFL pour des emplois quotidiens, et nous sommes censés les comparer aux géants hyperathlétiques millionnaires d’aujourd’hui qui passent toute leur vie à s’entraîner pour atteindre des performances physiques maximales afin qu’ils puissent atteindre la gloire sur le terrain? Comment le jeu auquel ils ont joué il y a 100 ans peut-il être considéré comme le jeu que nous regardons aujourd’hui?

Mais comme nous l’ont rappelé le coordinateur offensif Eric Bieniemy et les Chiefs, il y a beaucoup à apprendre des premiers jours du football. Au premier trimestre, les Chiefs ont récolté un quatrième point sur un jeu qui a commencé par un mouvement de pré-rupture inhabituel:

Les Chiefs ont commencé dans une formation à part entière, puis ont fait un petit tour comme s’ils étaient les Tentations et se sont dirigés vers une formation qui n’avait pas été vue depuis des décennies – l’aile unique. Damien Williams et Sammy Watkins se sont alignés dans le champ arrière, et Mahomes se tenait légèrement devant eux, apparemment prêt à servir de bloqueur de plomb sur une course à droite, rappelant l’époque où le quart-arrière s’appelait le quart-arrière parce qu’il se tenait un quart du chemin du retour. Le ballon a été ramené à Williams, qui a couru au milieu pendant que Mahomes simulait un tirage à droite. La défense était agitée et Williams a couru droit devant pour la première.

Après le match, Bieniemy a surpris les journalistes en révélant les origines de la pièce – il avait broyé une bande de 1949:

En fin de compte, Bieniemy s’est trompé d’année – Northwestern a joué dans le Rose Bowl de 1949, allez les chats – mais comme vous pouvez le voir, la pièce est légitimement inspirée d’une pièce que le Michigan a dirigée dans le Rose Bowl de 1948:

En passant par ces faits saillants granuleux du Rose Bowl de 1948, cela pourrait en fait être le jeu que les chefs ont volé. Plus d’un chemin de course à l’intérieur ici. Quoi qu’il en soit, Fritz Crisler Michigan était très cool pic.twitter.com/tzs2VSXMBz

C’est amusant de se moquer du passé. (Croyez-moi, je le fais tout le temps.) Mais c’est probablement plus amusant de gagner le Super Bowl parce que vous avez examiné le passé et réalisé que certaines des choses qui avaient réussi il y a 80 ans pourraient également réussir aujourd’hui.