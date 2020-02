Les gardes du filet peuvent subir une opération à l’épaule

Nous avons tous été dans cet endroit où Kyrie Irving est en ce moment. Tu connais celui-là.

Pour vous, c’est ce moment où vous commencez à vous sentir malade ou où vous réalisez que quelque chose ne va pas à 100% avec votre santé. Mais vous continuez à vous débrouiller parce que vous avez d’autres «choses» à faire que d’être malade.

C’est exactement comme ça qu’Irving a géré sa blessure à l’épaule tout au long de la saison et c’est finalement revenu pour le mordre. Il a traversé sa maladie autant qu’il le pouvait. Irving aurait envisagé une intervention chirurgicale le mois dernier – il a plutôt choisi de prendre des injections de cortisone.

Et maintenant, devinez quoi? Il a aggravé l’épaule et envisage une nouvelle fois une opération de l’épaule, selon les rapports, et il sera absent pour une “période prolongée”.

Selon ESPN, Irving devrait décider de se faire opérer ou non dans les prochains jours.

Ce pire scénario qu’Irving essayait d’éviter? C’est sa réalité maintenant. Il ne jouera probablement pas au basket-ball pour le reste de la saison ou quoi que ce soit “une longue période de temps”. La saison des Nets est à peu près terminée – ils devraient probablement tanker. Ils n’auront pas leurs deux meilleurs joueurs avant l’année prochaine.

Au fait, c’est très bien. Le problème est que n’importe qui aurait pu voir cela arriver. Irving aurait dû opter pour la chirurgie il y a longtemps.

S’il avait opté pour une intervention chirurgicale en décembre ou début janvier lorsqu’il avait réalisé qu’il ne pouvait pas lever son épaule, il pourrait peut-être encore jouer d’ici la fin de l’année. Peut-être y a-t-il encore une poussée éliminatoire que les Nets peuvent faire dans ce scénario – c’est la Conférence de l’Est dont nous parlons, après tout. Mais Irving ne s’est jamais donné cette chance.

Nous pouvons tous comprendre vouloir être disponible pour votre équipe et vouloir jouer votre rôle de leader, mais nous avons vu la carrière des joueurs dérailler en fonctionnant de cette façon. En tant que fan de Wizards qui a regardé la carrière de John Wall, je peux en témoigner. Jouer à travers la douleur l’a amené au point où il en est maintenant.

Irving ne veut pas être dans ce bateau. Il est bon qu’il prenne enfin du recul et fasse ce qui doit être fait – même s’il est un peu en retard à la fête. Être prêt pour l’avenir est bien plus important que d’avoir un seau demain.

Mis à jour: Welp, il semble qu’Irving soit officiellement sorti pour la saison.

.